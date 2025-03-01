Роман с Кридом и «поддержка» Прилучного после развода: почему поклонники Мирославы Карпович подозревают актрису в анорексии?

Раньше основной проблемой Мирославы Карпович была угроза остаться актрисой одной роли, поскольку семь лет съемок в «Папиных дочках» наложили отпечаток на карьеру. Сейчас артистке постоянно приходится сталкиваться с негативом из-за истории с Павлом Прилучным.