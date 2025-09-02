Режиссер Вуди Аллен хочет снять президента Трампа в своем новом фильме
Американский режиссер Вуди Аллен изъявил желание снять президента США Дональда Трампа в своем новом фильме. Об этом сообщает издание New York Post.
Аллен считает, что если Трамп согласится сняться в его картине, то тогда он как режиссер будет способен на чудеса. При этом Вуди хочет видеть Дональда в своем фильме именно на момент его президентства.
«Моим единственным желанием было бы снять его. Если бы он позволил мне снять его сейчас, когда он президент, думаю, я был бы действительно способен на чудеса», — сказал Аллен.
Трамп уже снимался в фильме Вуди «Знаменитость», вышедшем в прокат в 1998 году. В нем у президента было камео. Режиссер отметил, что Трамп очень хороший актер, с которым приятно работать.