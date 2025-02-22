Свадьба лишь после рождения второй дочки и выход на лед с сотрясением мозга: как Татьяна Тотьмянина стала Олимпийской чемпионкой

Татьяна Тотьмянина (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина пережила нелегкое детство, тренировалась с сотрясением мозга и с трудом построила серьезные отношения. Благодаря силе воли она добилась успехов в фигурном катании и личной жизни.
Встала на коньки в четыре годаТатьяна Тотьмянина родилась 2 ноября 1981 года в Перми. Семья девочки жила в одной квартире с бабушкой, которая страдала от серьёзного психического расстройства.
Мама Татьяны вскоре после рождения дочери развелась с супругом. Разлад между парой произошел из-за невыносимого быта с тёщей, для которого муж Натальи не нашёл в себе сил.
Внимание к юной Татьяне было весьма важным, поскольку бабушка применяла по отношению к ней психологические методы воздействия. Тогда мать будущей чемпионки решила отдать её в спортивную секцию. Катание на льду стало подходящим вариантом, ведь врачи рекомендовали именно этот спорт для укрепления здоровья дочки.
Тотьмянина в первый раз встала на коньки в четыре года. Несмотря на хрупкое здоровье, малышка быстро училась.
Спортивная карьераНаталья Васильевна трудилась на нескольких работах, чтобы обеспечить Татьяне всем необходимым для тренировок и участия в соревнованиях.
Уже к четырнадцати годам Тотьмянина начала побеждать на всех возможных состязаниях в родном городе.
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Наталья Васильевна осознала, что в Перми у дочери нет больше возможностей для роста. Тогда она решилась на переезд в Санкт-Петербург.
Северная столица предоставила множество шансов для развития спортивной карьеры. В Санкт-Петербурге Татьяна начала активно тренироваться, и через некоторое время ее поставили в пару с Максимом Марининым. Тогда Максим уже имел известность. Сначала их сотрудничество было экспериментальным, но вскоре стало ясно, что они прекрасно работают вместе.
Татьяна Тотьмянина (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)
Когда Татьяне исполнилось пятнадцать лет, она и Максим стали кататься под руководством нового тренера, Натальи Павловой. Через год Максим и Татьяна уже завоевали бронзу на Чемпионате России.
В какой-то момент Тотьмянина и Маринин поняли, что для покорения новых высот им нужно сменить наставника. Их выбор пал на прославленную Тамару Москвину, но из-за возникшего разногласия переход не состоялся. В то время спортсмены приняли смелое решение — переехать в Соединенные Штаты, чтобы тренироваться под руководством еще одного выдающегося тренера, Олега Васильева.
Олег Васильев принял Татьяну и Максима с открытой душой и сразу же приступил к работе.
Максим и Татьяна стали завоевывать первые места на международных соревнованиях, получая золотые медали и всемирное признание. Особенно значимым стал их триумф на чемпионате Европы, где пять лет им никто не мог составить конкуренцию.
Татьяна Тотьмянина (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)
В 2004 году на этапе серии Гран-при Skate America случился инцидент, который мог поставить крест на карьере Тотьмяниной. Во время исполнения поддержки Максим споткнулся о неровность на льду и потерял равновесие. В итоге спортсменка упала с высоты двух с половиной метров.
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После этого Татьяна потеряла сознание, а затем попала в госпиталь. Медики диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Несмотря на рекомендации врачей сделать паузу в карьере минимум на шесть месяцев, Тотьмянина все равно вернулась к тренировкам через пару недель.
Маринин испытывал угрызения совести из-за случившегося и начал избегать тренировок, опасаясь за безопасность Татьяны. Однако мама спортсменки убедила Максима не сдаваться и продолжать кататься вместе.
Тогда спортсмен вернулся к тренировкам. А спустя полтора года пара приехала на Олимпийские игры в Турине как фавориты и в итоге заняли первое место, став олимпийскими чемпионами.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)
Личная жизнь спортсменкиВ период, когда Тотьмянина тренировалась в Соединённых Штатах с Олегом Васильевым, между ними завязался роман. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, целых двадцать лет, они быстро нашли общий язык. Однако, несмотря на обоюдную привязанность, пара не сыграла свадьбу, поскольку их планы на будущее не совпадали.
После завершения спортивной карьеры и возвращения в родную страну, Татьяна встретилась с Алексеем Ягудиным, одним из ближайших товарищей её партнера, Максима Маринина. Они виделись и раньше, но именно тогда молодые люди начали общаться более тесно, во время гастрольных туров и участия в ледовых представлениях, организованных Ильёй Авербухом. Их дружба потихоньку переросли в роман.
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Алексей долгое время не был готов к серьёзным отношениям и несколько раз покидал Татьяну, чтобы разобраться в своих чувствах. Он ценил свою свободу и боялся её потерять. Тотьмянина, в свою очередь, не скрывала своего желания иметь семью и детей.
Однако через некоторое время их отношения стали более зрелыми и прочными, а желание создать семью стало основным для обоих. Татьяна обрела личное счастье и поддержку в лице любимого мужчины.
Мишель и Елизавета Ягудины (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)
В 2009 году у пары родилась дочь Елизавета. Появление на свет малышки стало для спортсменки временем тяжелых эмоциональных переживаний, особенно учитывая недавнюю потерю матери. В это трудное время Алексей взял на себя большую часть заботы о дочке. Через шесть лет у влюбленных появилась вторая дочь, Мишель.
К слову, пара долгое время не планировала официально регистрировать союз, но всё же решилась на этот шаг после рождения второго ребенка.
Сейчас Татьяна и Алексей живут на две страны — в России и во Франции. Они заботятся о будущем своих дочек, стремясь дать им хорошее образование и возможность увидеть мир.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)
Участие в телепроектахПосле завершения спортивной карьеры Тотьмянина не рассталась со льдом. Она весьма плодотворно работала вместе с известным постановщиком и хореографом Ильей Авербухом.
Одним из наиболее популярных шоу, в котором участвовала Татьяна, стал телевизионный проект «Ледниковый период». В первом сезоне ее партнером выступил певец Никита Малинин, а в остальных сезонах она выходила на лед с телеведущим Леонидом Закошанским и актером Оскаром Кучерой.
Кроме участия в телепроектах, спортсменка продолжала выступать в ледовых спектаклях и гала-шоу.
Еще одно потрясениеЕще одним тяжелым испытанием стало обнаружение новообразования, которое медики сочли потенциально опасным. Вероятность онкологического заболевания была весьма высока. Однако после проведенной операции по удалению желчного пузыря угроза миновала, и Татьяна смогла вернуться к своей любимой деятельности на льду.
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