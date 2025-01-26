Ребенок привела на финал шоу своих детей

Александра Ребенок (Фото: соцсети)
Дочь Веру и сына Ивана привела на одно из популярных телешоу актриса Александра Ребенок, известная по сериалу «Содержанки». Фотографию с детьми селебрити опубликовала в социальных сетях. Мальчику семь лет, а девочке четыре года. Ребята появились на свет от брака с артистом Алексеем Вертковым.
«Когда мы снимали финал, я взяла с собой «на работу» Ваню и Веру. Мои дети обожают это шоу! И очень просили взять их, чтобы посмотреть, как там всё внутри устроено. Очень заинтересовали интерактивные экраны и голосование прямо на столе», — приводит слова Александры Ребенок портал Voice.
Фото соцсети:
Отмечается, что снимок редкий. Юзеры в сети положительно оценили его, отметив красоту детей и их нарядов. Кроме того, пользователи считают, что у Ребенок прекрасная семья.
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Никита Кротов