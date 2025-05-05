Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»

«Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»

Натан рассказал, из-за чего Жигалова разозлилась на шоу «Сокровища императора»
Натан и Ирина Дубцова (Фото: Instagram*, @natan_official)

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Instagram*, @natan_official)

В пятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» между рэпером Натаном и блогером Алёной Жигаловой произошёл конфликт: после победы в одном из состязаний певец и его партнёрша Ирина Дубцова (команда жёлтых) отдали чёрную кошку (те, кто её получат, стартуют последними в гонке на выбывание) команде оранжевых — Алёне Жигаловой и Дане Борисовой. Жигалова эмоционально отреагировала на поступок соперников и не захотела слушать их оправдания. Натан всё же решил высказаться, но уже в личном блоге.
«Алена же сама говорила, что новеньким (Олегу Майами и Лёше Свику — прим. ред.) нельзя отдавать чёрную кошку. В итоге разозлилась, что кошку отдали не новеньким», — написал рэпер.
По словам Натана, они с Ириной не считали, что команда оранжевых слабая.
«Алёна <…> не будет брезговать "черными" приёмами, готовить заговоры и коалиции, выбивать меня эмоционально, зная, куда и когда бить, ну и за спиной может произойти всякое. По мне, это сильная и осмысленная эмоциональная игра. Недооценивать такое и остаться в дураках — такое себе», — высказался артист.
Жигалову чёрная кошка подстегнула доказать соперникам, что она сильный игрок. В итоге журналистка и телеведущая действительно завершили задание раньше Натана и Дубцовой.
«Пройдя все испытания на этой неделе в Китае и превозмогая любые трудности и страхи, мы не только успешно финишировали, но и обогнали команду жёлтых. Ну и кто теперь тут слабый?» — заявила Алёна в своём блоге.
Ранее сообщалось, что певица Саша Савельева и музыкант Денис Клявер пришли последними к финишу во время испытания на шоу «Сокровища императора».

Читайте также:

«Он свободный, я свободная»: Нюшу заподозрили в интрижке с Олегом Майями

«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему слабый пол любит Стаса Михайлова

«Я думал, это образ в «Давай поженимся!», а она такая и есть»: Гуф разочаровался в Розе Сябитовой на съёмках реалити

*запрещён в РФ.
#испытания
#певица
#игра
#музыкант
#шоу
#артист
«Чем дальше, тем жестче»: Александр Олешко признался, что его связывает с Цискаридзе
Александр Олешко: в дороге я читаю книгу уникальной жизни Николая Цискаридзе
05 мая 2025, 12:30

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

В современном мире люди заменяют печатные книги электронными.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко подчеркнул, что необходимо читать именно бумажные книги и рассказал о своих книжных предпочтениях.

«Перечитываю книгу про актрису Юлию Борисову, автор — Вера Максимова. И еще в сумке дорожной, я люблю в дороге читать, двухтомник — книга уникальной жизни Николая Цискаридзе — «Мой театр». Это фантастическая книга, и чем дальше, тем жестче. Очень меня увлекло. Третья книга, которую читаю, «Письма к брату Тео» Винсента Ван Гога — тяжелая история, но гениальная», — сказал Олешко.

Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)

По его мнению, книги — это волшебный мир, в котором можно жить и быть счастливым. Также актер театра и кино поделился любимыми фильмами, среди которых оказались «Баллада о солдате» и «Идиот».

Читайте также:

Авраам Руссо раскрыл правду об отношениях с Орбакайте и объяснил причину ее отказа петь с ним на одной сцене

«Любовник на стороне»: зачем Александр Олешко скрывал жену и почему не хочет детей

Первая жена ушла к любовнику, а вторая так и не родила наследника: почему Александр Олешко скрывает имя супруги и не боится ДНК
#кино
#история
#певец
#актёр
#книги
#театр
#письма
#книга
#артист
#шоу
#шоу-бизнес
#балет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вера Брежнева получила предложение выйти замуж во время концерта в Алматы
05 мая 2025, 12:16

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

Вера Брежнева во время концерта в Алматы получила предложение выйти замуж. Певица пообщалась с потенциальным женихом и не забыла спросить о финансах и имеющейся у него недвижимости.
Артистка после развода с Константином Меладзе продолжает выступать и искать любовь. Она устроила концерт в Казахстане и даже нашла мужчину, который готов на ней жениться.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, Вера со сцены пообщалась с поклонником, который стоял внизу. Мужчина преподнёс певице большой букет алых роз и попросил стать его женой. Брежнева была приятно удивлена такому неожиданному предложению и завела диалог с мужчиной, спросив, на что он готов пойти ради неё.

«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?», – уточнила певица, слова которой приводит портал «Страсти».
В зале раздались аплодисменты, после чего мужчина что-то сказал певице, поцеловал её в руку и щёку. Брежнева призналась, что не знает, как после произошедшего продолжать концерт. Однако на предложение незнакомца она так и не ответила.

Читайте также:

Веру Брежневу предложили внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ

Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой

Стало известно о новом романе Веры Брежневой после развода с Меладзе

*запрещён в РФ
#концерт
#квартира
#певица
#любовь
#мужчина
#казахстан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александр Олешко раскрыл, какие песни поет в душе
Александр Олешко: в душе я напеваю вальс Хачатуряна для спектакля «Маскарад»
05 мая 2025, 12:12

Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)

У этого человека зачастую спрашивают, как он все успевает, но он отвечает, что просто занимается любимым делом.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что он часто сочиняет песни в душе.

«Песни в душе я не напеваю, я их там придумываю сам. Все зависит от настроения. Но еще в душе у меня есть любимый вальс, написанный Арамом Хачатуряном специально для спектакля "Маскарад". Это посвящение актрисе Алле Казанской, в которую он был влюблен. Но постановку отменили, потому что началась война. А Алла потом говорила: "У меня личный счет с Гитлером", — поделился актер.

Также народный артист признался, что очень любит советский кинематограф, и некоторые эпизоды являются пластырем для его души.

«Я очень люблю фильм "Баллада о солдате" — это такая красота, настоящая любовь к родине, женщине, матери. Также люблю "Идиота" Ивана Пырьева, где играли Юлия Борисова и и Юрий Яковлев», — признался шоумен.

Читайте также:

Авраам Руссо раскрыл правду об отношениях с Орбакайте и объяснил причину ее отказа петь с ним на одной сцене

«Любовник на стороне»: зачем Александр Олешко скрывал жену и почему не хочет детей

Первая жена ушла к любовнику, а вторая так и не родила наследника: почему Александр Олешко скрывает имя супруги и не боится ДНК
#кино
#актёр
#фильм
#любовь
#война
#артист
#певец
#шоу
#шоу-бизнес
#душ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я думала, что это нереально. Но мы это сделали»: жена Прилучного показала сына в самолёте
Зепюр Брутян рассказала о полёте с двухлетним сыном
05 мая 2025, 11:53

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Зепюр Брутян рассказала, как прошёл полёт с двухлетним сыном. Теперь Микаэлю нужно находиться в отдельном кресле во время взлёта и посадки самолёта.
В конце апреля Павел Прилучный с супругой-актрисой отметили день рождения сына. Пара приняла решение больше не скрывать лицо ребёнка. Оказалось, что голубоглазый малыш очень похож на своего отца.

Теперь 29-летняя Брутян поделилась с подписчиками деталями своего путешествия с близкими. Компанию супругам составили Микаэль, сын Прилучного от Агаты Муцениеце, сестра и мама Зепюр, а также друзья семьи.

Молодая мама опубликовала видео из самолёта, на котором запечатлён малыш, играющий у кресла в салоне. Судя по всему, Микаэль вёл себя хорошо, хотя Брутян призналась, что очень переживала, ведь с двух лет ребёнку нельзя находиться на взлёте и посадке вместе с родителями.

Сын Прилучного и Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

«В два года – своё место, при взлёте и посадке. Пристегиваешься не с мамой, а уже отдельно. Я думала, что это нереально. Но мы это сделали. Но всё же в два года такие правила – мне кажется, рано», – поделилась супруга актёра.
Читайте также:

Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео

«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля

«Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного

*запрещён в РФ
#праздник
#день рождения
#семьи
#путешествия
#мама
#сын
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой
05 мая 2025, 11:41

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новость о молодой избраннице Лепса общественность приняла бурно, считая, что этот роман — просто пиар ход. Артист сразу пресек слухи, рассказав о свадьбе, но потом планы поменялись из-за того, что у певца просто нет денег на торжество. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Из мечты в пустоту


Ещё в конце апреля Аврора с уверенностью говорила в интервью о предстоящей свадьбе и строила грандиозные планы на будущее, мечтая развивать отечественную моду. Но буквально за несколько недель ситуация изменилась кардинально. Теперь девушка заявляет: готовиться к свадьбе она больше не собирается. Сам Лепс тоже не отмалчивается, правда, говорит расплывчато — брак будет, но вот когда именно, неизвестно.

Отказ от простой росписи в ЗАГСе без масштабного торжества также вызывает вопросы: то ли влюблённые оставляют себе запасной выход, то ли снова разогревают интерес публики.

Так или иначе, свадьба откладывается на неопределённый срок. Причина — финансовые трудности: певцу не по карману праздник, который хочет видеть его невеста. По словам окружения Лепса, недавно он взял крупный кредит в 300 миллионов рублей, вложив все деньги в новый бизнес.

«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»
«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»

Ранее Лепс уже пытался строить бизнес-империю: открывал рестораны, запускал бренд очков, основал ювелирный дом. Однако все проекты приносили больше убытков, чем прибыли. С демократичными ресторанами Лепс не выдержал конкуренции, производство очков давно закрыто, а с продюсерским центром артист так и не смог выйти даже на самоокупаемость.

Но Лепс не теряет оптимизма. Сейчас он запускает бар премиум-класса, вложив туда все свои силы и средства. Правда, старт уже ознаменовался просчётами и долгами. Несмотря на это, артист верит, что вскоре вернёт вложенные деньги и всё-таки сыграет свадьбу мечты. Правда, его предыдущий предпринимательский опыт вызывает у поклонников серьёзные сомнения.

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

В свете последних событий шуточные ответы Авроры на вопросы о «гонорарах за отношения» с певцом звучат всё менее шутливо.

«Подождите, я за год так и не разобралась, а кто кому платит-то в итоге?» — недавно посмеивалась девушка.
Аврора Киба, несмотря ни на что, продолжает надеяться на свадьбу. В апреле она даже примерила свадебное платье. Однако многие тогда скептически относились к перспективам бракосочетания — и, похоже, были правы.

Аврора Киба (Фото: Instagram*, @avrorakiba)

К тому же всё больше фанатов подозревают: Лепс охладел к молодой невесте и, возможно, задумался о возвращении к бывшей жене Анне Шаплыковой. Поводом для сплетен стала их совместная поездка в Японию.

Старая любовь


От брака с Анной у Лепса трое детей: Ева, Николь и Иван. Недавно Шаплыкова выложила фото из Японии с детьми, и оказалось, что сопровождал их туда сам Лепс. Певец не скрывал: в Японию он давно мечтал съездить, а теперь совместил отдых с семьёй с желанием увидеть страну восходящего солнца.

На снимках самого Лепса нет, но фанаты уверены: именно он был автором большинства фотографий. К тому же известно, что из-за санкций певец не может посещать Лондон, где живут его дети, и поэтому выбрал Японию для встречи. На этом фоне всё больше слухов о том, что артист может захотеть восстановить отношения с бывшей супругой. В 2023 году он уже сожалел о разводе, что только усилило подозрения.

Правда, другая часть поклонников считает, что поездка была организована исключительно ради общения с детьми, без подтекста. На вопросы о совместных каникулах Лепса с бывшей женой Аврора Киба пока не дала никаких комментариев.

Двойные стандарты


Примечательно, что совсем недавно Лепс жаловался на затраты, связанные с перелётами Авроры из Лондона в Россию: каждый визит девушки существенно бил по его карману.

«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки. Но мы давно не виделись», — отмечал артист.
При этом организация отдыха для бывшей семьи в Японии — удовольствие куда более дорогое, особенно с перелётами туда-обратно, которые на одного человека обошлись минимум в 70 тысяч рублей. И это без учёта проживания и экскурсий. Очевидно, что каникулы в Японии обошлись Лепсу в сумму куда больше, чем обычный перелёт невесты, но средств на это он не пожалел.

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

На фоне всех этих фактов многие поклонники считают: заявления о финансовых трудностях — лишь повод отложить или вовсе отменить свадьбу с Авророй. Тем более что за ближайшие месяцы у артиста запланировано восемь концертов, каждый из которых приносит ему приличный доход.

Читайте также:

«Я абсолютно другая»: Ольга Волкова рассказала, чем отличается от своей героини из «Папиных дочек»

«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»

«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#деньги
#певец
#бизнес
#отдых
#свадьба
#семьи
#брак
#интервью
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате