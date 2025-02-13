Продает песни под другим ником: продюсер рассказал о схеме Константина Меладзе для заработка

Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)
Продюсер Константин Меладзе может продавать песни в РФ под другим именем. Такое предположение высказал критик и продюсер Павел Рудченко. Он заметил, что у одного из артистов недавно вышел хит, написанный в стиле Меладзе, сообщил портал NEWS.ru.
Павел Рудченко обратил внимание, что Меладзе может использовать для продажи музыкальных композиций ник или посредника. Это позволит ему зарабатывать на россиянах дальше.
Продюсер полагает, что в случае продажи песен по этой схеме Константин будет исполнять хиты, будто это произведение данного автора. В итоге деньги получит Меладзе, подчеркнул Рудченко.
Ранее стало известно, что только за последний год доходы сбежавшего из России продюсера и композитора Константина Меладзе выросли в пять раз. В 2024 году чистая прибыль принадлежащей ему компании приблизилась к 100 миллионам рублей.
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«Мне кажется, что, возможно, этот Константин Меладзе продает свои песни, но под каким-то другим ником. Или, может быть, через кого-то», — поделился Рудченко.
Продюсер полагает, что в случае продажи песен по этой схеме Константин будет исполнять хиты, будто это произведение данного автора. В итоге деньги получит Меладзе, подчеркнул Рудченко.
Ранее стало известно, что только за последний год доходы сбежавшего из России продюсера и композитора Константина Меладзе выросли в пять раз. В 2024 году чистая прибыль принадлежащей ему компании приблизилась к 100 миллионам рублей.
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Ольга Енгалычева