Отказы на кастингах, скандалы с церковью и разрыв с Black Star: путь Клавы Коки. Что известно о помолвке певицы с Димой Масленниковым?
Клава Кока прошла путь от школьницы, которая сочиняла песни и выступала в джазовом хоре, до артистки, чьи хиты знают миллионы слушателей. За яркими клипами и громкими премьерами скрывается история упорства, провалов, неожиданных поворотов и борьбы за право оставаться собой. Как девочка из Екатеринбурга стала звездой Black Star и почему спустя годы решила отправиться в самостоятельное плавание — в материале «Радио 1».
Детство Клавы Коки
Клава Кока — это сценический псевдоним Клавдии Высоковой, российской певицы, блогера и телеведущей, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат». Ее творческая история стала примером того, как настойчивость и вера в себя могут изменить жизнь.
Будущая звезда родилась в Екатеринбурге в многодетной семье: у нее есть старший брат Лев и младшая сестра Лада, которая связала свою жизнь с индустрией красоты и стала стилистом певицы. Большую роль в формировании музыкального вкуса девочки сыграл отец — коллекционер виниловых пластинок.
Именно благодаря отцу Клава с ранних лет полюбила музыку. Уже в четыре года она начала заниматься творчеством, а в восемь лет написала свою первую песню, посвященную бабушке. В музыкальной школе девочка выбрала фортепиано, а позже самостоятельно освоила гитару, бас-гитару, барабаны, флейту и укулеле.
Педагоги быстро заметили вокальные способности Клавдии. Еще ребенком она стала участницей екатеринбургского джазового хора, с которым выступала не только в российских городах, но и за границей.
Первые испытания и переезд в Москву
Когда Клаве было около 12–13 лет, семья переехала в Москву. Именно столица стала для нее местом больших возможностей и серьезных испытаний.
Юная артистка старалась использовать каждый шанс проявить себя: участвовала в конкурсах, кастингах, снималась в массовках на телевидении. Чтобы самостоятельно оплачивать первые музыкальные проекты, она бралась за разную работу — раздавала листовки, продавала SIM-карты на вокзале, участвовала в съемках.
При этом путь к большой сцене оказался непростым. В итоге она получила образование в сфере управления персоналом, окончив факультет государственной службы и управления РАНХиГС.
Параллельно девушка продолжала развиваться в музыке. В 14 лет она загрузила в интернет клип на песню «Cuz I See». Видео неожиданно получило десятки тысяч просмотров и стало первым заметным успехом начинающей исполнительницы.
От отказов на кастингах до главного шанса
До того как стать известной, Клава несколько раз сталкивалась с отказами. Она участвовала в шоу «Фактор А», где жюри отметило ее вокальные данные и яркую внешность, но не увидело в ней готовую артистку большой сцены. Позже певица попробовала силы в проекте «Главная сцена», однако также не прошла дальше. Именно критика стала для нее важным уроком.
В 2015 году, в возрасте 19 лет, певица выпустила дебютный альбом «Кусто». Пластинка была выполнена в жанрах кантри и поп. В том же году произошел переломный момент в карьере артистки. Клава стала участницей проекта «Молодая кровь», организованного телеканалом СТС и лейблом Black Star.
Изначально певица сомневалась, сможет ли найти свое место среди рэп-исполнителей. Однако именно искренность, музыкальность и готовность экспериментировать помогли ей победить. Победа принесла ей контракт с Black Star.
Первый успех и новая глава карьеры
Контракт с Black Star стал важным этапом, но не гарантировал мгновенной популярности. Настоящая всероссийская известность пришла позже — после появления новых песен и изменения музыкального образа.
Весной 2016 года Клава выпустила клип «Май», затем появился трек «Не отпускай». Эти композиции начали активно привлекать внимание слушателей.
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Настоящий прорыв в карьере Клавы Коки произошел спустя несколько лет после подписания контракта с Black Star. Победа в «Молодой крови» стала только началом пути, а настоящая всероссийская популярность пришла после того, как певица полностью изменила свое звучание и представила более личные и смелые композиции.
В 2017 году артистка продолжила активно развиваться. Она выпустила клип «Я устала» вместе с Егором Кридом. Позже Клава приняла участие в записи его песни «Грехи».
Однако настоящий поворот произошел в 2019 году. Певица отказалась от прежнего образа и начала экспериментировать с более современным поп-звучанием. Она стала выпускать откровенные песни, создавать яркие визуальные образы и превращать свои выступления в полноценные шоу.
Весной 2020 года Клава Кока представила песню «Покинула чат». Композиция быстро стала одним из главных хитов певицы, а клип получил большое внимание аудитории.До этого она выпустила танцевальный трек «Краш» вместе с NILETTO. Позже композиция получила признание — на премии «Муз-ТВ» она была названа лучшей коллаборацией.
Скандалы вокруг творчества
Несмотря на успех, творчество Клавы Коки неоднократно становилось поводом для обсуждений. Осенью 2023 года певица оказалась в центре нового скандала после выступления во Владивостоке на Дне знаний. Родители школьников попросили проверить творчество артистки из-за исполнения некоторых песен на фоне церкви. Среди тех, кто раскритиковал выступление, была и актриса Мария Шукшина.
Клава позже ответила на обвинения. Она заявила, что не исполняла песни с нецензурной лексикой со сцены и что программа каждого выступления заранее согласовывается с организаторами.
Музыка, блог и телевидение: Клава Кока выходит за пределы сцены
Параллельно с музыкальной карьерой Клава активно развивалась как блогер. Свой YouTube-канал она начала вести еще в 2014 году, а позже стала публиковать видео о жизни, концертах и работе с Black Star.
Особую популярность получили ее рубрики «Клава транслейт» и «КокаПелла». Телевидение также стало важной частью ее карьеры. Она участвовала в проектах «Фактор А», «Главная сцена», была ведущей «Орла и решки», хотя позже покинула проект, поскольку совмещать путешествия и музыкальную карьеру оказалось сложно.
В 2024 году Клава представила третий альбом «Депрессаунд».
Последний год в Black Star и начало самостоятельного пути
Десять лет сотрудничества с Black Star стали для Клавы Коки важнейшим этапом профессионального становления.
В течение долгого времени поклонники обсуждали возможный уход певицы с лейбла. Сама Клава неоднократно говорила, что ее устраивают условия сотрудничества и что она благодарна компании за поддержку в начале карьеры.
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В декабре 2025 года стало известно, что Клава Кока завершила сотрудничество с Black Star после окончания десятилетнего контракта. Лейбл сохранил за певицей право использовать творческое имя и исполнять выпущенные ранее композиции.
По словам певицы, расставание с лейблом прошло спокойно и с уважением с обеих сторон. Она продолжила работать над новой музыкой и развивать собственную карьеру.
Личная жизнь Клавы Коки
Если творческая карьера Клавы Коки развивалась стремительно, то в личной жизни все оказалось гораздо сложнее. Певица неоднократно говорила, что не любит выносить отношения на публику, однако некоторые романы стали известны поклонникам.
Первым серьезным возлюбленным Клавы был Дмитрий Курышкин. Их отношения продолжались около пяти лет. Пара даже думала о свадьбе, однако со временем столкнулась с проблемами.
По словам певицы, причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и сложности из-за ее постоянной занятости. Пока Клава проводила время в студии, на концертах и съемках, молодой человек чувствовал нехватку внимания.
Позже артистка рассказывала, что ей важно, чтобы партнер понимал особенности ее профессии. Постоянные гастроли, поклонники и публичность требуют особого отношения. После этого в жизни Клавы появился блогер Дмитрий Гордей. Их роман долго оставался тайной.
Пара не сразу раскрывала отношения, но иногда публиковала совместные фотографии. В июле 2021 года Дмитрий сообщил о расставании в социальных сетях.
Для Клавы этот поступок стал неожиданностью. Певица считала, что личные проблемы стоило решать между собой, а не выносить на широкую аудиторию.
«Сердце Клавы»: любовь под прицелом камер
После нескольких неудачных отношений Клава Кока решила попробовать новый формат поиска любви. В 2023 году на телеканале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Сердце Клавы», где мужчины со всей России боролись за возможность построить отношения с певицей. В итоге Клава выбрала Александра Поверина.
После завершения шоу пара выглядела счастливой. Они вместе посещали мероприятия, путешествовали и строили отношения. В 2024 году певица рассказывала, что они решили съехаться.
Позже Клава подтвердила расставание. В интервью она рассказала, что одной из главных причин стали разные представления о будущем. Певица хотела семью и детей, однако Александр говорил, что не готов к этому, пока не достигнет определенного уровня финансовой стабильности и популярности.
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По словам Клавы, в какой-то момент они практически перестали общаться. Каждый жил своей жизнью, несмотря на то что находился рядом.
Она также отмечала, что ей не хватало простых проявлений заботы — внимания после тяжелого рабочего дня, поддержки и теплого отношения к ее семье.
Позднее стало известно, что Клава Кока состоит в отношениях с блогером Димой Масленниковым. Пара дружила 10 лет и не решалась начать отношения. Но в 2025 году они начали встречаться. 3 апреля 2026 года в своих соцсетях певица опубликовала фотографию с поцелуем и показала помолвочное кольцо. Ожидается, что свадьбу знаменитости сыграют в сентябре этого года.
Как Клава Кока живет сейчас
Сегодня Клава Кока остается одной из самых заметных фигур нового поколения российской сцены. Она продолжает совмещать музыку, телевидение, блогинг и новые творческие эксперименты.
Ее путь начался с детской мечты о сцене, а продолжился через многочисленные отказы, сомнения и сложные решения. Несмотря на критику, громкие обсуждения и личные испытания, певица продолжает двигаться вперед.
История Клавы Коки — это история артистки, которая смогла сохранить собственный голос в индустрии, где успех часто требует постоянных компромиссов. Ее творчество может вызывать разные мнения, но именно это делает ее одной из самых обсуждаемых исполнительниц своего поколения.