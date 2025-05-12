«Пугачева меня ненавидела»: куда пропала муза Киркорова Мария Шатланова с дочерью, отцом которой считали поп-короля?

Мария Шатланова (Фото: Instagram* @mariashatlanova)
Мало кто сейчас уже вспомнит личную жизнь Филиппа Киркорова до свадьбы с Пугачевой. А ведь в его жизни была юная очаровательная Мария Шатланова, которую певец назвал своей женой. Девушка десять лет находилась рядом с известным певцом, но затем Примадонна сделала всё возможное, чтобы их пути больше не пересекались. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Счастливый билет студентки Авиационного
Мария Шатланова с детства тяготела к искусству, занималась вокалом, пела в хоре и много времени посвящала танцевальным кружкам. Связывать свою жизнь с творчеством девушка не собиралась, поэтому поступила в Московский авиационный институт. В 1988 году Мария приняла участие в конкурсе «Мисс Подмосковье» и неожиданно для себя смогла одержать победу. В качестве приза 17-летней Марии досталось приглашение в танцевальный ансамбль, на одном из концертов которого Шатланову увидел Филипп Киркоров.
Будущий король сцены долго не раздумывал и сразу после выступления предложил Марии отправиться с ним в гастрольный тур.
«Поехали со мной на гастроли», — с ходу предложил мне Филипп. И когда мы уже ехали в поезде, он вдруг, смеясь, спросил: «Слушай, а ты петь-то умеешь?» «Да, я пела в хоре», — ответила я ему. Всё равно мы пели под фонограмму первое время, — делилась Мария с корреспондентами KP.RU.
Статус первой жены
Мария Шатланова и Филип Киркоров (Фото: скриншот клипа «Ты, ты, ты»)
Мария Шатланова работала у Киркорова на подтанцовке и бэк-вокале. Шатланова появлялась во всех романтических клипах артиста и играла его возлюбленную. Особенной нежностью наполнены видео к песням «Атлантида», «Ты, ты, ты», «Вишня».
Вскоре роман с экрана перешел и в реальную жизнь. Киркоров не скрывал от публики чувств:
«Маша – моя муза, любимая жена!»
Мария проработала с Филиппом 10 лет. Поначалу было тяжело, ежедневные концерты и перелеты сильно изматывали группу, но отношения с певцом многое сглаживали и придавали сил.
«Филиппу нравилось, что я отдавалась ему без остатка. Меня не интересовали деньги, было безумно интересно рядом с ним. Я испытывала радость и счастье. Хотя Филипп иногда на мне срывался, а я была очень тихой и спокойной, я понимала, что артисту нужно расслабляться, и не обижалась», — вспоминала Мария в интервью KP.RU.
Однако все знали, что Филипп восхищается Пугачевой, и Мария понимала, что артист взял ее в коллектив, потому что она была внешне похожа на Примадонну. Артист даже просил бэк-вокалистку перекрасить волосы в рыжий для большей схожести с кумиром.
Не конкурентка Пугачевой
Мария Шатланова и Филип Киркоров (Фото: скриншот клипа «Атлантида»)
В 1993 году Киркоров начал активно ухаживать за Примадонной. Отношения певца к Шатлановой резко охладели. Она продолжала работать в команде поп-короля, но всё было уже совсем по-другому. Когда Пугачева узнала о прошлом романе Киркорова, начала критиковать работу подтанцовки.
В 1999 году Мария забеременела, и публика сочла, что отцом является Киркоров. После начавшихся пересудов Марию Шатланову просто уволили.
«Пугачева меня ненавидела и сделала всё, чтобы я ушла от Киркорова! Вот так! Все удивлялись, куда я исчезла. Никуда! Ушла в никуда!» – делилась в интервью Мария.
Тайна отцовства
После краха карьеры Шатланова долго не могла прийти в себя. Сплетни, осуждения за беременность от Киркорова, потеря работы привели девушку к депрессии.
«Краше в гроб кладут. Но понимала: нужно выжить! Спасением стала йога. И постепенно жизнь снова заиграла красками», — продолжала вспоминать женщина.
Со временем всё встало на свои места. Мария Шатланова вышла замуж за известного в столице ресторатора и галериста Олега Бацких. Значительно позже бывшая возлюбленная Киркорова расскажет, что дочка Настя вовсе не от певца, а от ее законного мужа. Ответа, почему Мария так долго скрывала имя отца ребенка, публика не знает до сих пор, видимо, на это у женщины были свои причины.
Шатланова сейчасМария Шатланова (Фото: Instagram* @mariashatlanova)
В настоящее время Мария Шатланова — востребованный преподаватель йоги, который проводит занятия как в России, так и за границей. Она помогает людям обрести внутреннюю гармонию и баланс, делясь с ними своим опытом преодоления трудностей и личностного роста.
О прошлом Мария теперь вспоминает с улыбкой и легкой ностальгией, а на Киркорова не держит зла и желает ему только хорошего.
«Я счастлива, что он был в моей жизни! И его искренне благодарю. Это прекрасное, яркое воспоминание моей молодости! Пусть Филипп будет счастлив, удачлив и любим!» — говорит Мария.
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Елена Генералова