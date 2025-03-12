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Брухунова частично оплатила долги

SHOT: Брухунова оплатила 128 тысяч за квартиру, но должна за капремонт и ЖКХ
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила 128 тысяч рублей квартплаты, но должна еще 179 тысяч рублей за капремонт и семь тысяч за коммунальные услуги.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Авторы поста уточнили, что Брухунова частично оплатила долги после публикации материала.

Также обозреватели указали на то, что задолженность за капремонт накопилась с 2023 года и выросла за пару лет со 113 до 179 тысяч. Фонд капремонта уже обращался в суд по данному вопросу.

Ранее Брухунова рассказывала, что восхищает в ней Петросяна. К слову, сам юморист недавно заявлял, что чувствует себя прекрасно, и что слухи о нем преувеличены. Подробности в нашем материале.

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«Старые заслуги и поступки»: выяснилось, лишат ли званий Ахеджакову и Пугачеву
Иосиф Пригожин считает, что Пугачеву не стоит лишать званий
12 марта 2025, 12:37

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин и концертный директор и продюсер Сергей Лавров считают, что Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову не стоит лишать званий и наград.
«Награды были им даны в тот период, когда они здесь присутствовали и работали, новых им уже не дадут. Они получили их за свои старые заслуги и поступки. Если возьмем Пугачеву, многие награды ей дали еще в период Советского Союза. «В чем смысл отмены наград — не понимаю», — сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Похожее мнение имеет концертный директор и продюсер Сергей Лавров, который также высказался против лишения званий Лии Ахеджаковой. Он отметил, что ее не признали иноагентом, хоть она многое наговорила против СВО. Тем не менее вычеркнуть Ахеджакову из фильмов «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «Гараж» не получится.

«Кто же тогда знал, что она так изменится», — отметил Лавров.

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Порно, «Дом-2», брак со стриптизёром, наркотики и потеря ребёнка: как сложилась жизнь актрисы Елены Берковой
12 марта 2025, 12:37

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

Актриса Елена Беркова со скандалом покинула реалити-шоу «Дом-2», тогда вскрылись неприглядные подробности её прошлой жизни: Елена снималась в порнофильмах. Казалось, из-за этой истории Беркова исчезнет из публичного пространства, однако она всё обернула в свою пользу, ей удалось закрепиться в шоу-бизнесе.
Сейчас Елена ведёт мероприятия, выступает со своим эротическим шоу, поёт и участвует в многочисленных фотосессиях, а также в спортивных единоборствах (формат фрик-боёв). Она не стесняется наготы и любит демонстрировать свои формы: её соцсети изобилуют обнажёнными фотографиями. Одиннадцатого марта Беркова отпраздновала 40-летие. О том, как сложились её карьера и личная жизнь, читайте в материале «Радио 1».

Первый секс и ранний брак


«Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнёра: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий», — однажды рассказала Беркова.
Лена занималась танцами и гимнастикой, она мечтала стать балериной. Когда Беркова поняла, что вряд ли будет примой Большого театра, она задумалась об актёрстве. Кроме того, в 14 лет девушка впервые попробовала себя в качестве фотомодели, и позировать перед камерой ей очень понравилось.

Елена Беркова c родителями (Фото: ВКонтакте, @berkova)

В 16 мечты о карьере отошли на второй план: Беркова влюбилась в мужчину по имени Альберт. Родители, понимая, что дочь серьёзно влюбилась, дали согласие на ранний брак. После школы Елена, уже в статусе супруги, занялась вместе с избранником бизнесом, открыв в Николаеве международное агентство знакомств.

Порно и проект «Дом-2»


Спустя три года Беркова развелась с мужем, уехала из Николаева к сестре в Санкт-Петербург, где стала развиваться как фотомодель. Серьёзных предложений не поступало, но однажды Елену пригласили в эротический видеочат. Затем начались кастинги в порнофильмы, правда, по словам актрисы, она поняла, что нужна девушка для откровенных съёмок, только на площадке.
«Мне стало интересно. Я решила попробовать. <…> Попробовала. Ещё раз попробовала. Собственно, всё. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру», — рассказывала Беркова.

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

После Елена перебралась в Москву и успешно прошла кастинг на реалити-шоу «Дом-2». По сценарию, она должна была построить отношения с Романом Третьяковым. Но спустя несколько месяцев информация о её участии в порнографических фильмах попала в СМИ. Руководство переживало за судьбу реалити-шоу, так что Елену попросили покинуть проект.

После «Дома-2» Беркова стала получать большое количество предложений сняться в сериалах, её позвали вести шоу «Бесспорно» на Муз-ТВ. Позднее Елена открыла брачное агентство в Северной столице и запустила собственный телеканал. Также она снималась в видеоклипах и даже пробовала петь.

Череда неудачных отношений и уголовка


Вторым мужем Берковой стал бизнесмен Владимир Химченко. Он был старше Елены на 25 лет, что не стало препятствием для свадьбы. Брак продлился всего два года, после чего актриса заявила, что разводится с супругом, так как был очень ревнив и поднимал на неё руку. Вскоре она встретила стриптизёра Ивана Белькова. Они сыграли свадьбу. В этом браке родился сын Евгений.

Елена Беркова с сыном Евгением (Фото: ВКонтакте, @berkova)

Интересно, что на седьмом месяце беременности Елена решила отомстить Борису Немцову, ранее оскорбившему корреспондентку её канала во время презентации книги «Исповедь бунтаря»: она заявила о своём намерении участвовать в выборах мэра города Сочи. В интернете появился предвыборный видеоролик Берковой.
«Мы подали на Немцова в суд, но дело пока ничем не закончилось. Ему, прежде чем разбрасываться такими словами, надо сначала посмотреть на себя. Я считаю, что он сам является политической проституткой (корреспондентку канала Елены Немцов назвал проституткой — прим. ред.), и это уже давно всем понятно», — заявила актриса.
Всё же от участия в выборах Елена отказалась. Через несколько месяцев после рождения сына Беркова рассталась с Бельковым. В 2011 году актрису приговорили к трём годам лишения свободы условно за хранение наркотиков. Но никакие скандалы не могли повлиять на отношение к ней противоположного пола: предприниматель Владимир Савро сделал Берковой предложение в эфире программы «Говорим и показываем» на НТВ. К сожалению, свадьба так и не состоялась: в 2013 году бизнесмен пропал без вести. По одной версии, мужчина утонул, по другой — его убили…

Четвёртый муж и проблемы со здоровьем


Спустя несколько месяцев после исчезновения Савро Беркова познакомилась с актёром Андреем Стояновым. Стоянов не только женился на Елене, но обвенчался с ней, а также изъявил желание усыновить Женю. Однако в конце 2018-го актёр признался, что разводится с Берковой, так как не справился с ролью супруга.

«Знаете, есть люди, которые не созревают для неё (семьи – прим. ред.) никогда, поскольку сконцентрированы лишь на себе. У Андрея так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним… Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане», — рассказала Елена в интервью журналу «СтарХит».

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

После расставания со Стояновым она начала гастролировать с эротическим шоу The Berkova.
«Делаю упор на карьере актрисы, но не в том жанре, о котором многие подумают. Короче, сплю мало, но выгляжу хорошо», — сообщила она.
В погоне за идеальной внешностью актриса соблюдала жёсткую диету, из-за чего в марте 2019 года попала в клинику.
«Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками кушать. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. <…> Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказывали знакомые Елены.

Выкидыш и снова неудачные отношения


В сложный момент Елене помог миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на том, чтобы врачи обследовали актрису. Вскоре пара объявила о грядущей свадьбе, а через год — о беременности Берковой. А позже они расстались.

Вообще, в то время Елена переживала тяжёлый период: конфисковали машину погибшего Савро, хотя никаких задолженностей не было, разошлась с Путинцевым. Чтобы отдохнуть от стрессов и укрепить здоровье, актриса легла в медцентр, однако это не помогло. У Берковой случился выкидыш, по слухам, на фоне расставания с Александром. После разрыва миллиардер улетел в Индию.

Елена Беркова (Фото: ВКонтакте, @berkova)

«Лена приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжёлого удара помогает сын Женя, с которым она проводит всё свое время…К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение <…>», — заявил пиар-директор Максим Клименко.

Новая попытка


В 2021 году Беркова сделала пластику груди и намекнула, что в её жизни появился новый мужчина.
«Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им ещё предстоит зажить. Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины», — рассказывала Елена.
В 2022 году у актрисы начались проблемы со здоровьем: из-за стресса у неё выпали волосы.
«Я полностью поменяла образ жизни. Теперь знаю, что могу всё… У меня начали отрастать «кустики», и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и всё получится. Волосы есть!» — делилась Беркова нынешним состоянием.

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Ребенок от женатого бизнесмена и операция в Германии: Как выглядит дочь Елены Воробей в 21 год?
12 марта 2025, 12:34

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Талантливой и неординарной артистке Елене Воробей удалось трижды выйти замуж, причем два из этих браков были фиктивными.
Однако отцом ее единственной дочери стал женатый бизнесмен Игорь Дугов. Какой же выросла Соня, и что известно о ее судьбе? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Страсть к любви

Елена Воробей всегда отличалась творческой натурой и страстью к любви. Ее первый роман начался с сына директора музыкального училища, где она получала образование. Однако отношения быстро закончились, так как мать избранника не одобрила потенциальную невестку.

Первым супругом Елены стал Андрей Кислюк. Его родители, типичные питерские интеллигенты и медики, не разделяли радости своего сына. Невеста из провинции им не понравилась, они были уверены, что Елена лишь мечтает о праве на их квартиру. Это предвзятое отношение стало началом множества конфликтов.

Супруги сначала вынуждены были жить в общежитии, затем приобрели отдельную комнату в коммуналке, а спустя время смогли накопить на собственное жилье. Однако даже это не спасло их брак. Пара провела вместе семь лет, но разлад в отношениях стал неизбежным. Одни утверждали, что причиной разрыва стали отсутствие общих детей, другие — измена Кислюка.

Фото: iStock/Rawf8

Карьера и материнство

После развода Воробей решительно отправилась покорять Москву и вскоре обрела популярность как артистка. Ее карьера стремительно пошла в гору, и она стала узнаваемым лицом на сцене.

Елена Воробей, несмотря на диагноз «бесплодие», стала матерью в тридцать шесть лет, подарив жизнь дочери Соне и дав ей свою девичью фамилию Леберман. Отец девочки — бизнесмен Игорь Дугов, с которым у артистки сложились сложные и противоречивые отношения.

Долгое время Елена скрывала детали своего романа с Дуговым, однако вскоре призналась, что на момент их встречи он был женат. Артистка искренне верила, что любимый человек оставит семью и сделает ей предложение. Однако, несмотря на поданный Дуговым развод, он в итоге выбрал другую женщину в качестве своей супруги. В результате их отношения обернулись разочарованием: биологический отец виделся с Соней лишь раз в год на ее день рождения, и алименты, как оказалось, не были приоритетом для него. Тем не менее, Дугов купил Елене и дочери квартиру в столице, что стало единственным материальным вкладом в их жизнь.

Фото: iStock/Ekaterina Loginova

Девять лет назад Игорь упал с крыши собственного дома во время уборки опавших листьев. Получив серьезные травмы, он долгое время находился в коме и почти девять месяцев боролся за жизнь, прежде чем покинул этот мир. Несмотря на обиды, Елена проявила человечность: она обеспечила Игорю отдельную палату в больнице и даже отправляла средства на его лечение.

Рождение Сони


Елена Воробей и ее дочь Соня (Фото: Кадр из программы)
Елена Воробей родила дочь Соню за два месяца до срока, дав ей свою фамилию, так как отец девочки, Игорь Дугов, не смог присутствовать на регистрации. Дугов не проявлял интереса к жизни дочери и ушел из жизни, когда Соне было двенадцать лет. Преждевременные роды сказались на здоровье девочки: к пятнадцати годам у нее диагностировали серьезное искривление позвоночника. Лечение и операции прошли в Германии, с финансовой помощью Регины Дубовицкой.

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Трудности в воспитании

Когда Елена отправлялась на гастроли, заботу о девочке брали на себя бабушка и дедушка. Соня некоторое время училась в престижной и дорогой школе в столице, но, заметив некоторые пробелы в ее знаниях, Воробей приняла решение перевести дочь в частный интернат. Сегодня Соня уже 21 год, она стала настоящей красавицей, все больше напоминающей свою талантливую маму. Миловидная и стройная блондинка продолжает свое обучение в Военно-медицинской академии.

Хотя Соня предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни, в социальных сетях появляются совместные фотографии с молодым человеком по имени Константин. Два года назад она вместе с мамой приняла участие в программе «Секрет на миллион». Год назад Соня перенесла сложную операцию по изменению формы челюсти.

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Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди
12 марта 2025, 12:30

Алеся Кафельникова (Фото: Инстаграм* @kafelnikova_a)

Российский продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале отреагировала на высказывания хейтеров о груди модели Алеси Кафельниковой.
По словам телеведущей, образ 26-летней модели на показе бренда Vivienne Westwood получился эффектным. Рудковская подчеркнула, что от платья с глубоким декольте, в котором была Кафельникова, не оторвать глаз.

Продюсер также упомянула комментарий пользовательницы, которая раскритиковала форму груди модели.

«Завистникам и нетактичным особам с вопросами про грудь Леся красиво ответила. Успешно совмещать материнство и карьеру в фешен-индустрии можно и нужно», — поддержала Рудковская Кафельникову.

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