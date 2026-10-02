«Ребенок должен иметь маму и папу»: Шаляпин выступил против родителей-одиночек
Певец Прохор Шаляпин высказался о своем опыте в качестве донора семенной жидкости. Подробности стали известны в его интервью Ренате Пиотровски.
Артист отметил, что гордится этим опытом, однако считает, что его биологический материал должны доставаться только полным семьям и парам. Он также выразил мнение, что эта процедура — хороший способ поднимать рождаемость.
По его словам, по закону одинокие мужчины не имеют права на ЭКО и суррогатную мать, а одинокие женщины могут воспользоваться этой возможностью по состоянию здоровья. Однако певец заявил, что тоже против этого: по его мнению, у ребенка обязательно должны быть и мама, и папа, поэтому должна быть пара.
При этом певец напомнил о разнице в законе: одиноким мужчинам ЭКО и суррогатное материнство недоступны, в то время как одинокие женщины могут прибегнуть к ним по медицинским показаниям. Однако такой порядок Шаляпин не поддерживает.
«Ребенок обязательно должен иметь и маму, и папу, обязательно должна быть пара», — заявил он.Ранее он побывал в особняке поп-короля Филиппа Киркорова и поделился своими впечатлениями.