Shamana и Мизулину внесли в базу сайта «Миротворец» за поддержку СВО

17 августа 2025, 05:47

Шаман и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram t.me/shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина включены в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку спецоперации РФ, сообщает ТАСС.