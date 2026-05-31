Шесть швов: Семенович чуть не лишилась пальца после радиоэфира

31 мая 2026, 16:51

Певица Анна Семенович получила травму пальца после радиоэфира

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Во время презентации новой песни «Раздели со мною лето» — дуэта Анны Семенович и Алексея Петрухина — произошло несчастье. После завершения эфира на радио руку певицы придавило тяжелой дверью, в результате чего на пальце частично оторвался мягкий тканевый лоскут.





Как сообщает «МК», пострадавшую экстренно доставили в травмпункт, где медики наложили шесть швов и сделали прививку от столбняка. Состояние артистки признали удовлетворительным.



Несмотря на пережитый шок и сильную боль (по словам Семенович, обезболивающие помогают не полностью), певица решила не отменять запланированные мероприятия. Представители артистки подчеркнули, что она отправилась на съемку промоматериалов для нового релиза, чтобы не подводить ожидающих её людей.



