В Госдуме призвали проверить финансирование режиссёра Андреасяна

Франции не хватит запасов ядерного оружия, чтобы создать полноценный «ядерный зонтик» над странами Европейского союза. Об этом заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. К тому же, по его словам, возникнет проблема в отношениях с США, которая размещает в Европе свою систему сдерживания.