Сербский режиссёр Кустурица назвал популярного российского актёра одним из главных талантов Европы

25 августа 2025, 19:14

Эмир Кустурица назвал Юру Борисова одним из главных талантов Европы

Эмир Кустурица (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Сербский режиссёр Эмир Кустурица поделился впечатлениями о российском актёре Юре Борисове, который приобрел мировую известность после выхода американского фильма «Анора». Об этом пишет РИА Новости.