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В Госдуме призвали проверить финансирование режиссёра Андреасяна

Миронов призвал проверить финансирование режиссёра Андреасяна
Фото: istockphoto/ANGHI

Фото: istockphoto/ANGHI

Финансирование режиссера Сарика Андреасяна призвал проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, пишет Осторожно Media. Парламентарий уточнил, что выделение государственных средств должны проверить Счетная палата и прокуратура.
«Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных «инвестиций» в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!» — сказал Миронов.

Ранее журналисты Daily Storm писали, что Андреасян получил для своих кинопроектов 600 миллионов рублей, 415 из которых — на безвозмездной основе.

Перед этим стало известно, что Сарик Андреасян извинился перед своей коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой.

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#мир
#россия
#госдума
#режиссёр
#депутаты
#новости
#финансирование
МИД РФ призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения конфликта
Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди гражданских
07 марта 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Mordolff

Российская сторона призывает лидеров Сирии, способных повлиять на ситуацию в республике, сделать все, чтобы прекратить конфликт и не допустить жертв среди гражданского населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«…Призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения…» — гласит ее комментарий на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что безопасность людей, а также соблюдение их прав имеют первостепенное значение вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Захарова резюмировала, что Россию тревожит резкое обострение обстановки в республике.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Ранее сообщалось, какое соглашение с РФ аннулировала Сирия.

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Трюдо заплакал перед журналистами из-за Трампа, пишут СМИ
Daily Mail: премьер Канады Трюдо заплакал перед прессой
07 марта 2025, 18:31

Фото: istockphoto/RM80

Канадский премьер Джастин Трюдо расплакался во время выступления перед прессой. Подробностями поделились обозреватели издания The Daily Mail.
«Я каждый день на этом посту ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их», — произнес политик.
По утверждению авторов статьи, Трюдо расстроился из-за тарифной войны с Вашингтоном, развязанной в его последние дни на посту.

В минувший вторник, 4 марта, Трюдо заявлял, что американский президент Дональд Трамп поступил «очень глупо», введя пошлины в отношении канадской стороны. Он подчеркивал, что Канада и США были союзниками и партнерами.

Американские власти отметили, что принятая ими мера защитит национальную экономику.

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#мир
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#сша
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Стало известно, сможет ли Франция накрыть ядерным зонтиком всю Европу
Политолог Лукьянов: Франции не хватит ЯО для создания ядерного зонтика над ЕС
07 марта 2025, 14:04

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Франции не хватит запасов ядерного оружия, чтобы создать полноценный «ядерный зонтик» над странами Европейского союза. Об этом заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. К тому же, по его словам, возникнет проблема в отношениях с США, которая размещает в Европе свою систему сдерживания.
«Например, какие отношения будут с Соединенными Штатами как с ядерной державой. Тогда получается, что это будет отдельная система сдерживания. Она против России, но она и против всех остальных. То же самое касается Великобритании, которая не входит в Европейский Союз. Она тоже может быть оппонентом», — указал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь военный эксперт Игорь Никулин считает, что без американской системы сдерживания Европа останется «под дырявым зонтиком». В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что судьба европейцев сейчас полностью зависит от исхода конфликта на Украине и воли США. По его мнению, мироустройство в скором будущем может измениться, став похожим на то, которое было описано в романе Джорджа Оруэлла «1984».
«Будет три военно-политических и экономических союза: Евразия — Россия плюс Западная Европа без Великобритании, Океания — США, Великобритания, Австралия и, возможно, Япония, и Азия, где доминирует Китай. Европа в экономическом плане гигант, а в военном — карлик. Если США покинут НАТО, им придется вести с нами переговоры», — поделился мнением Никулин.
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На Западе признались, как Евросоюз намерен перевооружаться
Евродепутат Мариани: ЕК намерена принять план перевооружения Европы в обход ЕП
07 марта 2025, 13:58

Фото: iStock/butenkow

Европейская комиссия (ЕК) намерена принять план по перевооружению Евросоюза в обход Европарламента (ЕП), задействовав 122 статью Договора о функционировании Европейского союза. Об этом сообщил евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, согласно этой статье ЕК может принимать исключительные меры, если получает поддержку от глав государств и правительств.
«Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что намерена собрать €800 млрд для перевооружения Европы. И она хочет сделать это без консультаций с Европейским парламентом или национальными парламентами. Другими словами, это попытка узурпации власти в ЕС, потому что нет никакого оправдания несоблюдению процедур», — пояснил политик в беседе с «Известиями».
В свою очередь политолог Евгений Михайлов подчеркивает, что Евросоюз и НАТО находится в безвыходном положении и не понимают, что делать дальше. В разговоре с RT аналитик отметил, что Европе ни за что не догнать Москву в гонке вооружений, Россия сейчас опережает ее во всем — оружием, армией и финансами.
«Они только пытаются сейчас что-то сформировать... Но опять же, каждая сильная армия проверяется прежде всего в боевых действиях. Ни одна армия Европы в последнее время не принимала участия в серьезных и крупных конфликтах. А мы принимали и побеждали, и продолжаем побеждать. Так что все это заявление — это агония от бессилия того, что не удалось победить Россию», — резюмировал политолог.
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«Мнит себя Наполеоном, но не дотягивает до Петена»: в Госдуме ответили на обращение Макрона
Депутат Журавлев: Макрону нужно сравнить количество ядерного оружия РФ и Франции
07 марта 2025, 13:34

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «заглянуть в свои ядерные закрома» и сравнить количество боеголовок, имеющихся у Франции с российскими объемами. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя обращение Макрона к нации, где он предложил французский «ядерный зонтик» для защиты Европы.
«Там боеголовок не больше 400, а это в 11 раз меньше, чем, к примеру, у России. <…> Макрон все мнит себя Наполеоном, на деле не дотягивая даже до маршала Петена, который руководил марионеточным французским правительством при Гитлере», — подчеркнул Журавлев в беседе с RT.
В свою очередь депутат Алексей Чепа более резко отреагировал на выступление Макрона, которое сопровождалось обвинениями в адрес России. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий заявил, что выступление французского лидера было похоже на «шизофрению», а у самого Макрона, вероятно, «обострение».
«Конечно, у Франции нет такого потенциала, как говорит Макрон, это все блеск. Мы видим, как доблестный французский спецназ бежит из африканских стран. Они сдают позиции. Поэтому подобные заявления ни что иное как бахвальство в сложной для Макрона ситуации. Когда его позиции слабеют, он пытается таким образом показать свою силу, но за его словами ничего нет», — пояснил депутат Госдумы.
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#депутат
#макрон
#франция
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