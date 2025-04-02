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«В ее судьбе нет ничего уникального. Раскачала тему жертвы»: Меньшова высказалась о судьбе Гурченко

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Людмила Гурченко стала культовой актрисой не только советской, но и российской эпохи. Память о ней живет по сей день, а судьба звезды становится темой для пересудов. Об истории жизни артистки высказалась Юлия Меньшова.
В своем интервью дочь режиссера Владимира Меньшова, в чьем фильме «Любовь и голуби» Гурченко сыграла одну из главных ролей, заявила, что Людмила не являлась феноменом и больше рассказывала о себе с позиции жертвы. По словам Юлии, у судьбы Гурченко не было ничего уникального.

«Я думаю, что она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в ее судьбе не было ничего уникального. На самом деле это очень частый случай, когда ты взлетаешь, а потом…», — сказала Меньшова.

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«Безбровое воплощение зла»: Оксана Самойлова рассказала о переходном возрасте своей старшей дочери

Юлия отметила, что Гурченко удалось сблизиться с фанатами благодаря своей откровенности. При чем актриса раскачала тему того, что жертва с несправедливой судьбой.

«Но мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать тему того, что она большая жертва и как несправедлива была к ней судьба. Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней», — цитирует Меньшову Starhit.

Юлия заострила внимание на том факте, что Гурченко являлась реформатором своего времени. Все из-за ярких образов, которые предпочитала актриса. Элементы перьев и блесток на одежде в советскую эпоху были явлением нестандартным и стали использоваться только в 90-е. Сама Гурченко открыла эту стезю раньше всех.

Меньшова призналась, что уважает Людмилу Марковну и назвала ее великолепной в своей жанре. При этом отметила, что Гурченко была не одинока, но не осознанно раскачала путь жертвы, что стало маркетинговым ходом, пусть и не специальным.

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«Безбровое воплощение зла»: Оксана Самойлова рассказала о переходном возрасте своей старшей дочери
02 апреля 2025, 01:48

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Подростковое время является одним из самых тяжелых в процессе воспитания ребенка. Сейчас с этим столкнулись Джиган и Оксана Самойлова, дочери которых Ариеле 13 лет. Блогер поделилась, с какими проблемами она сталкивается во время переходного возраста девочки.
Как пишут в Starhit, в первую очередь Ариела не может принять свою внешность, в чем сама открыто признавалась. Из-за этого подросток постоянно экспериментирует со внешним видом. Сейчас девочка предпочитает одеваться в мешковатую одежду, выбирает темную косметику и рисует тонкие брови.

«Я, конечно, знала, что такое переходный возраст, но считала, что с Ариелой меня это не коснется. Я думала, с Леей выхватим, с Майей — вероятно, но не с Ариелой. Потому что невозможно было представить, что этот божий ангел превратится в безбровое воплощение зла», — прокомментировала Оксана поведение дочери.

«Огромные дойки»: Дана Борисова разрешила дочери увеличить грудь
«Огромные дойки»: Дана Борисова разрешила дочери увеличить грудь

Еще Самойлову удивила ванная девочки, где ребенок воплотила все свои самые смелые идеи. К примеру, над унитазом ребенка весит светящийся символ биологической опасности. Стены ванной расклеены плакатами, а унитаз наклейками. При этом коврики в комнате кровавого цвета, что поразило Оксану.

«Унитаз в наклейках, какие-то кровавые коврики. А над ванной самое интересное… Кто все эти люди? Много-много цветов. Это точно ванная? Стена, конечно, просто пушка-бомба», — комментирует блогер.

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«Огромные дойки»: Дана Борисова разрешила дочери увеличить грудь
01 апреля 2025, 22:49

Дана Борисова и её дочь Полина (Фото: Instagram*, @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова заявила, что разрешит своей дочери Полине увеличить грудь или накачать губы, когда та станет совершеннолетней. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
Недавно 17-летняя дочь Борисовой перенесла сложную операцию по изменению формы носа. Мать девочки призналась, что ей тоже не нравился нос дочери.
«Вы знаете, и мне, и Поле прежняя форма ее носа не нравилась. Небольшая горбинка будто портила всю красоту ее лица. Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх. Это смотрится привлекательно, и, что немаловажно, естественно», — пояснила телеведущая.
Борисова добавила, что не будет против, если ее дочь по достижении совершеннолетия решится и на другие операции. По ее мнению, Полина будет решать сама, «что ей уменьшить или увеличить», а она лишь будет ее наставлять.
«Если она захочет надуть губки, то, как говорится, милости просим! Захочет грудь больше? Почему бы и нет. <…> Конечно, никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь. Даже Бьянка уменьшила свой 6 размер», — поделилась Дана Борисова.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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«Она себя не сопоставляет с Россией»: продюсер оценил новую песню Пугачевой о войне
Продюсер Рудченко назвал новую песню Пугачевой о войне попыткой реализоваться
01 апреля 2025, 22:20

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал новую песню Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне попыткой реализоваться, но не реабилитироваться. По его словам, певица не сопоставляет себя с современной Россией, а ее новая песня не говорит о пробудившемся патриотизме.
«Подобные песни, я думаю, это попытка Аллы Борисовны как-то реализоваться с большой буквы. Не реабилитироваться, а именно реализоваться. То, что относится к Великой Отечественной войне, не имеет отношения к ее позиции к событиям, происходящим сегодня. То есть это не ее отношение как патриота. Это дань уважения тем событиям нашей истории», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Рудченко добавил, что Пугачева уже выразила свою позицию о проведении СВО на Украине и отказалась поддержать свою страну. Однако, подчеркнул критик, певица могла не менять своего отношения к предкам и оценке Великой Отечественной войны.
«То есть я не думаю, что это такая настроенность патриотическая Аллы Борисовны. Она себя не сопоставляет с сегодняшней Россией, то есть новые композиции Аллы Борисовны — это об истории», — предположил продюсер.
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Актриса Юлия Такшина намекнула на беременность, показав фото с круглым животом
01 апреля 2025, 21:40

Юлия Такшина (Фото: Instagram*/uliatakshina)

Актриса Юлия Такшина показала поклонникам в соцсетях видео с круглым животом, намекая на беременность. В ролике также присутствует ее коллега по цеху Екатерина Копанова и тоже с круглым животом. Женщины одеты в легкие платья с поясом на талии, который подчеркивает изменения в фигуре артисток.
У Такшиной два сына Федор и Иван, а Копанова — мама четверых детей: Дарьи, Федора, Елизаветы и Златы. Фанаты поздравили знаменитостей, но позже выяснилось, что те пошутили, примерив накладные животы на 1 апреля.

Фото: Instagram*/uliatakshina

«Когда не виделись с подругой девять месяцев и встретились 1 апреля», — написала Такшина.
Это не единственная первоапрельская шутка, связанная с беременностью. Сегодня днем блогер Мария Погребняк была шокирована своим 17-летним сыном Артемом. Подробности в нашем материале.

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Ефремову готовы заплатить 2 миллиона рублей за интервью после выхода из колонии
01 апреля 2025, 20:47

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Актеру Михаилу Ефремову готовы дать два миллиона рублей за интервью после выхода из колонии. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Уточняется, что к артисту обращались с предложением свободные журналисты и крупные телеканалы. Авторы отмечают, что люди из театра и кино пока Ефремова не беспокоили. Суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаилу Ефремову 24 марта. Если решение вступит в силу, мужчина выйдет на свободу уже 7 апреля, спустя 15 суток на обжалование приговора.

Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве в 2020 году. В СМИ была информация, что подсудимый сотрудничал со следствием. Будучи в колонии, Ефремов занимался производством различных поделок.

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