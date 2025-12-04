Раскрыто, кто стал новым собственником трехкомнатной квартиры Лёвы Би-2* в Москве

04 декабря 2025, 09:42

SHOT: Новым собственником трешки Лёвы Би-2* в Москве стал сторонник ФБК**

Лёва* (Егор Бортник*) (Фото: Инстаграм*** @levab2)

Новым владельцем трехкомнатной квартиры Лёвы* Би-2 стал столичный риелтор и агент по зарубежной недвижимости, а также сторонник экстремистского ФБК**. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.