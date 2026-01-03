Семья Томми Ли Джонса впервые обратилась к общественности после смерти его дочери Виктории

03 января 2026, 12:39

Семья Томми Ли Джонса попросила не беспокоить их после смерти дочери Виктории

Томми Ли Джонс (слева) и Уилл Смит (Фото: кадр из фильма «Люди в черном» (1997)

79-летний актер Томми Ли Джонс впервые высказался о трагической гибели своей дочери Виктории. 34-летнюю женщину обнаружили без признаков жизни ранним утром 1 января в отеле Fairmont San Francisco.





Прибывшие на вызов в 2:52 медики констатировали смерть на месте, при этом полиция, по предварительным данным, не нашла признаков насильственной смерти. Семья Джонса в соцсетях обратилась к общественности с просьбой о деликатности.





«Мы ценим все добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это трудное время. Спасибо», — говорится в публикации.