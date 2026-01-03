Погибшая дочь актера Томми Ли Джонса была «проблемным ребёнком»
Дочь американского актёра Томми Ли Джонса, Виктория, найденная мертвой в калифорнийском отеле, была «проблемным ребёнком». Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что тело погибшей обнаружили в первые часы нового года в гостинице в Сан-Франциско. Это случилось около 04:00 утра по местному времени. По данным полиции, смерть дочери известного актера не была насильственной — на ее теле не нашли следов каких-либо травм.
Согласно материалу NYP, Виктория Джонс ранее имела проблемы с законом. Её задерживали за хранение наркотиков, а также за сопротивление полиции в состоянии наркотического опьянения.
2 января сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов провёл обещанные новогодние рейды по борделям в Санкт-Петербурге.
Читайте также: