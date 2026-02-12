Продюсер объяснил, зачем Галкин* и Пугачёва «прокачивают» внешность

12 февраля 2026, 21:33

Продюсер Рудченко: Галкин* и Пугачёва обновляют имидж для привлечения внимания

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Максим Галкин* и Алла Пугачёва делают ставку на смену имиджа, чтобы вернуть интерес публики.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко отметил, что творчество артистов больше не вызывает прежнего отклика у слушателей.

«Вполне возможно, что изменение внешности в лучшую сторону и проработка себя, прокачка своего визуального образа — это как раз настрой на определённую активную деятельность. Тем более внутренняя составляющая сейчас не особо интересует слушателя», — подчеркнул эксперт.