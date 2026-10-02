«Ребенок должен иметь маму и папу»: Шаляпин выступил против родителей-одиночек

02 октября 2026, 19:27

Прохор Шаляпин выступил против ЭКО для родителей-одиночек

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин высказался о своем опыте в качестве донора семенной жидкости. Подробности стали известны в его интервью Ренате Пиотровски.





Артист отметил, что гордится этим опытом, однако считает, что его биологический материал должны доставаться только полным семьям и парам. Он также выразил мнение, что эта процедура — хороший способ поднимать рождаемость.



По его словам, по закону одинокие мужчины не имеют права на ЭКО и суррогатную мать, а одинокие женщины могут воспользоваться этой возможностью по состоянию здоровья. Однако певец заявил, что тоже против этого: по его мнению, у ребенка обязательно должны быть и мама, и папа, поэтому должна быть пара.



При этом певец напомнил о разнице в законе: одиноким мужчинам ЭКО и суррогатное материнство недоступны, в то время как одинокие женщины могут прибегнуть к ним по медицинским показаниям. Однако такой порядок Шаляпин не поддерживает.

«Ребенок обязательно должен иметь и маму, и папу, обязательно должна быть пара», — заявил он.