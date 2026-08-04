Семья комика Семёна Слепакова* может лишиться элитного жилья в Москве

04 августа 2026, 14:13

Глава ФПБК Бородин призвал изъять недвижимость Семёна Слепакова* у его родителей

Семён Слепаков* (Фото: Instagram** @slepakovsemyon)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил изъять недвижимость у семьи артиста Семёна Слепакова*, которого Минюст России включил в список иностранных агентов.





В беседе с NEWS.ru Бородин заявил, что переданные родственникам комика объекты требуют проверки.

«Мы выйдем с инициативой, чтобы у Семёна Слепакова* забрали все объекты недвижимости на территории РФ. Мы обратимся к контролирующим органам, чтобы выяснить, когда он переписал квартиры: в статусе иноагента или до. Если на тот момент Слепаков* находился в статусе иностранного агента, то будем настаивать, чтобы всё это изучили, дали оценку и забрали недвижимость в пользу государства», — сообщил глава ФПБК.