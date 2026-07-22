22 июля 2026, 14:00

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока прошла путь от школьницы, которая сочиняла песни и выступала в джазовом хоре, до артистки, чьи хиты знают миллионы слушателей. За яркими клипами и громкими премьерами скрывается история упорства, провалов, неожиданных поворотов и борьбы за право оставаться собой. Как девочка из Екатеринбурга стала звездой Black Star и почему спустя годы решила отправиться в самостоятельное плавание — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Клавы Коки Первые испытания и переезд в Москву От отказов на кастингах до главного шанса Первый успех и новая глава карьеры Скандалы вокруг творчества Музыка, блог и телевидение: Клава Кока выходит за пределы сцены Последний год в Black Star и начало самостоятельного пути Личная жизнь Клавы Коки «Сердце Клавы»: любовь под прицелом камер Как Клава Кока живет сейчас

Детство Клавы Коки

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)



Первые испытания и переезд в Москву

От отказов на кастингах до главного шанса

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Первый успех и новая глава карьеры

«Лучше бы была попрошайкой»: почему Лолиту называли плохой матерью и как сейчас живёт её 27-летняя «особенная» дочь Ева Цекало

Клава Кока и NILETTO (фото: Instagram* @klavacoca)

Скандалы вокруг творчества

Музыка, блог и телевидение: Клава Кока выходит за пределы сцены

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Последний год в Black Star и начало самостоятельного пути

Брат-убийца, увольнение из театра за старость и интрижка мужа с Подкаминской: что пришлось пережить звезде «Ворониных» Екатерине Волковой?

Личная жизнь Клавы Коки

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

«Сердце Клавы»: любовь под прицелом камер

Годами скрывал жену, подсел на антидепрессанты и назвал коллег манипуляторами: за что благодарен Богомолову звезда «Кухни» Сергей Епишев?

Клава Кока и Дима Масленников (фото: Instagram* @klavacoca)

Как Клава Кока живет сейчас