Продюсер Лавров: Кадышева испугалась позора и отменила концерт в «Лужниках»

19 марта 2026, 15:20

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Владимир Гердо)

Ансамбль «Золотое кольцо» не выступит на стадионе «Лужники», как планировалось ранее. Концерт перенесли на «ВТБ Арену», рассчитанную на значительно меньшее количество зрителей.





Изначально коллектив анонсировал масштабное шоу на площадке вместимостью около 81 тысячи человек. Однако позже афиша мероприятия исчезла с сайта «Лужников», а представители артистов сообщили о переносе, не уточнив конкретных причин.



Продюсер Сергей Лавров в комментарии «Абзацу» заявил, что решение связано с низким спросом на билеты. По его словам, интерес публики к концертам Надежды Кадышевой снизился, в том числе из-за формата выступлений.



Он отметил, что часть программы отдана сыну артистки Григорию, что, по его мнению, не находит отклика у зрителей. Также, как утверждает продюсер, билеты на концерт в «Лужниках» планировалось продавать по высокой цене, что могло повлиять на посещаемость.





«Половина концерта отдана сыночке-корзиночке Григорию, который не нравится зрителям: народ плюется откровенно. Зритель на концерте Кадышевой – отдельно, а она сама по себе. В жажде наживы они («Золотое кольцо») решили взять «Лужники». Там же сын жадный очень. Он думал продать билеты за космические деньги. Народ не пошел. Чтобы избежать позора, просто поменяли площадку», — заявил продюссер.