Продюсер объяснил, зачем Галкин* и Пугачёва «прокачивают» внешность
Продюсер Рудченко: Галкин* и Пугачёва обновляют имидж для привлечения внимания
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Максим Галкин* и Алла Пугачёва делают ставку на смену имиджа, чтобы вернуть интерес публики.
В беседе с «NEWS.ru» Рудченко отметил, что творчество артистов больше не вызывает прежнего отклика у слушателей.
«Вполне возможно, что изменение внешности в лучшую сторону и проработка себя, прокачка своего визуального образа — это как раз настрой на определённую активную деятельность. Тем более внутренняя составляющая сейчас не особо интересует слушателя», — подчеркнул эксперт.Продюсер заявил, что внутреннее содержание выступлений Галкина* давно известно аудитории и не предлагает свежих идей. В связи с этим, как полагает критик, артист рассчитывает, что именно обновленная программа и переработанный образ позволят ему заново привлечь зрителя.
Ранее косметолог уличила Галкина* и Пугачёву в использовании уколов красоты.