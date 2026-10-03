Раскрыли дату прощания с Кашпировским и формат похорон
С Кашпировским попрощаются 8 октября, формат похорон будет закрытым
Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате, при этом проститься с ним смогут все желающие. Об этом РИА Новости сообщили в окружении специалиста.
Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых рассказал агентству, что психотерапевт умер в субботу в возрасте 87 лет. Прощание с Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Церемония начнется в 12:00 мск. При этом семья Кашпировского решила не раскрывать название кладбища, где состоятся его похороны, говорится в материале.
«Прощание — оно открыто для всех желающих, все могут попрощаться, а дальше уже самые близкие», — сообщил собеседник.Кашпировский приобрел широкую известность как один из самых популярных представителей массовой психотерапии в позднем СССР. В основе его телевизионных сеансов лежали методы внушения и психологического воздействия на аудиторию. При этом эффективность и научная обоснованность применявшихся им методов вызывали дискуссии среди медиков и специалистов.