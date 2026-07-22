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Отказы на кастингах, скандалы с церковью и разрыв с Black Star: путь Клавы Коки. Что известно о помолвке певицы с Димой Масленниковым?

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока прошла путь от школьницы, которая сочиняла песни и выступала в джазовом хоре, до артистки, чьи хиты знают миллионы слушателей. За яркими клипами и громкими премьерами скрывается история упорства, провалов, неожиданных поворотов и борьбы за право оставаться собой. Как девочка из Екатеринбурга стала звездой Black Star и почему спустя годы решила отправиться в самостоятельное плавание — в материале «Радио 1».



Детство Клавы Коки


Клава Кока — это сценический псевдоним Клавдии Высоковой, российской певицы, блогера и телеведущей, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат». Ее творческая история стала примером того, как настойчивость и вера в себя могут изменить жизнь.

Будущая звезда родилась в Екатеринбурге в многодетной семье: у нее есть старший брат Лев и младшая сестра Лада, которая связала свою жизнь с индустрией красоты и стала стилистом певицы. Большую роль в формировании музыкального вкуса девочки сыграл отец — коллекционер виниловых пластинок.

Именно благодаря отцу Клава с ранних лет полюбила музыку. Уже в четыре года она начала заниматься творчеством, а в восемь лет написала свою первую песню, посвященную бабушке. В музыкальной школе девочка выбрала фортепиано, а позже самостоятельно освоила гитару, бас-гитару, барабаны, флейту и укулеле.

Педагоги быстро заметили вокальные способности Клавдии. Еще ребенком она стала участницей екатеринбургского джазового хора, с которым выступала не только в российских городах, но и за границей.

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Первые испытания и переезд в Москву


Когда Клаве было около 12–13 лет, семья переехала в Москву. Именно столица стала для нее местом больших возможностей и серьезных испытаний.

Юная артистка старалась использовать каждый шанс проявить себя: участвовала в конкурсах, кастингах, снималась в массовках на телевидении. Чтобы самостоятельно оплачивать первые музыкальные проекты, она бралась за разную работу — раздавала листовки, продавала SIM-карты на вокзале, участвовала в съемках.

При этом путь к большой сцене оказался непростым. В итоге она получила образование в сфере управления персоналом, окончив факультет государственной службы и управления РАНХиГС.
Параллельно девушка продолжала развиваться в музыке. В 14 лет она загрузила в интернет клип на песню «Cuz I See». Видео неожиданно получило десятки тысяч просмотров и стало первым заметным успехом начинающей исполнительницы.

От отказов на кастингах до главного шанса


До того как стать известной, Клава несколько раз сталкивалась с отказами. Она участвовала в шоу «Фактор А», где жюри отметило ее вокальные данные и яркую внешность, но не увидело в ней готовую артистку большой сцены. Позже певица попробовала силы в проекте «Главная сцена», однако также не прошла дальше. Именно критика стала для нее важным уроком.

В 2015 году, в возрасте 19 лет, певица выпустила дебютный альбом «Кусто». Пластинка была выполнена в жанрах кантри и поп. В том же году произошел переломный момент в карьере артистки. Клава стала участницей проекта «Молодая кровь», организованного телеканалом СТС и лейблом Black Star.

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Изначально певица сомневалась, сможет ли найти свое место среди рэп-исполнителей. Однако именно искренность, музыкальность и готовность экспериментировать помогли ей победить. Победа принесла ей контракт с Black Star.

Первый успех и новая глава карьеры


Контракт с Black Star стал важным этапом, но не гарантировал мгновенной популярности. Настоящая всероссийская известность пришла позже — после появления новых песен и изменения музыкального образа.

Весной 2016 года Клава выпустила клип «Май», затем появился трек «Не отпускай». Эти композиции начали активно привлекать внимание слушателей.

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Настоящий прорыв в карьере Клавы Коки произошел спустя несколько лет после подписания контракта с Black Star. Победа в «Молодой крови» стала только началом пути, а настоящая всероссийская популярность пришла после того, как певица полностью изменила свое звучание и представила более личные и смелые композиции.

В 2017 году артистка продолжила активно развиваться. Она выпустила клип «Я устала» вместе с Егором Кридом. Позже Клава приняла участие в записи его песни «Грехи».

Однако настоящий поворот произошел в 2019 году. Певица отказалась от прежнего образа и начала экспериментировать с более современным поп-звучанием. Она стала выпускать откровенные песни, создавать яркие визуальные образы и превращать свои выступления в полноценные шоу.

Клава Кока и NILETTO (фото: Instagram* @klavacoca)

Весной 2020 года Клава Кока представила песню «Покинула чат». Композиция быстро стала одним из главных хитов певицы, а клип получил большое внимание аудитории.До этого она выпустила танцевальный трек «Краш» вместе с NILETTO. Позже композиция получила признание — на премии «Муз-ТВ» она была названа лучшей коллаборацией.

Скандалы вокруг творчества


Несмотря на успех, творчество Клавы Коки неоднократно становилось поводом для обсуждений. Осенью 2023 года певица оказалась в центре нового скандала после выступления во Владивостоке на Дне знаний. Родители школьников попросили проверить творчество артистки из-за исполнения некоторых песен на фоне церкви. Среди тех, кто раскритиковал выступление, была и актриса Мария Шукшина.

Клава позже ответила на обвинения. Она заявила, что не исполняла песни с нецензурной лексикой со сцены и что программа каждого выступления заранее согласовывается с организаторами.

Музыка, блог и телевидение: Клава Кока выходит за пределы сцены


Параллельно с музыкальной карьерой Клава активно развивалась как блогер. Свой YouTube-канал она начала вести еще в 2014 году, а позже стала публиковать видео о жизни, концертах и работе с Black Star.

Особую популярность получили ее рубрики «Клава транслейт» и «КокаПелла». Телевидение также стало важной частью ее карьеры. Она участвовала в проектах «Фактор А», «Главная сцена», была ведущей «Орла и решки», хотя позже покинула проект, поскольку совмещать путешествия и музыкальную карьеру оказалось сложно.

В 2024 году Клава представила третий альбом «Депрессаунд».

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Последний год в Black Star и начало самостоятельного пути


Десять лет сотрудничества с Black Star стали для Клавы Коки важнейшим этапом профессионального становления.

В течение долгого времени поклонники обсуждали возможный уход певицы с лейбла. Сама Клава неоднократно говорила, что ее устраивают условия сотрудничества и что она благодарна компании за поддержку в начале карьеры.

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В декабре 2025 года стало известно, что Клава Кока завершила сотрудничество с Black Star после окончания десятилетнего контракта. Лейбл сохранил за певицей право использовать творческое имя и исполнять выпущенные ранее композиции.

По словам певицы, расставание с лейблом прошло спокойно и с уважением с обеих сторон. Она продолжила работать над новой музыкой и развивать собственную карьеру.

Личная жизнь Клавы Коки


Если творческая карьера Клавы Коки развивалась стремительно, то в личной жизни все оказалось гораздо сложнее. Певица неоднократно говорила, что не любит выносить отношения на публику, однако некоторые романы стали известны поклонникам.

Клава Кока (фото: Instagram* @klavacoca)

Первым серьезным возлюбленным Клавы был Дмитрий Курышкин. Их отношения продолжались около пяти лет. Пара даже думала о свадьбе, однако со временем столкнулась с проблемами.
По словам певицы, причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и сложности из-за ее постоянной занятости. Пока Клава проводила время в студии, на концертах и съемках, молодой человек чувствовал нехватку внимания.

Позже артистка рассказывала, что ей важно, чтобы партнер понимал особенности ее профессии. Постоянные гастроли, поклонники и публичность требуют особого отношения. После этого в жизни Клавы появился блогер Дмитрий Гордей. Их роман долго оставался тайной.

Пара не сразу раскрывала отношения, но иногда публиковала совместные фотографии. В июле 2021 года Дмитрий сообщил о расставании в социальных сетях.

Для Клавы этот поступок стал неожиданностью. Певица считала, что личные проблемы стоило решать между собой, а не выносить на широкую аудиторию.

«Сердце Клавы»: любовь под прицелом камер


После нескольких неудачных отношений Клава Кока решила попробовать новый формат поиска любви. В 2023 году на телеканале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Сердце Клавы», где мужчины со всей России боролись за возможность построить отношения с певицей. В итоге Клава выбрала Александра Поверина.

После завершения шоу пара выглядела счастливой. Они вместе посещали мероприятия, путешествовали и строили отношения. В 2024 году певица рассказывала, что они решили съехаться.

Позже Клава подтвердила расставание. В интервью она рассказала, что одной из главных причин стали разные представления о будущем. Певица хотела семью и детей, однако Александр говорил, что не готов к этому, пока не достигнет определенного уровня финансовой стабильности и популярности.

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По словам Клавы, в какой-то момент они практически перестали общаться. Каждый жил своей жизнью, несмотря на то что находился рядом.

Она также отмечала, что ей не хватало простых проявлений заботы — внимания после тяжелого рабочего дня, поддержки и теплого отношения к ее семье.

Позднее стало известно, что Клава Кока состоит в отношениях с блогером Димой Масленниковым. Пара дружила 10 лет и не решалась начать отношения. Но в 2025 году они начали встречаться. 3 апреля 2026 года в своих соцсетях певица опубликовала фотографию с поцелуем и показала помолвочное кольцо. Ожидается, что свадьбу знаменитости сыграют в сентябре этого года.

Клава Кока и Дима Масленников (фото: Instagram* @klavacoca)

Как Клава Кока живет сейчас


Сегодня Клава Кока остается одной из самых заметных фигур нового поколения российской сцены. Она продолжает совмещать музыку, телевидение, блогинг и новые творческие эксперименты.

Ее путь начался с детской мечты о сцене, а продолжился через многочисленные отказы, сомнения и сложные решения. Несмотря на критику, громкие обсуждения и личные испытания, певица продолжает двигаться вперед.

История Клавы Коки — это история артистки, которая смогла сохранить собственный голос в индустрии, где успех часто требует постоянных компромиссов. Ее творчество может вызывать разные мнения, но именно это делает ее одной из самых обсуждаемых исполнительниц своего поколения.

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Анастасия Чинкова

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