Стала известна песня, с которой Дмитриенко хотел бы выступить на «Интервидении»
Певец Ваня Дмитриенко назвал песню, которую он бы представил на конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает POPCAKE.
Дмитриенко заявил, что исполнил бы любую композицию SHAMAN, если бы получил такую возможность.
Конкурс «Интервидение 2025» состоялся 20 сентября в московской Live Arena. Победителем стал вьетнамский певец Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. Эта композиция уже стала хитом на его родине. Артист получил главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.
Ранее Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о своём возможном отчислении из вуза. Артист заявил, что держит ситуацию под контролем, а учёба предоставляет ему отсрочку от воинского призыва.
