Заменила мужа через год после смерти: страшные обвинения против молодой вдовы Марьянова, что она получила в наследство

Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)
Карьера Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов дебютировал в кино ещё в 14 лет, первая роль была в картине «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Спустя два года он сыграл в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». После выпуска из Щукинского училища Марьянов поступил в труппу театра «Ленком», но большую часть своего времени он посвящал кино. Всероссийскую популярность Марьянову принесла роль Макса, контуженного пехотинца, в фильме «Боец».
В молодости Дмитрий вел активный образ жизни, даже занимался брейк-дансом. Благодаря хорошей физической форме и подготовке он мог исполнять огромное количество трюков без дублеров. С 1986 года Марьянов снимался параллельно в нескольких проектах. Последним фильмом, в котором он сыграл, стала картина «Дорога из желтого кирпича» 2017 года.
Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Личная жизнь Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов долгий период слыл вечным холостяком, пока не вступил в отношения с актрисой Татьяной Скороходовой. Однако пара рассталась через три года. После этого актер повстречал модель Ольгу Аносову. Она подарила Дмитрию сына Даниила.
Однако семейная идиллия рухнула из-за периодических измен Дмитрия и пара вскоре рассталась. Актер продолжал общаться с сыном. Общественность замечала, что Даниил весьма похож на Марьянова — у него такой же широкий лоб, форма носа и подбородок с ямочкой.
В шоу «Ледниковый период» Дмитрий участвовал в паре с Ириной Лобачевой. Они достигли огромных успехов, став лидерами соревнований, а через некоторое время съехались. Актер быстро наладил контакт с сыном Лобачевой, но через пять лет Ирина и Дмитрий расстались.
«Люблю, но не знаю за что»
В 2013 году Дмитрий Марьянов предстал перед общественностью в компании психолога из Харькова Ксении Бик. Актер сказал, что они с девушкой собираются пожениться. Ксения была младше Дмитрия на 17 лет. Пара растила дочь Анфису.
И только после гибели Дмитрия оказалось, что Анфиса, которую люди считали наследницей Марьянова, в реальности была ребенком харьковского ресторатора Сергея Коваленко.
Сам Марьянов знал, что Анфиса не его дочь, но воспитывал ее как родную. Дмитрий нередко делился, что Ксения была главной женщиной в его жизни.
«Люблю, но не знаю за что, поэтому мы все еще вместе», — говорил он в беседе с журналистами.
Однако их жизнь была не без изъянов. В 2010 году из-за переутомления и стресса Марьянов пристрастился к спиртному.
Пара не распространялась о проблемах и всеми способами пыталась бороться с таким недугом. Вдова Марьянова говорила, что испробовала все методы лечения. Дмитрий все так же пил, а алкоголь медленно разрушал его организм. На съемках фильма «Дорога из желтого кирпича» у актера даже открылось желудочное кровотечение.
Дмитрий Марьянов и Ксения Бик (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
«Все, я умираю»
Супруга Дмитрия Марьянова осознала, что для спасения жизни мужа нужна квалифицированная терапия. Знакомые подсказали им обратиться в клинику в Московской области, которая специализировалась на лечении алкоголизма и наркомании. Обычно пациентов помещали в клинику насильно, но Дмитрий сам прибыл в учреждение 6 октября 2017 года. Там действовали жесткие правила — никаких гаджетов, алкоголя, и даже прогулок за пределами клиники.
Позднее оказалось, что условия в центре были не слишком хорошими. За проступки пациентов жестоко наказывали. Потом выяснили, что в центре не было ни одного специалиста с дипломом медика. Директор клиники получила образование психолога, а другие работники были экс-пациентами. Спустя несколько часов после прибытия в центр у актера случился припадок.
Сотрудники связались с врачом, который рекомендовал госпитализацию и провел нужные процедуры. Доктор, осмотрев актера, рассказал, что приступ случился из-за резкого прекращения употребления спиртного после длительного запоя. В подобных случаях зависимым требуется постоянный контроль, в противном случае могут возникнуть серьезные последствия. И, как оказалось, предсказания врача оказались точными. Агония продолжалась 9 дней.
Церемония прощания с Дмитрием Марьяновым (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)
Состояние Марьянова ухудшилось в первые же дни пребывания в центре. У актера появилась бессонница, от которой не помогали даже снотворные. На третий день у мужчина развился делирий, известный как белая горячка. Артист вел себя беспокойно, собирал вещи и говорил бессвязные вещи. В подобном состоянии медики решили ввести ему успокоительные препараты, несмотря на их тяжелые побочные эффекты и противопоказания.
Эти медикаменты желательно применять лишь под строгим контролем врача, но в центре они были использованы без должного наблюдения. На 15 октября 2017 года состояние артиста сильно ухудшилось. С утра он был в прекрасном настроении, но позднее начал жаловаться на боль в ногах и спине, а следом попросил вызвать скорую помощь. Однако директор клиники игнорировала его просьбы. Работники центра решились нарушить указания лишь тогда, когда состояние Дмитрия стало критическим.
Марьянова срочно посадили в машину и отправили в больницу. Водитель рассказывал, что Дмитрий был в сознании, сидел на заднем сиденье и казался крайне ослабленным. В дороге он произнес фразу: «Все, я умираю», а потом замолчал. Когда скорая прибыла в Лобнинскую центральную районную больницу поздним вечером, врачи лишь констатировали смерть артиста. С Дмитрием Марьяновым простились на Химкинском кладбище. Он не дожил всего несколько месяцев до своего 48-летия.
Ответственность за смерть артиста возложили на директора центра. Весной 2021 года суд обвинил ее в оставлении человека в опасности и предоставлении услуг, не соответствующих нормам. Приговором было условное наказание сроком на три года, а еще обязательство выплатить семье умершего компенсацию в размере 1 миллиона рублей. А недавно появилась информация, что за день до смерти актера жестоко избили.
Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Борьба за имущество Марьянова
Смерть Дмитрия Марьянова стала причиной громкого конфликта вокруг его наследства.
В центре разбирательств были вдова артиста Ксения Бик и ее дочь Анфиса. Ксения настаивала на праве девочки на часть наследства, говоря, что ей причитается законная доля. Однако отец и сын Дмитрия не были с этим согласны, обвиняя Ксению в корысти и утверждая, что она негативно повлияла на Дмитрия в последние годы его жизни.
Судебные споры продолжались несколько лет и закончились не в пользу Ксении. Она сохранила лишь небольшую однокомнатную квартиру на окраине Москвы, автомобиль и мотоцикл. В то же время просторное жилье в центре столицы, дом, оставшиеся деньги и второй мотоцикл перешли к отцу и сыну Марьянова.
Новый брак Ксении Бик
Через год после смерти супруга Ксения Бик решила начать новую главу своей жизни. Ее новым возлюбленным стал журналист Сергей Соболев. Он помог вдове Марьянова пережить сложный период и напомнил о радостях жизни.
Со временем пара заключила брак. В настоящий момент Ксения вместе с новым супругом и дочерью живет в квартире, которая принадлежала покойному актеру.
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