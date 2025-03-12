Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила 128 тысяч рублей квартплаты, но должна еще 179 тысяч рублей за капремонт и семь тысяч за коммунальные услуги.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Авторы поста уточнили, что Брухунова частично оплатила долги после публикации материала.
Также обозреватели указали на то, что задолженность за капремонт накопилась с 2023 года и выросла за пару лет со 113 до 179 тысяч. Фонд капремонта уже обращался в суд по данному вопросу.
Ранее Брухунова рассказывала, что восхищает в ней Петросяна. К слову, сам юморист недавно заявлял, что чувствует себя прекрасно, и что слухи о нем преувеличены. Подробности в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Также обозреватели указали на то, что задолженность за капремонт накопилась с 2023 года и выросла за пару лет со 113 до 179 тысяч. Фонд капремонта уже обращался в суд по данному вопросу.
Ранее Брухунова рассказывала, что восхищает в ней Петросяна. К слову, сам юморист недавно заявлял, что чувствует себя прекрасно, и что слухи о нем преувеличены. Подробности в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов