«Звездач»: певица MONA купила квартиру в Москве в ипотеку на 30 лет
Российская певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) купила квартиру в Москве. Ключами от новой недвижимости она похвасталась в своем Instagram*-аккаунте.
По словам артистки, покупка жилья стала исполнением ее заветной мечты. Однако подробности о стоимости и районе расположения квартиры она раскрывать не стала.
Как пишет телеграм-канал «Звездач», в беседе с журналистами исполнительница призналась, что приобрела недвижимость в ипотеку сроком на 30 лет.
Ранее MONA высказалась о личной жизни после расставания с блогером Эльдаром Джараховым. Певица призналась, что больше не собирается съезжаться с мужчиной без официального брака.
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