21 февраля 2026, 18:10

Людмила Касаткина (Фото: скриншот д/ф «Укротительница»)

Людмила Касаткина — женщина, чья улыбка могла осветить экран даже в черно-белом кино. Народная артистка СССР, легенда Театра Советской Армии и самая обаятельная укротительница советского кино. Она ушла тихо, как и жила последние годы, но оставила после себя образы, которые невозможно стереть временем. Касаткина — не просто актриса, это эпоха, когда талант измерялся глубиной. Она не играла жизнь, она жила на сцене и перед камерой, заставляя зрителя плакать и смеяться вместе с её героинями. О том, какой ценой давалась эта магия, читайте в материале «Радио 1».





Биография Людмилы Касаткиной

Людмила Касаткина (Фото: скриншот д/ф «Укротительница»)

Один мужчина на всю жизнь

Людмила Касаткина и Сергей Колосов (Фото: скриншот д/ф «Укротительница»)

«Я никогда не мечтала о ком-то другом. Сережа дал мне всё: профессию, дом, сына и ощущение, что я за каменной стеной» — говорила актриса.

Ад Освенцима и травма на съемочной площадке

Людмила Касаткина и Сергей Колосов (Фото: скриншот д/ф «Укротительница»)

«На тот момент он уже стал музеем лагеря смерти. Наверное, это самое страшное место на земле. Запах, нары, засечки пленных на стенах — всё это потрясает. Находиться там было невыносимо больно: то и дело слышались шорохи, голоса...» — цитирует актрису издание KP.ru.

Последние годы жизни и шекспировский финал

Людмила Касаткина и Сергей Колосов (Фото: скриншот д/ф «Укротительница»)

«На протяжении нескольких десятилетий у них была особая духовная связь. Они по-особому воспринимали друг друга. Когда папа ушел, он быстро позвал ее к себе. Наверное, это хорошо в каком-то смысле, без него ей пришлось невероятно тяжело», — рассказывал их сын Алексей изданию News.ru.

Наследие актрисы