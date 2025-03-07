В Госдуме призвали проверить финансирование режиссёра Андреасяна

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Финансирование режиссера Сарика Андреасяна призвал проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, пишет Осторожно Media. Парламентарий уточнил, что выделение государственных средств должны проверить Счетная палата и прокуратура.
«Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных «инвестиций» в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!» — сказал Миронов.
Ранее журналисты Daily Storm писали, что Андреасян получил для своих кинопроектов 600 миллионов рублей, 415 из которых — на безвозмездной основе.
Перед этим стало известно, что Сарик Андреасян извинился перед своей коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой.
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Никита Кротов