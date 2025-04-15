Вызывает тревогу у фанатов: о чем сожалеет жена Дмитрия Назарова* в эмиграции и как изменилась за последний год

Дмитрий Назаров* с женой Ольгой (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Вместе со своим мужем Дмитрием Назаровым* актриса Ольга Васильева эмигрировала в Канны, где у них есть своя квартира. Как сложилась жизнь пары после отъезда из России, читайте в материале «Радио 1».
Брак с Назаровым* и эмиграция
Ольга Васильева — пример женщины, которая идет за любимым человеком до конца, несмотря ни на что. Она не только последовала за Дмитрием Назаровым* в эмиграцию, но и когда-то изменила свою карьеру, перейдя в МХТ имени Чехова вслед за ним — и ни разу об этом не пожалела. В кино и сериалах супруги нередко появлялись вместе, пусть она и в небольших ролях.
Их знакомство произошло на сцене: оба служили в Театре Российской армии. Первое время почти не пересекались — Васильева не искала встречи. Она знала о легкомысленном характере Назарова* и старалась держаться в стороне. Всё изменилось после одной непринужденной встречи в компании — разговор завязался сам собой, и после этого они стали неразлучны.
Родные дети уехали из России, а усыновить приемного не получилось: где сейчас Вадим Такменев и как выглядит его жена
Для Ольги этот союз был особенно важен — на тот момент она одна воспитывала сына Арсения Ветрова и не хотела делать поспешных шагов. Но Дмитрий* сумел наладить с мальчиком отношения, и вскоре в семье появилась дочь Арина. Оба ребенка пошли по творческому пути и остались жить в России.
Когда пара ушла из МХТ, многие предполагали, что они переехали в Израиль, но на самом деле супруги устроились во Франции, в Каннах. Там им пришлось начать всё заново, и возвращаться на родину они пока не планируют.
Как сейчас выглядит Ольга?
Сначала у пары было много гастролей по Европе, но со временем их стало меньше. Сейчас Назаров* чаще появляется в соцсетях, чем на сцене. Вероятно, заработки снизились. Васильева, как и прежде, остается в тени мужа — редко появляется на публике и лишь иногда мелькает в его сторис. Дмитрий* не скрывает, что жена вдохновляет его на новые творческие шаги. А вот сама Ольга переживает разлуку с детьми — Арсений и Арина живут в России, продолжают работать в театре. По слухам, дочь скоро станет мамой.
Дмитрий Назаров* с женой Ольгой (Фото: Инстаграм**@dmitry_nazarov_official)
Поклонники заметили, что в эмиграции актриса сильно изменилась. На видео и фото с мужем она выглядела всё более истощённой. Сейчас, в 56 лет, Васильева стала выглядеть значительно старше своего возраста, и это вызывает тревогу у фанатов.
Хотя Ольга не любит распространяться о личном, она всегда рядом с Дмитрием* — в любых жизненных обстоятельствах. Она очень хочет увидеть детей, но поездка в Россию пока не обсуждается. Дочь Арина недавно пыталась навестить родителей во Франции, но стала жертвой обмана и не смогла выехать. Семья так и не встретилась, что особенно беспокоит Васильеву.
Читайте также:
«Ира пыталась выкупить меня у Тани»: роковая любовь мужа Ирины Аллегровой, тюрьма и смерть. Судьба Игоря Капусты
В соцсетях раскритиковали поведение Егора Крида на концерте в Астрахани
«Её интимные фото скинули в школьные чаты, она попала в рехаб»: Марк Эйдельштейн вспомнил о первой трагичной любви
* Внесен Минюстом России в список иноагентов
Дарья Филинова