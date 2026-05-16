Равшана Куркова отдохнула с детьми в Петербурге

Актриса Равшана Куркова провела время с детьми в Петербурге

Актриса, известная по сериалу «Барвиха», отправилась в путешествие в Санкт-Петербург вместе с детьми. В личном блоге она поделилась несколькими снимками с прогулки по Летнему саду (на момент публикации запись отсутствует — прим. ред.).





Ранее Равшана Куркова предпочитала не афишировать личную жизнь — например, о рождении сына поклонники узнали спустя почти год. Лишь несколько лет назад, после появления на свет дочери Самиры, звезда начала постепенно показывать наследников подписчикам. Имя отца девочки при этом остается неизвестным.



25 марта в честь трехлетия Самиры актриса опубликовала редкие кадры с ней и трогательное поздравление. В посте знаменитость назвала дочь настоящим чудом и большим подарком судьбы.



По словам Курковой, Самира растет умной, доброй и обаятельной девочкой, у нее отличное чувство юмора, а из увлечений — театр, аудиосказки, наклейки, голубика и пастила. Актриса также отметила, что дочь всегда поддерживает своего старшего брата.



