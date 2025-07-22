Певице Светлане Лободе грозит запрет на въезд в Россию
Певице и заслуженной артистке Украины Светлане Лободе могут отказать во въезде на территорию Российской Федерации. Основания для такого решения имеются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Лобода, прославившаяся экс-солистка группы «ВИА Гра», является автором и исполнительницей многих популярных песен, таких как «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR». Звание заслуженной артистки Украины она получила в 2013 году.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал РИА Новости источник, однако не уточнил конкретные причины.До начала специальной военной операции (СВО) артистка активно гастролировала по России и сотрудничала с российскими исполнителями. Однако весной 2022 года Лобода выразила поддержку Украине и покинула РФ, проживая впоследствии в Литве.
При этом она продолжала периодически обращаться к своей аудитории на русском языке. В личном блоге певицы также часто можно найти посты, которые она подписывает исключительно на русском.
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