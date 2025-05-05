«Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Instagram*, @natan_official)
В пятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» между рэпером Натаном и блогером Алёной Жигаловой произошёл конфликт: после победы в одном из состязаний певец и его партнёрша Ирина Дубцова (команда жёлтых) отдали чёрную кошку (те, кто её получат, стартуют последними в гонке на выбывание) команде оранжевых — Алёне Жигаловой и Дане Борисовой. Жигалова эмоционально отреагировала на поступок соперников и не захотела слушать их оправдания. Натан всё же решил высказаться, но уже в личном блоге.
«Алена же сама говорила, что новеньким (Олегу Майами и Лёше Свику — прим. ред.) нельзя отдавать чёрную кошку. В итоге разозлилась, что кошку отдали не новеньким», — написал рэпер.По словам Натана, они с Ириной не считали, что команда оранжевых слабая.
«Алёна <…> не будет брезговать "черными" приёмами, готовить заговоры и коалиции, выбивать меня эмоционально, зная, куда и когда бить, ну и за спиной может произойти всякое. По мне, это сильная и осмысленная эмоциональная игра. Недооценивать такое и остаться в дураках — такое себе», — высказался артист.Жигалову чёрная кошка подстегнула доказать соперникам, что она сильный игрок. В итоге журналистка и телеведущая действительно завершили задание раньше Натана и Дубцовой.
«Пройдя все испытания на этой неделе в Китае и превозмогая любые трудности и страхи, мы не только успешно финишировали, но и обогнали команду жёлтых. Ну и кто теперь тут слабый?» — заявила Алёна в своём блоге.Ранее сообщалось, что певица Саша Савельева и музыкант Денис Клявер пришли последними к финишу во время испытания на шоу «Сокровища императора».
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина