Певице Светлане Лободе грозит запрет на въезд в Россию

22 июля 2025, 05:10

Светлана Лобода (Фото: Instagram* @lobodaofficial)

Певице и заслуженной артистке Украины Светлане Лободе могут отказать во въезде на территорию Российской Федерации. Основания для такого решения имеются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.





Лобода, прославившаяся экс-солистка группы «ВИА Гра», является автором и исполнительницей многих популярных песен, таких как «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR». Звание заслуженной артистки Украины она получила в 2013 году.





«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал РИА Новости источник, однако не уточнил конкретные причины.