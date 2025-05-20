Романы со знаменитостями и брак с «таксистом»: чем Олеся Судзиловская обязана мужу-миллионеру

Олеся Судзиловская (Фото: Телеграм @olesya_sudzilovskaya_official)
Олеся Судзиловская — известная российская актриса театра и кино, которая приобрела популярность благодаря сериалу «Остановка по требованию» и биографической мелодраме «Орлова и Александров». О ее карьере и личной жизни расскажет «Радио 1».
Детство Олеси Судзиловской
Олеся Судзиловская появилась на свет 20 мая 1974 года в Зеленограде. Ее мать работала инженером-технологом, а отец стал доктором технических наук и заслуженным изобретателем СССР. С ранних лет Олеся занималась художественной гимнастикой и успешно училась в школе. В 14 лет она получила звание кандидата в мастера спорта. В этом же возрасте ее пригласили на пробы на главную роль в фильме «Посредник». На пробах ей предложили сыграть сцену, в которой она изображает горе от потери собаки. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ.
Олеся Судзиловская (Фото: Телеграм @olesya_sudzilovskaya_official)
Карьера и роли в кино
В 1997 году Олеся начала свою карьеру в театре имени Владимира Маяковского, где сразу же получила роль Салии в спектакле, поставленном худруком Андреем Гончаровым, под названием «Как вам это полюбится». В дальнейшем она сыграла в таких постановках, как «Любовь студента», «Карамазовы», «Опасный поворот», «Русский джокер» и многих других. Однако долгое время ей не предлагали новых ролей, и в 2020 году Олеся приняла решение покинуть театр, в котором проработала более 20 лет.
Широкую известность ей принесла роль в сериале «Остановка по требованию». После участия в фильме «Ландыш Серебристый» она получила предложение сыграть в криминальной драме Георгия Шенгелия «Мусорщик».
Одной из значимых работ Олеси стала роль Маргариты Васильевны Говоровой в семейной саге «Дом с лилиями». Однако настоящей жемчужиной в ее карьере считается образ Любови Орловой в биографическом фильме Виталия Москаленко «Орлова и Александров». В 2020 году Судзиловская снялась вместе с Федором Бондарчуком в мелодраме «Филатов».
Личная жизнь
Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Первый раз Олеся вышла замуж в 19 лет, но этот брак быстро распался, и имя ее первого супруга она предпочитает не разглашать. Более продолжительными были ее отношения с актером Даниилом Спиваковским. Хотя они не состояли в официальном браке, Олеся старалась быть хорошей партнершей.
«Я сутками стояла у плиты, варила ему борщи — не потому, что это было необходимо, а потому что мне этого хотелось. Мы прожили вместе долго, но отношения сошли на нет, когда я начала активно развиваться в профессии и театр занял все мое свободное время», — делилась актриса с Woman.ru.Своего нынешнего партнера Сергея Дзебаня Олеся встретила во время гастролей в Красноярске. Гоша Куценко, работавший с ней, попросил своего друга подвезти актрису. Сергей приехал на старой «Волге», и Судзиловская сначала приняла его за таксиста. Однако он ей понравился, и она предложила ему работу в Москве. Вскоре выяснилось, что Сергей — бизнесмен.
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У пары родились двое сыновей: Артем в январе 2009 года и Майк в 2016 году. На данный момент Олеся Судзиловская активно работает в кино. В начале 2022 года она приняла участие во втором сезоне комедийного сериала «Девушки с Макаровым», где сыграла роль начальницы следственного отдела. Также актриса снялась в комедии «День слепого Валентина», выпущенной ко Дню всех влюбленных. В свободное время Олеся уделяет внимание своим сыновьям и мужу.
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