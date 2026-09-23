Росфинмониторинг внёс Юрия Дудя* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил журналиста Юрия Дудя* в перечень террористов и экстремистов. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своём сайте.
Суд заочно арестовал Дудя* и объявил его в межгосударственный розыск. Дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы.
«Дудь Юрий Александрович*, 11.10.1986 г. р., г. Потсдам, ГДР», — указано в сообщении Росфинмониторинга.Проверка установила, что 39-летний журналист дважды в течение года получал штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без плашки иноагента, что нарушает требования законодательства.