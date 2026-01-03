Погибшая дочь актера Томми Ли Джонса была «проблемным ребёнком»

03 января 2026, 00:56

NYP: Найденная мертвой в отеле дочь Томми Ли Джонса была «проблемным ребёнком»

Томми Ли Джонс с дочерью Викторией (Фото: кадр репортажа о смерти Виктории на Youtube-канале «New York Post»)

Дочь американского актёра Томми Ли Джонса, Виктория, найденная мертвой в калифорнийском отеле, была «проблемным ребёнком». Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на собственные источники.