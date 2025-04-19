«Шарапов обвинил мою жену в вымогательстве»: муж сбитой электросамокатом актрисы Митрошиной сделал заявление

Алёна Митрошина (фото: Instagram* @_alyona_mitroshina)
Муж попавшей в ДТП актрисы Алёны Митрошиной высказался в защиту жены. Режиссёр Алексей Кокорин заявил, что семья продюсера Данилы Шарапова отказывается возмещать ущерб пострадавшей.
На этой неделе актриса призналась, что два года назад её сбил на электросамокате 13-летний внук телеведущей Арины Шараповой. Мальчик не пострадал, а вот Митрошина получила тройной перелом челюсти, повреждение 15 зубов и, как следствие, изменение формы лица. Актриса по-прежнему продолжает проходить курс дорогостоящего лечения.
После произошедшего отец мальчика, продюсер Данила Шарапов, обвинил актрису в вымогательстве и клевете.
Алексей также возмутился, что теперь его жену путём различных манипуляций пытаются выставить виноватой в произошедшем.
В заключение мужчина добавил, что в первое время после ДТП мать мальчика выходила на связь, но вскоре, поняв степень серьёзности ситуации, пропала. В результате, Митрошина подала в суд на Данилу Шарапова, потребовав шесть миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.
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*запрещён в РФ
После произошедшего отец мальчика, продюсер Данила Шарапов, обвинил актрису в вымогательстве и клевете.
«Господин Шарапов на днях публично обвинил мою жену в вымогательстве, а также опубликовал ссылку на "Яндекс Диск", на котором хранилась документация, составляющая медицинскую тайну, персональные данные и другая конфиденциальная информация, раскрытая только ему по его же просьбе. Хочу сказать спасибо тем, кто в данной ситуации поддерживает Алену! А тем, кто сомневается, публикую официальную, документально подтвержденную позицию господина Шарапова. Она отражена в отзыве на иск, где четко заявляется, что они отказываются от какого-либо возмещения», – сообщил Кокорин в личном блоге.Режиссёр подчеркнул, что семья Шараповым возместила лишь чуть больше 140 тысяч рублей на лечение. А после Данила предложил заключить мировое соглашение на комфортную для него сумму в 325 тысяч рублей с учётом уже выплаченных средств. Это, по словам мужа Митрошиной, не соответствует уже понесённым и планируемым затратам на восстановление актрисы.
Алексей также возмутился, что теперь его жену путём различных манипуляций пытаются выставить виноватой в произошедшем.
В заключение мужчина добавил, что в первое время после ДТП мать мальчика выходила на связь, но вскоре, поняв степень серьёзности ситуации, пропала. В результате, Митрошина подала в суд на Данилу Шарапова, потребовав шесть миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова