Семья Томми Ли Джонса впервые обратилась к общественности после смерти его дочери Виктории
79-летний актер Томми Ли Джонс впервые высказался о трагической гибели своей дочери Виктории. 34-летнюю женщину обнаружили без признаков жизни ранним утром 1 января в отеле Fairmont San Francisco.
Прибывшие на вызов в 2:52 медики констатировали смерть на месте, при этом полиция, по предварительным данным, не нашла признаков насильственной смерти. Семья Джонса в соцсетях обратилась к общественности с просьбой о деликатности.
«Мы ценим все добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это трудное время. Спасибо», — говорится в публикации.
Виктория родилась в браке актера со второй супругой Кимберли Клафли. В детстве она появлялась на экране: в 11 лет снялась в фильме «Люди в черном-2» вместе с отцом. В 2025 году она дважды оказывалась под арестом. Сначала для проверки состояния здоровья, а затем из‑за инцидента, связанного с домашним насилием в отеле.