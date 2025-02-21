Проплаченные интервью и фейковая беременность: как последняя жена Ивана Краско Наталья Шевель осталась ни с чем после развода

Иван Краско и Наталья Шевель (Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»)
Иван Краско давно не выходит в свет. Актеру уже исполнилось 94 года, и он, судя по всему, ушел в тень. Одним из последних поводов для обсуждения артиста стали отнюдь не его заслуги или талант, а жена, которая оказалась на 60 лет младше Краско.
Любовь огромная, да и разница в возрасте тожеВ последний раз Иван Краско, отец известного актера Андрея Краско, играл свадьбу в 2015 году. Кстати, его избранница младше его на 60 лет, и брачующиеся в один голос уверяли публику, что это большая и чистая любовь, а не хайп и расчет. Супруги даже думали о пополнении семейства.
Известно, что Наталья Шевель — сирота, а ее воспитанием занималась приемная мама. Однако после переезда в Питер из Севастополя ее жизнь перевернулась с ног на голову. Молодая особа поступила в Институт гуманитарного образования, где познакомилась с преподавателем Иваном Краско. Еще вместе с Натальей в культурную столицу приехал ее законный муж Роман.
Наталья Шевель (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Однако не у него Иван Краско увел Шевель, а у питерского бизнесмена Олега, ради которого Наталья бросила супруга. Ее не волновала разница в возрасте, составлявшая 19 лет, и нежелание нового возлюбленного играть свадьбу. Так девушка и прожила с бизнесменом четыре года в незарегистрированных отношениях, а потом в ее жизни появился Краско.
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В 2015 году Наталья считала его «принцем на белом коне», который в корне изменит ее жизнь. Судя по всему, именно поэтому ее не смутило, что избранник на 60 лет старше. Шевель постоянно говорила о большой любви, а в ЗАГСе казалась счастливой. Но и потом какое-то время рассказывала об интимных подробностях семейной жизни и планировала материнство.
Однако за три года общих детей у влюбленных не появилось. Вместо этого они решили подать на развод. В 2018-м Иван и Наталья официально разорвали свои отношения.
Наталья Шевель и Иван Краско (Фото: кадр из шоу «Про любовь»)
После развода осталась ни с чемВ то время мало кого интересовало, почему развелся тогда еще 88-летний Иван Краско. Однако сама Наталья старалась обратить внимание на эту историю и активно обсуждала тему расставания на скандальных ток-шоу. Нужно было как-то обеспечивать себя. Тем более, рассчитывать на раздел имущества не приходилось, поскольку все квартиры Иван Краско нажил еще до свадьбы, да и роскошными подарками молодую жену не баловал. Так что Наталья осталась без кола и без двора.
Именно по этой причине Шевель решила заработать легкие деньги и пошла на ток-шоу. В одной из программ девушка поделилась, что ждет ребенка от внебрачного сына бывшего мужа. Однако эти слова оказались враньем.
Шевель даже встречалась с экс-супругой и взрослыми детьми Ивана Краско, а затем в одном из ток-шоу даже побеседовала со своей биологической матерью. В результате история забылась, а публика перестала говорить о Наталье Шевель.
Наталья Шевель (Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»)
Наталья Шевель сейчасНо кое-что от Ивана Краско Наталья все же получила. Она решила не отказываться от знаменитой фамилии мужа после развода. Тогда она как раз занялась писательской деятельностью, но известность к ней так и не пришла.
Кстати, после разрыва Шевель поехала в Израиль. Пока общественность полагала, что девушка эмигрировала, она рассказала, что просто устала от огромного внимания к своей персоне. Мол, решила перезагрузиться. Однако в Россию приехала лишь через год и снова в Питер.
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Когда о Наталье все забыли, бывшая жена Краско откровенно поделилась в одном из редких интервью, что большинство ее «выступлений» на скандальных ток-шоу были постановочными и хорошо проплаченными. А в то время в деньгах она очень нуждалась.
Теперь Наталья нашла новый источник дохода. Помимо двух философских сборников стихов, девушка пишет на заказ портреты и планирует представить свою третью книгу. Однако предупредила, что в Санкт-Петербурге она проездом, а в России задерживаться не собирается, подыскивает для себя более подходящую страну. О личной жизни больше не распространяется.
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