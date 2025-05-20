Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Романы со знаменитостями и брак с «таксистом»: чем Олеся Судзиловская обязана мужу-миллионеру

Романы со знаменитостями и брак с «таксистом»: чем Олеся Судзиловская обязана мужу-миллионеру

Олеся Судзиловская (Фото: Телеграм @olesya_sudzilovskaya_official)

Олеся Судзиловская (Фото: Телеграм @olesya_sudzilovskaya_official)

Олеся Судзиловская — известная российская актриса театра и кино, которая приобрела популярность благодаря сериалу «Остановка по требованию» и биографической мелодраме «Орлова и Александров». О ее карьере и личной жизни расскажет «Радио 1».

Детство Олеси Судзиловской


Олеся Судзиловская появилась на свет 20 мая 1974 года в Зеленограде. Ее мать работала инженером-технологом, а отец стал доктором технических наук и заслуженным изобретателем СССР. С ранних лет Олеся занималась художественной гимнастикой и успешно училась в школе. В 14 лет она получила звание кандидата в мастера спорта. В этом же возрасте ее пригласили на пробы на главную роль в фильме «Посредник». На пробах ей предложили сыграть сцену, в которой она изображает горе от потери собаки. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ.

Олеся Судзиловская (Фото: Телеграм @olesya_sudzilovskaya_official)

Карьера и роли в кино


В 1997 году Олеся начала свою карьеру в театре имени Владимира Маяковского, где сразу же получила роль Салии в спектакле, поставленном худруком Андреем Гончаровым, под названием «Как вам это полюбится». В дальнейшем она сыграла в таких постановках, как «Любовь студента», «Карамазовы», «Опасный поворот», «Русский джокер» и многих других. Однако долгое время ей не предлагали новых ролей, и в 2020 году Олеся приняла решение покинуть театр, в котором проработала более 20 лет.

Широкую известность ей принесла роль в сериале «Остановка по требованию». После участия в фильме «Ландыш Серебристый» она получила предложение сыграть в криминальной драме Георгия Шенгелия «Мусорщик».

Одной из значимых работ Олеси стала роль Маргариты Васильевны Говоровой в семейной саге «Дом с лилиями». Однако настоящей жемчужиной в ее карьере считается образ Любови Орловой в биографическом фильме Виталия Москаленко «Орлова и Александров». В 2020 году Судзиловская снялась вместе с Федором Бондарчуком в мелодраме «Филатов».


Личная жизнь

Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый раз Олеся вышла замуж в 19 лет, но этот брак быстро распался, и имя ее первого супруга она предпочитает не разглашать. Более продолжительными были ее отношения с актером Даниилом Спиваковским. Хотя они не состояли в официальном браке, Олеся старалась быть хорошей партнершей.

«Я сутками стояла у плиты, варила ему борщи — не потому, что это было необходимо, а потому что мне этого хотелось. Мы прожили вместе долго, но отношения сошли на нет, когда я начала активно развиваться в профессии и театр занял все мое свободное время», — делилась актриса с Woman.ru.
Своего нынешнего партнера Сергея Дзебаня Олеся встретила во время гастролей в Красноярске. Гоша Куценко, работавший с ней, попросил своего друга подвезти актрису. Сергей приехал на старой «Волге», и Судзиловская сначала приняла его за таксиста. Однако он ей понравился, и она предложила ему работу в Москве. Вскоре выяснилось, что Сергей — бизнесмен.

«Говно, облачённое в перья и стразы»: Лолита намекнула на Киркорова в неоднозначном высказывании
«Говно, облачённое в перья и стразы»: Лолита намекнула на Киркорова в неоднозначном высказывании

У пары родились двое сыновей: Артем в январе 2009 года и Майк в 2016 году. На данный момент Олеся Судзиловская активно работает в кино. В начале 2022 года она приняла участие во втором сезоне комедийного сериала «Девушки с Макаровым», где сыграла роль начальницы следственного отдела. Также актриса снялась в комедии «День слепого Валентина», выпущенной ко Дню всех влюбленных. В свободное время Олеся уделяет внимание своим сыновьям и мужу.

Читайте также:

«Мог послать куда подальше»: Шиловский рассказал о крутом нраве Григоровича

Мария Горбань подарила супругу авто более чем за 7 млн рублей

Жена задержанного комика Нурлана Сабурова купила Лабубу за 120 тыс. рублей
#кино
#жизнь
#мать
#бизнесмен
#любовь
#авто
#актриса
#отношения
#профессии
#карьера
#статьи
«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты
Психолог Абравитова заявила о кризисе в отношениях Лепса и его 19-летней невесты
20 мая 2025, 16:29

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Клинический психолог Марианна Абравитова предположила, что в отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы наступил кризис. По ее мнению, об этом говорят не только слухи, но и публичное поведение пары, включая недавний конфликт певца с журналисткой.
«Дыма без огня не бывает. Скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — пояснила эксперт в беседе с «Пятым каналом».
Также она отметила, что изначально между ними действительно была страсть, но со временем, когда Григорий и Аврора стали узнавать друг друга, ситуация изменилась. При этом психолог подчеркнула, что подобные разногласия — не редкость.
«Пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста» — подытожила Абравитова.
Читайте также:

Григорий Лепс теперь добывает руду и драгоценные металлы

19-летняя невеста Григория Лепса показала фото после стрижки в салоне красоты

«Она продала себя на все телеканалы страны»: Наталья Рудова резко высказалась о 19-летней невесте Лепса

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#психолог
#эксперт
#instagram
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео
20 мая 2025, 16:12

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца. О возможных изменениях в личной жизни певицы пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, однако на презентации нового альбома Леонида Агутина её заметили в компании некоего мужчины.

Гагарина отказалась общаться с журналистами, видимо, предвидя вопросы о незнакомце. Однако Станислава Микова рядом не заметили.

Напомним, что про их отношения стало известно в конце ноября 2023 года. Танцор балета и певица на тот момент были вместе около полугода. После совместного выхода в свет, Гагарина перестала комментировать личную жизнь. Не исключено, что на опубликованных кадрах – новый возлюбленный артистки.

Читайте также:

Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе

«Уже как будто бы и не хватает малыша»: Полина Гагарина опубликовала кадры с детьми из отпуска в Дубае

Полина Гагарина отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем
#жизнь
#певица
#компании
#кадры
#мужчины
#отношения
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мозгов было мало»: Юрий Лоза пожалел о песне про «голубого приятеля»*
Юрий Лоза жалеет о песне про «голубого приятеля»*, однако не может её удалить
20 мая 2025, 16:02

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза оправдался за песню, которую написал в молодости. Об этом певец рассказал в беседе с изданием «Абзац».
Речь идёт о композиции «Мой приятель – голубой», в которой многие слушатели увидели пропаганду ЛГБТ*. Артист признался, что очень жалеет, что записал эту песню, но теперь уже не может её удалить.

Трек Лоза выпустил в 1984 году. По признанию исполнителя, тогда он был молодым и многого не понимал. Сейчас он бы ни за что не написал такую песню.

«Много наговорил, мозгов было мало. И так у всех молодых. Сегодня я бы не стал писать подобную песню. Время назад не вернуть. Удалить её не получится, потому что она болтается по всяким порталам», – подчеркнул Лоза.
Вместе с тем, певец добавил, что не видит ничего ужасного в этой песне. По его словам, в ней нет никакой пропаганды, да и в целом относится к композиции следует не так серьёзно.

Читайте также:

«Ни в какие ворота»: Лоза раскритиковал выступление Успенской

«Сборище клоунов»: Юрий Лоза высказался о Клаве Коке, Ханне и Хабибе

«Нарвался на беспредельное хамство»: Юрий Лоза снова поссорился с руководством канала НТВ

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
#певец
#артист
#лгбт
#песня
#россия
#творчество
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арай Чобанян о разводе с Ириной Пинчук: «В массажку не надо ходить»
Арай Чобанян рассказал о кризисах в браке с Ириной Пинчук
20 мая 2025, 15:57

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Недавно весь рунет кишел подробностями расставания экс-участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. Однако на некоторое время о паре ничего не было слышно. Тишину нарушил Чобанян, решив пообщаться с фолловерами в личном блоге. У него сразу спросили, скучает ли он по Ирине.
Тогда Чобанян выложил архивные семейные кадры. Со слов Арая, пока он монтировал видео, понял, что ностальгирует по первым четырем годам отношений с Пинчук.

«Как глаза там горят у нас, это просто невероятно, как светились... Вот по этому я скучаю. Но то, что было последний год... Ни я не скучаю по этому, ни Ира, думаю, не скучает», — откровенничал экс-участник «Дома-2».

На предположение о том, что Ирина сильнее переживает развод, Арай уточнил, что так кажется со стороны, потому как она не появляется в соцсетях и из-за того, что в последнем посте девушка рассказала, что принимает антидепрессанты.

«Но ей их прописали еще год назад. Вообще последний год у нее эмоционально-психологически нестабильное состояние <...> Но на самом деле у нее все хорошо», — заверил поклонников Чобанян.

Мужчина обратил внимание, что сейчас Ирина записала музыкальную композицию, которую посвятила Араю.

«Скоро выйдет, послушаем», — добавил он.

Еще экс-возлюбленный Ирины Пинчук назвал ошибки, которые привели их к разрыву.

«Просто в отношениях бывают кризисы, и над ними надо работать, что мы не делали. Ну и в массажку не надо ходить», — признался Арай.

Читайте также:

«Формат ожидается очень необычный»: раскрыты первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги

«Я поняла, что такое настоящая любовь»: в день 16-летия Анна Пересильд рассказала о личном

Леонид Агутин раскрыл, почему не написал песню в честь жены Анжелики Варум: «Она не заказывала»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#развод
#отношения
#соцсети
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Формат ожидается очень необычный»: раскрыты первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги
Продюсер Дворцов: свадьба Муцениеце и Дранги будет только для своих
20 мая 2025, 15:34

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга готовятся к свадьбе. Звезды пока не делятся с поклонниками подробностями предстоящего торжества, однако ходят слухи, что праздник будет только для своих.
Продюсер Сергей Дворцов отметил, что сейчас пара занята подготовкой. Однако уже известно, что журналистам не следует ждать приглашения, поскольку, в отличие от бракосочетания дочери Анастасии Волочковой, это мероприятие будет полностью закрытым.

«Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идёт. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный», – отметил Дворцов в беседе с порталом Woman.ru.
В звёздных кругах поговаривают, что актриса и музыкант выберут интересную локацию для свадьбы. Не исключено, что торжество состоится за границей.

Напомним, что бывший муж Муцениеце Павел Прилучный тоже наладил личную жизнь после развода. Актёр женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая два года назад родила ему сына Микаэля.

Читайте также:

Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом

«Как Агата терпит это?»: Айза поддержала Муцениеце, которая не может общаться с сыном Тимофеем

После возмущений Водонаевой Зепюр Брутян перестала показывать в соцсетях сына Прилучного от Муцениеце

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#жизнь
#музыкант
#актриса
#свадьба
#мероприятия
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате