Работа с нефтью и многомиллионные долги: что известно о тайном избраннике Виктории Дайнеко и как прошла свадьба

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Певица Виктория Дайнеко вновь вышла замуж. Это второй брак 37-летней победительницы «Фабрики звезд-5». Регистрация состоялась в Барвихе. Что известно о возлюбленном певицы и как прошло торжество, расскажет «Радио 1».
Тайный супруг Виктории ДайнекоИзбранником Дайнеко стал Беркели Овезов. Информации в открытых источниках о мужчине не много: он геолог, занимается научной деятельностью в нефтегазовой сфере. В начале апреля появились сведения, что у Овезова многомиллионные долги. С бизнесмена хотят взыскать 6,5 миллиона рублей.
Виктория Дайнеко и Беркели Овезов (Фото: ВКонтакте, @victoria.daineko)
Как прошло торжествоНа бракосочетании Виктория была в нежном белом платье, а в руках у нее был белый букет. Жених сделал выбор в пользу синего костюма в сочетании с белой рубашкой и галстуком в тон.
Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)
Торжество продолжилось банкетом. По традиции невеста разрезала свадебный торт. При этом Дайнеко отказалась петь, подчеркнув, что сегодня она будет исключительно танцевать.
Знакомство с будущим мужем и прошлый неудачный опытПара вместе более трех лет. Молодожены познакомились в феврале 2022 года. На первом этапе общение пары проходило через соцсети. Через полгода они стали жить совместно. 38-летний Овезов сделал предложение своей избраннице в середине марта, в перерыве футбольного матча «Локомотив» — «Динамо». На табло стадиона появилась надпись: «Выйдешь за меня?». Дайнеко со слезами на глазах дала согласие.
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У певицы есть ребенок от первого брака с музыкантом Дмитрием Клейманом. Виктория воспитывает девятилетнюю дочь Елизавету. Дайнеко развелась с барабанщиком в 2017 году.
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