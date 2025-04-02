«В ее судьбе нет ничего уникального. Раскачала тему жертвы»: Меньшова высказалась о судьбе Гурченко

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Людмила Гурченко стала культовой актрисой не только советской, но и российской эпохи. Память о ней живет по сей день, а судьба звезды становится темой для пересудов. Об истории жизни артистки высказалась Юлия Меньшова.
В своем интервью дочь режиссера Владимира Меньшова, в чьем фильме «Любовь и голуби» Гурченко сыграла одну из главных ролей, заявила, что Людмила не являлась феноменом и больше рассказывала о себе с позиции жертвы. По словам Юлии, у судьбы Гурченко не было ничего уникального.
Юлия отметила, что Гурченко удалось сблизиться с фанатами благодаря своей откровенности. При чем актриса раскачала тему того, что жертва с несправедливой судьбой.
Юлия заострила внимание на том факте, что Гурченко являлась реформатором своего времени. Все из-за ярких образов, которые предпочитала актриса. Элементы перьев и блесток на одежде в советскую эпоху были явлением нестандартным и стали использоваться только в 90-е. Сама Гурченко открыла эту стезю раньше всех.
Меньшова призналась, что уважает Людмилу Марковну и назвала ее великолепной в своей жанре. При этом отметила, что Гурченко была не одинока, но не осознанно раскачала путь жертвы, что стало маркетинговым ходом, пусть и не специальным.
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«Я думаю, что она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в ее судьбе не было ничего уникального. На самом деле это очень частый случай, когда ты взлетаешь, а потом…», — сказала Меньшова.
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Юлия отметила, что Гурченко удалось сблизиться с фанатами благодаря своей откровенности. При чем актриса раскачала тему того, что жертва с несправедливой судьбой.
«Но мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать тему того, что она большая жертва и как несправедлива была к ней судьба. Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней», — цитирует Меньшову Starhit.
Юлия заострила внимание на том факте, что Гурченко являлась реформатором своего времени. Все из-за ярких образов, которые предпочитала актриса. Элементы перьев и блесток на одежде в советскую эпоху были явлением нестандартным и стали использоваться только в 90-е. Сама Гурченко открыла эту стезю раньше всех.
Меньшова призналась, что уважает Людмилу Марковну и назвала ее великолепной в своей жанре. При этом отметила, что Гурченко была не одинока, но не осознанно раскачала путь жертвы, что стало маркетинговым ходом, пусть и не специальным.
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Иван Мусатов