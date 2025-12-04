Раскрыто, кто стал новым собственником трехкомнатной квартиры Лёвы Би-2* в Москве
Новым владельцем трехкомнатной квартиры Лёвы* Би-2 стал столичный риелтор и агент по зарубежной недвижимости, а также сторонник экстремистского ФБК**. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Егор Бортник* переоформил недвижимость на 41-летнего Ивана К., специалиста по продаже иностранной недвижимости стоимостью от 35 тысяч евро и выше. Кроме того, мужчина работает брокером в московской риелторской компании, занимающейся сделками с недвижимостью в столице и области.
Музыкант хорошо знаком с новым владельцем своей квартиры, который, как выяснилось, является сторонником экстремистского фонда ФБК**. Согласно предварительным данным, Иван К. оказывал финансовую поддержку этой организации, перечисляя ей пожертвования.
Ранее сообщалось, что Лёва* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве по хитрой схеме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
