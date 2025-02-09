Выкидыш, депрессия и затворничество: жизнь единственной внучки Людмилы Гурченко покатилась по наклонной после романа с Прохором Шаляпиным

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Единственная внучка певицы и актрисы Людмилы Гурченко после потери работы на телевидении посвятила себя воспитанию дочери. Ей пришлось столкнуться с предательством любимого человека, отсутствием средств и даже выкидышем. Не сумев справиться с трудностями, Елена Королева впала в депрессию, а утешение пыталась найти в отношениях с Прохором Шаляпиным.
Однако роман не принес Королевой ни радости, ни удовлетворения: после расставания с артистом Елена и вовсе ушла в тень. Что сейчас происходит со скандальной внучкой Людмилы Гурченко — в материале «Радио 1».
Единственная дочь Гурченко появилась в 1959 году. Она родилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Людмила хотела, чтобы девочка продолжила ее дело, однако Мария предпочла медицину. На этой почве мать и дочь постоянно ссорились.
Новая волна конфликтов нахлынула, когда Маша в обход Гурченко заключила брак с мужчиной, который совсем не нравился актрисе. Между матерью и дочерью был серьезный разговор — из-за него Людмила и Мария окончательно отдалились друг от друга.
Дмитрий Медведев и Людмила Гурченко (Фото: kremlin.ru)
Вдалеке от Гурченко Мария родила сына Марка и дочь Елену. Потом дочь артистки столкнулась с ударом судьбы — 17-летний Марк скончался. Предварительно, причиной смерти назвали передозировку запрещенными препаратами.
О кончине внука сама Гурченко узнала от соседей — дочь настолько не желала иметь с матерью ничего общего, что умолчала о произошедшем.
В отличие от Марии, с известной бабушкой Елена Королева поддерживала теплые отношения: даже после ее ухода из жизни внучка поминала актрису только добрым словом.
После смерти Гурченко начался раздел имущества. Желавшая обеспечить единственную внучку Людмила завещала ей почти все имущество, однако она вписала в документы и отца Елены.
Совершенно неожиданно для всех отец Королевой не захотел уступать собственной дочери наследство.
Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Разборки за имущество длились почти шесть лет: только после затяжных конфликтов и встреч в суде родные смогли договориться.
Елене Королевой досталось две квартиры Гурченко в центре Москвы, загородный двухэтажный дом в Подмосковье и две машины.
Однако владеть имуществом эстрадной певицы Королевой пришлось недолго: после пандемии работавшая телеведущей Елена вдруг лишилась работы.
Чтобы хоть как-то получить деньги на пропитание в отсутствии работы, Елена решила продать имущество бабушки. Вот только и тут ее ждало разочарование — за все время не появилось ни одного желавшего приобрести квартиры или дачу.
Прохор Шаляпин и Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Связь с Шаляпиным и потасовка с блогеромО проблемах Елены со спиртным уже давно ходят самые пугающие слухи. Женщина регулярно становилась участницей скандалов якобы будучи нетрезвой.
Говорили, Королева начала прикладываться к бутылке еще на позиции гостевого редактора на телевидении. Большая нагрузка, проблемы в личной жизни привели к тому, что внучка Гурченко стала топить свое горе в спиртном. Одна из подобных «алкогольных вечеринок» закончилась рукоприкладством — Королева подралась с блогером Ларой Фрост. Бизнесвумен подумала, что женщина флиртует с ее молодым человеком и напала первой.
Публика прозвала Королеву разбитной разведенкой и разлучницей и навесила на нее клеймо «третьей лишней».
Потом одинокая Королева закрутила роман с артистом Прохором Шаляпиным. К слову, романтические отношения между ними начинались, фактически, с дружбы, однако быстро превратились в нечто большее.
Елена Королева и Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)
Шаляпин отмечал, что они с Королевой нашли друг друга, поскольку оба считают себя «двумя одиночествами». Артист был вместе с подругой, когда внучка Гурченко находилась в розыске украденного видеоархива. Шаляпин и Королева и сами не поняли, как стали ближе.
Люди судачили, что именно Прохор и был отцом ребенка, которого Королева ждала вплоть до третьего месяца беременности, но сам артист опровергал такую информацию. На фоне нервного стресса и иных расстройств Елена вдруг потеряла малыша.
И снова Королевой пришел на помощь Прохор Шаляпин, однако намекнул, что ни о каких романтических отношениях и речи быть не может.
Елена Королева c дочкой Таисией (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Затворничество единственной внучки ГурченкоПроблемы с деньгами, предательство Шаляпина и потеря ребенка довели Елену до депрессии. Как говорил друг семьи певца Прохора Шаляпина, после того как внучку Гурченко, беременную, оставили все мужчины, Елена практически перестала покидать дом, не ведет публичную жизнь.
Королева перестала следить за своей внешностью и потихоньку набрала вес. Примерно четыре года назад женщина пыталась снова построить личную жизнь, но ничего не вышло.
За своей единственной дочкой Таисия Королева пристально следит. Несколько раз внучка Гурченко предпринимала попытки передать ответственность за девочку отцу ребенка, однако Таисия наотрез отказалась жить с папой.
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Подсидел родной отецСо смерти Людмилы Гурченко прошло более двенадцати лет, однако ее дела семейные все еще находят отголоски в обсуждениях фанатов. Браки эстрадной певицы никогда не были полны счастья и любви — со всеми своими мужьями Гурченко прощалась без жалости.
Единственная дочь Гурченко появилась в 1959 году. Она родилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Людмила хотела, чтобы девочка продолжила ее дело, однако Мария предпочла медицину. На этой почве мать и дочь постоянно ссорились.
Новая волна конфликтов нахлынула, когда Маша в обход Гурченко заключила брак с мужчиной, который совсем не нравился актрисе. Между матерью и дочерью был серьезный разговор — из-за него Людмила и Мария окончательно отдалились друг от друга.
Дмитрий Медведев и Людмила Гурченко (Фото: kremlin.ru)
Вдалеке от Гурченко Мария родила сына Марка и дочь Елену. Потом дочь артистки столкнулась с ударом судьбы — 17-летний Марк скончался. Предварительно, причиной смерти назвали передозировку запрещенными препаратами.
О кончине внука сама Гурченко узнала от соседей — дочь настолько не желала иметь с матерью ничего общего, что умолчала о произошедшем.
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В отличие от Марии, с известной бабушкой Елена Королева поддерживала теплые отношения: даже после ее ухода из жизни внучка поминала актрису только добрым словом.
После смерти Гурченко начался раздел имущества. Желавшая обеспечить единственную внучку Людмила завещала ей почти все имущество, однако она вписала в документы и отца Елены.
Совершенно неожиданно для всех отец Королевой не захотел уступать собственной дочери наследство.
«У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса — она не дала нам договориться. Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом. Я даже боюсь их пускать на дачу, чтобы не получилось, как в «Елене» Звягинцева. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось», — отмечала Королева в студии федеральных телеканалов.
Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Разборки за имущество длились почти шесть лет: только после затяжных конфликтов и встреч в суде родные смогли договориться.
Елене Королевой досталось две квартиры Гурченко в центре Москвы, загородный двухэтажный дом в Подмосковье и две машины.
Однако владеть имуществом эстрадной певицы Королевой пришлось недолго: после пандемии работавшая телеведущей Елена вдруг лишилась работы.
Чтобы хоть как-то получить деньги на пропитание в отсутствии работы, Елена решила продать имущество бабушки. Вот только и тут ее ждало разочарование — за все время не появилось ни одного желавшего приобрести квартиры или дачу.
Прохор Шаляпин и Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Связь с Шаляпиным и потасовка с блогеромО проблемах Елены со спиртным уже давно ходят самые пугающие слухи. Женщина регулярно становилась участницей скандалов якобы будучи нетрезвой.
Говорили, Королева начала прикладываться к бутылке еще на позиции гостевого редактора на телевидении. Большая нагрузка, проблемы в личной жизни привели к тому, что внучка Гурченко стала топить свое горе в спиртном. Одна из подобных «алкогольных вечеринок» закончилась рукоприкладством — Королева подралась с блогером Ларой Фрост. Бизнесвумен подумала, что женщина флиртует с ее молодым человеком и напала первой.
«Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты», — говорила тогда Елена изданию «Комсомольская правда».
Публика прозвала Королеву разбитной разведенкой и разлучницей и навесила на нее клеймо «третьей лишней».
«От осинки не родятся апельсинки»;
«Людмила Марковна в гробу вертится»;
«Оторопь берет. И это внучка Гурченко!» — писали люди в Сети.
Потом одинокая Королева закрутила роман с артистом Прохором Шаляпиным. К слову, романтические отношения между ними начинались, фактически, с дружбы, однако быстро превратились в нечто большее.
Елена Королева и Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)
Шаляпин отмечал, что они с Королевой нашли друг друга, поскольку оба считают себя «двумя одиночествами». Артист был вместе с подругой, когда внучка Гурченко находилась в розыске украденного видеоархива. Шаляпин и Королева и сами не поняли, как стали ближе.
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Люди судачили, что именно Прохор и был отцом ребенка, которого Королева ждала вплоть до третьего месяца беременности, но сам артист опровергал такую информацию. На фоне нервного стресса и иных расстройств Елена вдруг потеряла малыша.
И снова Королевой пришел на помощь Прохор Шаляпин, однако намекнул, что ни о каких романтических отношениях и речи быть не может.
«Лена в последнее время ведет себя странно. Я не исключаю, что из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась. На Шаляпина у нее были надежды», — говорили о происходящем между Королевой и Шаляпиным в ближайшем окружении парочки.
Елена Королева c дочкой Таисией (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)
Затворничество единственной внучки ГурченкоПроблемы с деньгами, предательство Шаляпина и потеря ребенка довели Елену до депрессии. Как говорил друг семьи певца Прохора Шаляпина, после того как внучку Гурченко, беременную, оставили все мужчины, Елена практически перестала покидать дом, не ведет публичную жизнь.
Королева перестала следить за своей внешностью и потихоньку набрала вес. Примерно четыре года назад женщина пыталась снова построить личную жизнь, но ничего не вышло.
«Работала из дома до июня. Сейчас я — содержанка. Вся надежда на моего мужчину», — отмечала Елена.
За своей единственной дочкой Таисия Королева пристально следит. Несколько раз внучка Гурченко предпринимала попытки передать ответственность за девочку отцу ребенка, однако Таисия наотрез отказалась жить с папой.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Енгалычева