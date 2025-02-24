Скандалы и суды за имущество: почему дочь Петросяна не приняла его молодую жену и как Брухунова намерена лишить ее наследства

Викторина Петросянц (Фото: скриншот т/п «Коллекция» ТК Культура)
Викторина Петросянц — старшая дочь Евгения Петросяна от первого брака. О наследнице юмориста долгое время никто не слышал, она жила в США и издалека поддерживала хорошие отношения с отцом. Всё изменилось после появления Татьяны Брухуновой, и сейчас в СМИ активно обсуждаются суды между отцом и дочерью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Петросян воспитывал дочь один
В 1968 году в результате первого брака Петросяна на свет появилась его старшая дочь Викторина. Личность ее матери по какой-то причине остается скрыта от широкой публики. В интернете имеется информация о некой балерине Белле Кригер, которая погибла в автокатастрофе, но документально это не подтверждено.
Есть и альтернативная версия о личности первой супруги Петросяна. Ей могла быть дочь артистки кордебалета Фриды Подрабинек Софья. Софочка была весьма скандальной особой с плохой репутацией и связями с криминалом. По слухам, женщина несколько раз отбывала тюремное заключение и умерла в довольно преклонном возрасте. Однако это всего лишь сплетни, а неоспоримым остаётся то, что Евгений Ваганович с раннего возраста занимался воспитанием своей дочери самостоятельно.
Когда у Петросяна завязались отношения с Еленой Степаненко, его дочь с радостью приняла новую женщину в семье и даже начала с ней дружить. Спустя годы Викторина начнет считать Елену второй мамой.
Переезд в США
Викторина Петросянц (Фото: скриншот т/п «Коллекция» ТК Культура)
Викторина получила высшее образование в Московском государственном университете, окончив с отличием исторический факультет. В период обучения она занималась организацией экспозиций работ известных мастеров. Именно там она встретила своего будущего супруга, который впоследствии увёз её в Соединённые Штаты.
В браке Викторина родила двоих сыновей – Марка и Андрея. Дочка Петросяна смогла полностью освоиться в Америке, сейчас она живет на Манхэттене и продает елочные игрушки ручной работы. Кроме того, Викторина является руководителем компании, которая снимает документальные фильмы. Она многого добилась как искусствовед, продюсер в кино и на ТВ, особенно в плане просветительских проектов.
Сейчас Викторине Петросянец уже 56 лет, у нее взрослые дети, и она уже сама стала бабушкой.
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Разлад с отцом
Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)
Когда отношения Евгения Петросяна с Еленой Степаненко закончились разводом, Викторина заняла сторону мачехи. Новую избранницу отца, Татьяну Брухунову, дочка приняла в штыки. Не рада была Викторина и рождению детей в этом браке. Она не только не поздравила отца с рождением сына, но даже усомнилась, что Ваган – его ребенок.
В окружении Петросяна ходили слухи, что причиной столь резкой реакции дочери стали возможные конфликты из-за наследства. Это очень задело юмориста, который воспринял поступок дочери как предательство.
В конце 2024 года Петросян решил выписать родную дочь из своей квартиры в Москве. Конфликт отца и дочери вышел на новый уровень. Объект недвижимости площадью 34 квадратных метра расположен на Ростовской набережной. Его стоимость составляет около 20 миллионов рублей. Зачем юмористу потребовалось именно сейчас выписывать дочь из квартиры, остается большим вопросом.
«Я обоснованно предположу, что такие действия сейчас по снятию с регистрационного учета своей дочери связаны с потребностью продать эту недвижимость. Также одной из причин может быть составление завещания. Я думаю, что Евгений Ваганович оберегает тех своих членов семьи, возможно, которые могли бы столкнуться с какой-то проблемой, и делает это сейчас самостоятельно», — заявила адвокат Елена Сенина по данному вопросу.
Существует мнение, что Татьяна Брухунова активно стремится улучшить своё материальное положение за счёт супруга.
«Явно Татьяна Брухунова накрутила Петросяна о том, что эту квартиру всегда можно сдать. Потому что небольшие квартиры, естественно, пользуются большей популярностью, их проще всего сдавать. Хотя ей и ее детям досталось уже немало наследства. Практически всё наследство Петросяна ушло к Брухуновой», — цитирует слова светской обозревательницы Светланы Рябковой издание 5-tv.ru.
Чем закончится еще один суд Евгения Вагановича, покажет время. Судебное заседание состоится 3 марта.
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