Режиссер Вуди Аллен хочет снять президента Трампа в своем новом фильме

02 сентября 2025, 18:50

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский режиссер Вуди Аллен изъявил желание снять президента США Дональда Трампа в своем новом фильме. Об этом сообщает издание New York Post.





Аллен считает, что если Трамп согласится сняться в его картине, то тогда он как режиссер будет способен на чудеса. При этом Вуди хочет видеть Дональда в своем фильме именно на момент его президентства.





«Моим единственным желанием было бы снять его. Если бы он позволил мне снять его сейчас, когда он президент, думаю, я был бы действительно способен на чудеса», — сказал Аллен.