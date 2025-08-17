Shamana и Мизулину внесли в базу сайта «Миротворец» за поддержку СВО
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина включены в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку спецоперации РФ, сообщает ТАСС.
Данные Шамана появились на ресурсе в марте 2023 года после его концертов в Крыму и Донбассе. Владельцы сайта обвиняют артиста в информационной поддержке СВО, а Мизулину — в пропаганде войны и покушении на суверенитет Украины. В феврале 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Шаману обвинения в признании действий России правомерными.
Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, публикует персональные данные лиц, якобы угрожающих безопасности Украины. За годы в его базу попали тысячи россиян, включая журналистов, политиков и артистов, посещавших Крым или Донбасс. Критики называют ресурс инструментом политических репрессий и экстремизма.
