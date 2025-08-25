Сербский режиссёр Кустурица назвал популярного российского актёра одним из главных талантов Европы
Сербский режиссёр Эмир Кустурица поделился впечатлениями о российском актёре Юре Борисове, который приобрел мировую известность после выхода американского фильма «Анора». Об этом пишет РИА Новости.
По мнению автора таких фильмов, как «Аризонская мечта» и «Жизнь как чудо», Борисов является одним из самых ярких и многообещающих актёров не только в России, но и во всей Европе. Об этом лауреат двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля заявил в ходе своего выступления на Московской кинонеделе.
Ранее сообщалось, что Юра Борисов исполнит одну из главных ролей в новом фильме Кустурицы, снятом по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». В основе сюжета лежит история режиссёра, желающего экранизировать классическое произведение, который получает предложение от продюсера, но для начала съёмок вынужден выполнить тёмное поручение – ликвидировать женщину.
