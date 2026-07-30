Врач раскрыла причину перемен во внешности Николая Баскова
Врач Колесникова: перемены во внешности Баскова — потеря веса, а не пластика
Врач-косметолог и дерматолог Марина Колесникова прокомментировала преображение Николая Баскова на новых фото.
В беседе с Пятым каналом Колесникова заявила, что главная причина преображения — значительное похудение певца.
«При снижении веса уменьшается объём подкожно-жировой клетчатки, и становятся заметнее особенности строения тканей: может проявляться избыток кожи, намечаться брыли, усиливаться носогубные складки, меняться контуры нижней трети лица», — отметила врач.По словам эксперта, в подобных случаях косметологи не стремятся восполнить утраченный объём, а работают над качеством кожи, повышая её упругость и тонус. При этом медик подчеркнула, что по снимкам нельзя с точностью определить, какие именно процедуры проходил артист.
Она не исключила, что для закрепления эффекта могли применяться аппаратные методы — радиочастотный лифтинг, лазерные технологии и другие способы стимуляции выработки коллагена.