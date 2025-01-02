Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Шурика» могли спасти: как роковая случайность приблизила смерть любимца СССР Александра Демьяненко

«Шурика» могли спасти: как роковая случайность приблизила смерть любимца СССР Александра Демьяненко

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

На момент смерти великому актеру, который стал любимцем миллионов зрителей, было 62 года. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года. За несколько дней до рокового дня он попал в больницу на плановую операцию из-за стенокардии, но до хирургического вмешательства так и не дожил.
О том, какие тайны хранит смерть Демьяненко и что на самом деле убило актера — в материале «Радио 1».

Любовь к театру и трагическая неудача: первые творческие шаги Александра Демьяненко




Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец Сергей Петрович был выпускником ГИТИСа и участником театрально-агитационной группы «Синяя блуза». В Свердловске Демьяненко-старший работал актером оперного театра и преподавал театральное мастерство в консерватории. Страсть к актерскому мастерству Александр перенял у отца.

Маленький Саша занимался в кружке художественной самодеятельности при Дворце культуры. В «народном театре» он и сыграл свои первые роли.

В 1954 году в Свердловск приехали представители приемной комиссии Школы-студии МХАТ для набора студентов. Демьяненко очень старался пройти отбор, однако волнение помешало ему сдать экзамен. В результате Александру пришлось поступить в местный университет на юридический факультет. Но мечту о профессии актера Александр оставлять не стал. Так уже через год он отправился с друзьями в Москву попытать счастье во второй раз. В результате из столицы родители Демьяненко получили телеграмму, где сын писал о поступлении в сразу два знаменитых вуза — ГИТИС и Щукинское. Александр решил пойти по стопам отца и выбрал ГИТИС.

Эксцентричный студент


В учебе Демьяненко не отличался прилежным поведением. Студент был талантлив, но не обязателен. Удивительным образом в Александре сочетались необщительность и артистичность. На людях был скоромен, однако на сцене его он с легкостью становился другим человеком. Демьяненко был эксцентричен, оставаясь закрытым человеком, он был всегда способен на дерзость и необдуманный поступок. Несмотря на это никто не стремился отчислить будущего актера.

Уже на втором курсе Александр стал сниматься в кино. Он исполнил роль Мити в картине Александра Алова и Владимира Наумова﻿ «Ветер». Так появилось его первое и всеми любимое экранное амплуа — хрупкий интеллигентный юноша, способный на подвиг.

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

После окончания университета Демьяненко начал работать в Московском драматическом театре имени Владимира Маяковского. В этот период его уже стали узнавать на улицах, так как он снимался в фильмах «Все начинается с дороги», «Карьера Димы Горина», «Мир входящему». Удовлетворения от успеха в карьере актер уже тогда не испытывал, поэтому он решился переехать к своей будущей супруге Скляровой в Ленинград. Плюс ко всему в «Ленфильме» актеру предлагали квартиру. Однако в дальнейшем серьезных театральных ролей у артиста больше не было.

«Здравствуй, Шурик!»: каким был ошеломительный успех Александра Демьяненко


Судьбоносным в кинокарьере Александра стал 1964 год. На роль подрабатывающего на стройках незадачливого студента по сценарию «Несерьезных историй» пробовались многие, однако Леонид Гайдай не мог найти подходящего актера. Говорили, что режиссер вспомнил о парне, сыгравшем в «Карьере Димы Горина» и сам отправился на поезде в Ленинград.

Увидев перед собой хмурого человека среднего роста, Гайдай сразу понял — это то, что нужно. Говорят, что в Демьяненко он разглядел свое второе «я». Так начались съемки фильма, которому предстояло стать визитной карточной Александра — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»﻿. После выхода комедии на экраны, артист проснулся знаменитым на всю страну. Демьяненко смог не просто сыграть, а прожить эту роль. Сам он признавался, что ему «не пришлось играть Шурика, он просто существовал в предлагаемых обстоятельствах».

После ошеломительного успеха на экраны вышла «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а затем и еще один киношедевр с участием Демьяненко в главной роли «Иван Васильевич меняет профессию».

Наталья Варлей и Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости/Чигляков)

К сожалению, популярность негативно сказалась на жизни Александра. Его нелюдимость стала практически болезненной, он все больше тяготился выходом на публику. На отчужденность повлияли и перемены в личной жизни. Демьяненко ушел от супруги Марины Скляровой и женился на Людмиле Неволиной, с которой он и прожил до конца жизни.

Актер не раз жаловался, что его не воспринимали как серьезного актера. Примечательно, что за свою жизнь Александр Демьяненко сыграл более 300 ролей. Спустя время большие роли перестали предлагать талантливому артисту, поэтому Демьяненко с головой ушел в озвучивание и дубляж иностранных картин.

Проблемы со здоровьем и внезапная смерть Александра Демьяненко


Вскоре у артиста появились проблемы с сердцем, так как он работал на износ и подолгу переживал невзгоды. Здоровье Демьяненко было подорвано, но сам он редко жаловался на это.

Однажды на съемках у Александра отслоилась сетчатка. Пришлось делать операцию на глазах под наркозом, который артист перенес очень трудно. Вскоре он снова попал в больницу с подозрением на язву желудка. Как оказалось, это был второй инфаркт. О первом Демьяненко и не догадывался.

Врачи решили сделать актеру шунтирование, но до операции он не дожил. Причиной гибели Александра был отек легкого, ставший следствием коронарной болезни сердца. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.

Почему Демьяненко не удалось спасти


Ходили слухи, что Демьяненко любил выпить спиртное. Это могло послужить причиной проблем с сердцем и спровоцировать скоропостижную смерть. Друзья Александра утверждали, что актер не переходил грань и контролировал себя, хоть и не был трезвенником.

Его падчерица актриса Анжелика Неволина в беседе с KP.RU рассказывала, что смерть Александра произошла в результате трагического стечения обстоятельств.

За год до смерти у народного артиста РСФСР началась стенокардия. Ему назначили операцию на 1 сентября 1999 года, но скончался он 22 августа. В августе 1999 года в Петербурге стояла сильная жара. По ее словам, из-за сильной жары у Демьяненко случился инфаркт, а в больнице в этот день никто не смог сделать ему шунтирование. Смерть легендарного актера стала огромной трагедией для его семьи и всей страны.

Читайте также:

«Я вернусь»: стали известны планы Валерия Леонтьева

«Пришла как на похороны»: Пугачева в черном шокировала публику, что произошло во время празднования Нового года

«Сохранил её детские локоны в коробочке»: отношения Задорнова с дочерью, как наследница юмориста живёт на Мальте после смерти отца
#врачи
#жара
#кино
#школы
#операция
#смерть
#дороги
#университет
#студент
#актёр
#здоровье
#жизнь
#родители
#счастье
#похороны
#режиссёр
#любовь
#ветер
#семьи
#инфаркт
#подвиг
#страны
#супруги
#отец
#актриса
#операции
#отношения
#профессии
#болезни
#съёмки
#артист
#мир
#карьера
#сын
«Я вернусь»: стали известны планы Валерия Леонтьева
Mash: Валерий Леонтьев вернется на сцену в 2025 году и отправится в турне
02 января 2025, 14:09

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певец Валерий Леонтьев отправится в мировое турне в наступившем 2025 году и вернется на большую сцену, пишет Mash. Авторы уточнили, что визит исполнителя планируется не менее чем в восемь стран.
Артист в прекрасной форме и готов к работе. Стоит отметить, что мужчине 75 лет. В Новый год он провел выступление в Дубае. Впереди Леонтьева ждут сплошные репетиции.

Известно, что весной прошлого года он заявлял об уходе со сцены в связи с возрастом. Заключительное юбилейное шоу «Я вернусь» состоялось в 2019 году.

Перед этим продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на сцену. Он подчеркнул, что ряды российского шоубиза сильно поредели. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

Леонтьев на юбилейном концерте Крутого прятался в гримёрке под чужой фамилией

Прилетевший в Россию Леонтьев довел зрителей до слез на юбилее Крутого

Музкритик Легостаев: «Леонтьев проявил себя во всей красе»
#мир
#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#песня
#певец
#концерт
#туры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пришла как на похороны»: Пугачева в черном шокировала публику, что произошло во время празднования Нового года
02 января 2025, 13:00

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Жизнь российской певицы Аллы Пугачевой до сих пор остается под пристальным взглядом поклонников. Последнее появление примадонны на публике шокировало общественность.
О том, что случилось с Пугачевой под Новый год и в чем обвиняют Галкина* — в материале «Радио 1».

Где Пугачева справляла Новый год


Алла Пугачева и Максим Галкин* встретили Новый год на Кипре. Для празднования примадонна выбрала черный наряд, а на голове была шляпка с вуалью. Ее муж красовался в темном классическом костюме и кроссовках.

Алла Пугачева (Фото: соцсети)

«Нарядились как на похороны», — писали пользователи в комментариях.

Почти 3 года назад Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинули Россию. Поначалу они жили в Израиле, затем перебрались на более спокойный Кипр, где у Пугачевой есть элитная недвижимость.

Что произошло с Пугачевой во время празднования


75-летняя Пугачева пыталась улыбаться на камеру, однако оторопевшие поклонники решили, что она еле живая. Дело в том, что певица нелепо двигалась под хиты 90-х. Она топталась на одном месте и слегка приседала на отекших ногах.

Из-за этого в адрес Галкина* снова понеслись проклятия. Мол, он не дает пожилой супруге спокойно встретить праздник.

Большинство пользователей решили, что Алла Борисовна страдает от тяжелых проблем со здоровьем.

От каких проблем со здоровьем страдает Пугачева


Слухи об ухудшении здоровья артистки ходят уже давно. В сети утверждают, что Пугачева еле передвигается из-за проблем с ногами и больного сердца. Эту информацию ранее подтверждала и экс-домработница примадонны Людмила Дорондова.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

«Люди просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая. У нее ноги, у нее сердце», — рассказывала Дорондова.

Сама Пугачева не комментирует сплетни о себе.

Читайте также:

Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины

Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой

*Включен Минюстом РФ в список иностранных агентов
#дело
#сердце
#новый год
#недвижимость
#мать
#певица
#пользователи
#люди
#рф
#сын
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сердюков далеко не на ее уровне»: возможно ли счастье в паре, если Бородина зарабатывает в 30 раз больше жениха?
02 января 2025, 04:30

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

41-летняя телеведущая Ксения Бородина и ее жених, 36-летний блогер Николай Сердюков, подверглись бурному обсуждению после недавней помолвки. Их роскошный отдых на Бали и слухи о спорном финансовом состоянии Сердюкова стали поводом для жарких споров в сети и среди звездных коллег. Почему их союз вызывает столько вопросов? О том, что говорят об этой паре и как они сами реагируют на критику, читайте в материале «Радио 1».


Отдых на Бали: вилла мечты с 7-ю спальнями

Ксения и Николай наслаждаются отдыхом в невероятной вилле, рассчитанной на 14 человек. В ней есть все для комфорта. Семь спален, три бассейна, тренажерный зал, сауна и даже собственный кинотеатр создают идеальные условия для уединения.

Гостей обслуживают пятеро дворецких, личный шеф-повар и садовник. Из спален открывается прямой вид на Индийский океан, а территория радует фонтанами и арт-объектами.

Однако такой шикарный отдых привлекает внимание к разному заработку пары. Ходят слухи о том, что Сердюков получает в 30 раз меньше, чем Бородина, и что они расслабляются на Бали за деньги теледивы.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

Финансовый вопрос: критика жениха

Главной темой обсуждения стало несоответствие в доходах будущих мужа и жены. На YouTube-шоу «Сплетница» Карина Нигай, Виктория Боня и Алена Водонаева обсуждали, что у Сердюкова все еще нет своей квартиры, а его автомобиль был куплен в прошлом браке.

Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод после восьми лет суда
Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод после восьми лет суда

Боня считает, что отношения, где мужчина зарабатывает меньше женщины, нежизнеспособны. Она говорит, что сама жила такой иллюзией в прошлом. Тогда ее молодым женихом был Руслан Гасанов, однако блогер уже порвала с ним связь.

Виктория Боня и Руслан Гасанов (Фото: соцсети)

Заявление Алены о том, что финансы отходят на второе место, когда люди находятся на одном уровне, поддержки не нашло. Она предположила, что Ксения с Николаем могут быть близки как интеллектуально, так и по увлечениям, но Вика выступила с иной версией.

«Она создает себе этих мальчиков, которые ее абьюзят. Ей это нравится. Она так привыкла. Я слышала, что он на нее там чуть ли не руку поднимает», — пояснила Боня.
Карина Нигай, в свою очередь, убеждена, что Сердюкову далеко до уровня Ксении.

Как отвечает Бородина?

Ксения категорически не согласна с критикой. Она подчеркивает, что Николай умеет зарабатывать, и деньги для нее никогда не были главным критерием. Важнее общие интересы, стремление к развитию и надежность партнера.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

«Я не содержу мужчин, в моей жизни не было такой практики. Это вонючее клише, которое людям удобно на меня наклеивать, потому что они не могут поверить в то, что для меня не важно сколько «бабок» у мужика», — ответила Ксения на вопросы подписчиков о разнице в их с Сердюковым достатке.

Начало отношений: от шоу к помолвке

Ксения и Николай познакомились на проекте «Последний герой», где вспыхнула их симпатия. После возвращения в Москву пара открыто демонстрировала свои чувства, делясь романтическими фото.

В начале декабря Сердюков сделал предложение с кольцом стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Заявления о будущем

Несмотря на критику, пара уверенно строит планы. Ксения заявила на шоу Басты, что готова к рождению третьего ребенка (у нее есть две дочки от предыдущих браков).

Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России
Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России

Подводя итоги 2024 года, Бородина отметила в соцсети Инстаграм*, что она ему благодарна. Главным образом — за любовь, которая расцвела между ней и Николаем.

«Ехала вести проект и подумать не могла, что встречу человека, с кем захочу не расставаться больше никогда. С кем мне легко в общении, очень интересно, кто заботится обо мне с таким трепетом и любовью. С кем мое плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которая служила мне защитой от боли», — поделилась Бородина.

Читайте также:

«Сохранил её детские локоны в коробочке»: отношения Задорнова с дочерью, как наследница юмориста живёт на Мальте после смерти отца

Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного

«Травмы и созависимость уничтожают»: похороны Яниса Тиммы заставили Тюльпанову вспомнить тяжелое прошлое

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#деньги
#квартиры
#автомобиль
#отдых
#фото
#финансы
#шоу
#отношения
#блогер
#youtube
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сохранил её детские локоны в коробочке»: отношения Задорнова с дочерью, как наследница юмориста живёт на Мальте после смерти отца
01 января 2025, 18:45

Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)

Дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова — Елену — нельзя назвать медийной личностью. Она не снимается в телепередачах и не беседует с журналистами. Несмотря на то, что девушка получила немаленькое наследство, она живет на Мальте в небольшой квартире. А недавно она заявила, что у неё есть трое детей. Михаил Задорнов мог бы сейчас проводить время с внуками от своей любимой дочери, если бы он не скончался от опухоли головного мозга 10 ноября 2017 года в 69 лет. Как сейчас живет дочь Задорнова и по каким причинам она уехала из РФ — подробнее читайте в материале «Радио 1».

«Он со всеми и ни с кем»


Михаил Задорнов продолжительный период жил на две семьи.

Свою первую жену, которая была доктором филологических наук, Велту Калнберзиню сатирик встретил еще в школе. И уже в то время влюбился. Пара заключила брак в 1971 году, на тот момент они ещё учились в институте. Однако детей у Михаила и Велты не было.

Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного

Спустя время Задорнов начал уверенно подниматься по карьерной лестнице, но, вместе с тем, в его браке появились проблемы. Точкой в отношениях стало появление Елены Бомбиной.

Со своей будущей второй супругой Михаил познакомился в 1984 году, когда Елена трудилась администратором фестиваля, где выступал сатирик. Девушке в то время было примерно 20 лет, а Задорнову 35.

«Я с 14 лет читала и собирала лирические рассказы Задорнова из журнала «Юность». Тогда он еще не был известен. Меня познакомили с Михаилом за год до того, как он снялся в программе «Вокруг смеха» с монологом про два девятых вагона.
Так что упрекнуть меня, что я познакомилась с ним ради популярности, точно нельзя. Когда я сказала, что собираю его рассказы, Михаил был удивлен, даже не очень поверил. И тогда на следующую встречу я принесла зеленый портфель с вырезками. Мы стали общаться», — поделилась Бомбина в интервью с изданием «Комсомольская правда».

Когда отношения Михаила и Елены стали перерастать в романтические, сатирик сказал об этом Велте. Она приняла это весьма спокойно, без истерик и громких ссор. Но несмотря на это, никто из супругов не подавал на развод.

Другим болезненным событием для первой жены Задорнова стало появление на свет в 1990 году единственной дочери Михаила. С того момента Задорнов словно жил на две семьи. Даже мог назвать Велту «старшей женой», а Бомбину «младшей».

«Когда Лена появилась на свет, Михаил рассказал об этом Велте. Конечно, это известие стало раной для нее. Она поплакала, но скандалов не чинила. Приняла как данность. И все же этот удар не закончился их разрывом, слишком у них была крепкая душевная связь. Задорнов был всегда над обстоятельствами, сам по себе. Он поочередно жил то в их московской квартире с Велтой, то в Латвии со второй семьей. Так было — он со всеми и ни с кем», — отметила близкая знакомая Задорнова.

Для артиста рождение Елены стало важным событием, так как он переживал, что вообще может остаться без наследников из-за своего возраста. Елена появилась на свет, когда её отцу было 42 года.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина (Фото: соцсети Елены Задорновой)

Развёлся и женился по просьбе «внебрачной дочери»


Бомбина отмечала, что Задорнов с трепетом смотрел на ребёнка, когда приехал на выписку из роддома. С восторгом мог отзываться даже когда девочка просто чихала или кашляла.

«Сказал: «Она уже все умеет делать. Какая талантливая!» Он с пеленок читал ей Пушкина, Гумилева, включал классическую музыку», — делилась Бомбина.

«Младшая» жена сатирика говорила, его любовь к Елене была так велика, что Задорнов хранил в чемодане памятные вещи. Задорнов открылся Бомбиной, как весьма романтичный и сентиментальный мужчина, скрывавший эту черту под маской сатирика.

«До слез! Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало, как плотину, от слез, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!» — подчеркнула Бомбина в своём произведении «Другой Задорнов».

«Младшая» супруга юмориста вспоминала, что Задорнов обожал ходить в походы всей семьей. Но вместе с тем это были «эксперименты» в воспитании дочери. Целью подобных вылазок было выйти из зоны комфорта, обрести приятные эмоции от преодоления себя и лени. Но почти каждый поход заканчивался поездкой в больницу. Тем не менее Елена вместе с Михаилом приобщалась к спорту.

«Любил только меня»: Светлана Бондарчук впервые ответила на вопрос об изменах бывшего мужа и разводе Бондарчука с Андреевой
«Любил только меня»: Светлана Бондарчук впервые ответила на вопрос об изменах бывшего мужа и разводе Бондарчука с Андреевой

У дочери Задорнова была настолько прочная эмоциональная связь с Михаилом, что она начала копировать его характер. Это прослеживалось, когда девушка стала подростком.

Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)

Однажды у сатирика случился конфликт с Еленой. Он жаловался, что Елена не слушается, хотя его советы учитывает «вся страна». Девочка ответила ему ироничным вопросом: «А стала страна лучше жить после твоих советов?».

«Миша непривычно надолго замолчал, а потом сказал мудрую фразу: «Дочь! У меня сейчас сложилось полное ощущение, что я сам с собой ругаюсь». Дальше у них никогда не было серьезных размолвок», — уточнила Бомбина в книге.

Михаил не смог отказать дочери и тогда, когда она попросила взять в жёны её мать. Елену расстраивал тот факт, что о ней говорят, как о «внебрачной дочери». Тогда незадолго до ухода из жизни Михаил развелся с Велтой и женился на матери Елены.

Однако сатирик намеренно составил свое завещание так, дабы его «старшей» и «младшей» жене имущество отошло поровну. Елене он, по некоторой информации, оставил двухкомнатную квартиру в Москве, автомобиль Hyundai Lantra и маленькую квартиру на Мальте.

На решение юмориста никто не обиделся. И Бабина, и Калнберзиня смогли сплотиться, когда обеих прежде всего волновало здоровье важного для них человека.

Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)

«Да, родила! И не от русского, к тому же»


Сначала Елена хотела стать актрисой. Для этого девушка поступила в ГИТИС. Но спустя время профессия ей разонравилась и Елена бросила учебу. В кино наследница сатирика снялась лишь один раз. В фильме отца «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» Елена исполнила эпизодическую роль.

Девушка переехала жить в столицу Мальты — Валетту. Елена отучилась на социолога и антрополога. В настоящий момент единственная дочь Задорнова пишет картины, порой открывает собственные выставки.

Иная страсть Елены — поэзия. В своем личном блоге девушка нередко выражает мысли и чувства с помощью стихов. Так она и поделилась с подписчиками, что родила троих детей за два года от возлюбленного иностранца Али Тартузи.

«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — рассказала Елена в своем блоге.

В феврале 2022 году Елена родила дочь Алиену. И следом уже двоих. Но их пол и имена девушка не раскрывает.

Елена подчеркнула, что её всегда манила уединенность и возможность быть рядом с морем. Это и стало главной причиной для решения об отъезде из России.

Задорнова дочка не забывает. Она посвящает ему стихи и делится совместными фотографиями в личном блоге.


Читайте также:

Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой

Неверная «‎вобла» с ушами Чебурашки, голый Цекало и 430 млн: новые детали шокирующего развода российского шоумена и Дарины Эрвин

«Человек должен быть человеком, а не свиньей»: Божена Рынска, развязавшая войну с россиянами, теперь не может найти своё место
#отец
#мать
#развод
#семьи
#брак
#интервью
#статьи
#родители
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Муж в пустой ванне лежит»: невестка Ирины Понаровской вышла на связь после похорон супруга
01 января 2025, 17:16

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В сентябре 2024 года в семье певицы Ирины Понаровской случилось страшное — артистка похоронила единственного сына. Энтони Родд умер 20 сентября в своей квартире в Москве. Его кончина стала шоком для всех: мужчина никогда не жаловался на здоровье, был молод и хорош собой.
Фанаты певицы тут же стали выдвигать версии о причинах произошедшего. Некоторые требовали ответа от вдовы Родда, Анны.

Все последние месяцы родные и близкие старались оградить Понаровскую и её невестку от губительных слухов. Женщины не хотели отвечать на вопросы прессы, а через месяц исполнительница песни «Рябиновые бусы» уже вернулась на сцену.

Недавно на связь с поклонниками вышла и сама вдова. На своей странице в социальной сети Анна Чайникова поделилась первым за долгое время архивным видео с мужем.

На опубликованных кадрах Родд широко улыбался и находился в компании детей — дочери Шарлотты и сына Эрика.

«Сил тебе и поддержки через километры»,«Тони всегда с нами, он смотрит на вас с небес!»,«Аня, держись! И это пройдет», —
постарались поддержать Анну подписчики.

Некоторые люди уверены, что Чайникова совсем не скоро вернётся в публичное пространство.

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

За сыном в огонь и в воду


Ирина Понаровская — одна из любимейших исполнительниц в СССР. Певица всегда элегантна, даже Дом моды «Шанель» официально присвоил ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».

Артистка пережила предательство подруг, измены супруга и даже угрозы.

Отдушиной Понаровской был её единственный сын. Энтони родился, когда исполнительнице был 31 год. Она долго строила карьеру и лишь тогда созрела для материнства.

Во многих интервью Понаровская делилась, что завести ребёнка ей удалось не сразу. Нервные потрясения, постоянные перелеты и гастроли пагубно влияли на здоровье, мешая Понаровской забеременеть. В то время супруг певицы Вейланд Родд уговорил звезду поставить карьеру на паузу и посвятить время себе.

Когда же «Мисс Шанель Советского Союза» узнала, что беременна, она боялась поделиться этим даже с собственной матерью. Почти сразу Понаровская чувствовала, что она родит мальчика, и оказалась права.

Девять абортов и эскорт: дочь Даны Борисовой повторила страшные ошибки матери. О чем пожалела 16-летняя наследница
Девять абортов и эскорт: дочь Даны Борисовой повторила страшные ошибки матери. О чем пожалела 16-летняя наследница

Энтони родился в октябре 1984 года. Артистка во многих интервью говорила, что относит себя к той категории матерей — львиц, которые за сыновьями и в огонь, и в воду. Уже тогда певица страшилась понести большую утрату.

Спустя время Вейланд Родд подал с Понаровской на развод, а потом вывез Энтони за рубеж, не спросив мнения артистки. Первой пропажу мальчика (на тот момент Родд был подростком) обнаружила домработница. Она сразу позвонила Понаровской, пребывавшей на гастролях. Певица тут же отменила все выступления и поехала за ребёнком.

Понаровская уточняла, что нашла сына в гостиничном номере: рядом с ним была танцовщица из шоу-кабаре Родда. Местные правоохранительные органы не стали помогать звезде возвращать мальчика, поэтому Понаровской пришлось справляться с трудностями самой.

После этого инцидента певица старалась с ребёнком больше не расставаться. В то время артистка и вообразить не могла, что жизнь ее сына прервётся в 39 лет.

Энтони Родд и Анна Чайникова (Фото: соцсети Анны Чайниковой)

«Горячая вода из крана хлещет, а он не двигается»


Незадолго до своей гибели 39-летний Энтони Родд поужинал со своей семьей, а потом, примерно в одиннадцать часов, когда родные уже ушли спать, мужчина отправился в душ. Из душевой он так и не вышел.

Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины
Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины

Первой отсутствие супруга заметила Анна. Примерно в пять часов утра Чайникова начала звать мужа. Дизайнер прибежала на звук льющейся воды и увидела любимого лежащим в ванной без признаков жизни. На тот момент сердце Энтони Родда уже остановилось.

«Забежала туда, а муж в пустой ванне лежит, горячая вода из крана хлещет, а он не двигается. У него на ноге еще была ссадина, наверное, как стоял, так и упал», — поделилась Анна.

Официальной причиной смерти Родда позднее назовут остановку сердца, которая стала следствием острой сердечной недостаточности. Пресса говорила, что Родд якобы мог баловаться настойками опасных трав для поддержания здоровья.

Друзья Энтони эти слухи опровергали, уверяя, что мужчина придерживался здорового образа жизни.

«Что только люди не публикуют в соцсетях! Обычный был парень, очень хороший. Официального заключения о смерти никто из нас не видел. Сейчас не время лезть к родне с таким вопросом», — как-то разоткровенничался друг Энтони в беседе с «Комсомольской правдой».

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину»


Смерть Энтони стала ударом для Ирины Понаровской, но через месяц певица вернулась к гастролям и частным заказам. Ещё спустя месяц звезда впервые побеседовала с журналистами и рассказала о том, как она переживала утрату.

Артистка поделилась, что первые несколько недель ей было особенно плохо. Лишь через полтора месяца после случившегося она наконец смогла прервать молчание и созналась — любовь фанатов уберегла её от депрессии и помешательства.

«Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться… Какие бы испытания не ждали меня впереди… Я выживу. Я научилась выживать. Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам!», — отметила певица.

На похоронах Энтони звезда «страшно кричала и плакала».

«Я живу лишь потому, что его нет. Теперь уже не ради, а вопреки. Я научилась выживать», — рассказала Ирина в интервью для YouTube.

Многие критики в Сети осуждали скорое возвращение Понаровской на сцену. Они приводили в пример её невестку, которая на долгое время пропала из социальных сетей после смерти мужа.

Всем недоброжелателям Понаровская ответила, что для неё сцена — вторая жизнь. Тяга к выступлениям стало для неё символом стойкости и силы.

«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину, а для того, чтобы увидеть сильную, вдохновляющую личность, которая, пройдя через величайшие потери, нашла в себе силы для жизни», — добавила певица.

Читайте также:

Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного

«Хайпанула на смерти»: за что затравили молодую жену Владимира Левкина и какое признание сделала «веселая вдова» певца

«Да, миллион раз»: бывшая Лиама Пейна, на которой он планировал жениться, объявила о помолвке через два месяца после его смерти
#смерть
#сердце
#певица
#горячая интервью
#люди
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод после восьми лет суда
31 декабря 2024, 10:43

Фото: iStock/AndreyPopov

Голливудские актёры Бред Питт и Анджелина Джоли заключили договор об условиях развода спустя восемь лет судебных разбирательств. Об этом сообщает журнал The People.
Издание, ссылаясь на адвоката Джоли, пишет, что актриса вместе с детьми оставила всё имущество, которое ранее делила с Питтом. После звезда сосредоточилась на построении мира и спокойствия внутри своей семьи.

Юрист уточнил, что многолетние судебные разбирательства сильно измотали Джолли, но сейчас она рада, что эта часть осталась позади.

При этом журнал уточняет, что адвокат Питта отказался от комментариев по разводу.

Читайте также:

Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта

Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»

Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом
#развод
#сша
#актеры
#семья
#дети
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
31 декабря 2024, 09:40

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Анна Седокова обнародовала переписку сына с покойным баскетболистом Янисом Тиммой. Гектор называл экс-супруга певицы лучшим папой в мире. Недавно стали известны другие детали произошедшей трагедии.
О том, может ли родной сын Тиммы претендовать на квартиру Седоковой и почему певица пыталась забрать телефон покойного баскетболиста — в материале «Радио 1».

Сын Седоковой тяжело переживает смерть Яниса Тиммы


Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обратилась к бывшему возлюбленному Янису Тимме. Певица сделала снимок телефона сына Гектора, на котором была открыта переписка с Янисом. Гектор относился к мужчине как к родному отцу.

Фото: соцсети Анны Седоковой

«Папа, ты умер? Но я всё равно люблю тебя. Я буду писать твой номер 6 везде. Ты был лучшим папой в мире», — такие сообщения писал 7-летний мальчик Тимме.

Седокова же нашла в себе силы, чтобы обратиться к покойному экс-супругу.

«Никогда не делайте, просто ради этого, как же ты так смог? У тебя же дети», — сказала исполнительница.

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой


Адвокат Елена Сенина рассказала в беседе с «Дни.ру», почему родной сын известного баскетболиста Яниса Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой. Уточняется, что речь идет о квартире в Москве, ремонт в которой был оплачен баскетболистом.

По словам адвоката, известная исполнительница не может быть наследницей, так как они с Янисом успели развестись. Наследование возможно только при наличии завещания, оставленного самим спортсменом. Если его нет, то имущество будет делиться по закону.

Что касается квартиры, записанной на Седокову, то сын Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества. Если во время брака в квартире был осуществлен ремонт или куплены дорогие предметы мебели, которые значительно увеличили стоимость недвижимости, и это было оплачено общими средствами супругов, то такая квартира может считаться совместной собственностью. В этом случае Янису могла бы достаться доля, соответствующая его финансовым вложениям, пояснила Сенина. При этом наследники вправе подать соответствующие иски.

Седокова пыталась забрать телефон Яниса Тиммы после его смерти


Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Рядом с его телом нашли телефон, на экране которого была всего одна фраза: «Позвоните Анне». Многие уверены, что именно он хранит в себе причины решения, которое принял баскетболист.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Сразу после смерти Тиммы его телефон забрал следователь. В полиции ждут Седокову на допрос, однако на сегодняшний день она все еще находится в больнице — на фоне переживаний из-за смерти Яниса у нее случился нервный срыв. Близкий друг Тиммы Марк Пугачев заявил, что певица обеспокоена содержимым телефона — якобы она пыталась забрать его себе после трагедии.

«Телефон она хочет забрать, но ей не отдает следователь. Ань, не хочешь рассказать, как ты пыталась телефон забрать у следователя? Пытаясь обмануть, что это якобы твой. Он тебе его не отдаст — я попросил», — написал мужчина в соцсетях.

Иные подробности трагедии в настоящее время устанавливают правоохранители.

Читайте также:

Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой

Седоковой не было: как прошли похороны Яниса Тиммы и почему телефон, найденный возле его тела, скрывают от семьи

Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа
#радио 1
#телефон
#дети
#смерть
#квартиры
#имущество
#соцсети
#ремонт
#квартира
#ночь
#певица
#фото
#похороны
#шоу
#мужчина
#мальчик
#тела
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Измена с Лерчек, загубленная карьера и предательство на всю страну: История любви Натана с женой
30 декабря 2024, 17:02

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Певец годами демонстрировал публике образ холостяка и даже вел колонку, где давал советы о секретах соблазнения. В 2017-м Natan сбросил маску и признался, что давно счастлив в браке с Анастасией Швецовой. Их считали идеальной парой, пока общественность не узнала об изменах артиста.
Об истории любви Натана (Алишера Мирзохонова) и Анастасии Швецовой, а также предательстве рэпера — в материале «Радио 1».

История знакомства Натана и Анастасии Швецовой


За все годы своей карьеры Натан никогда не скрывал, что пользуется успехом у женщин. По его словам, еще в 2010 году он состоял в отношениях сразу с тремя девушками, которых вскоре бросил ради карьеры. Однако в какой-то момент Натану стало одиноко. В апреле того же года он сидел в полуподвальном помещении студии с друзьями и просматривал странички пользователей «ВКонтакте».

«Я искал по фотографиям девушку для мимолетного знакомства. И внезапно увидел ту самую, что мне понравилась, и сказал друзьям, что она станет моей. Я влюбился», — признавался исполнитель.

Любовь с первого взгляда на фотографию в «ВК» не оказалась взаимной: Анастасия Швецова опешила, увидев сообщение «Здравствуй, мать моих будущих детей!», и заблокировала парня.

Натан и Анастасия Швецова (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Рэпера это не остановило: он узнал, что Настя работает дизайнером, и написал ей с фейкового аккаунта, что хочет заказать визитки. Натану удалось завладеть вниманием девушки, а позднее он признался, кто он на самом деле. Анастасия простила артисту эту историю и начала с ним общаться, однако с личной встречей она не спешила. Спустя время выяснилось, что молодые люди оказались соседями. Совпадение с адресами Настя восприняла как знак свыше, а потому встретилась с настойчивым ухажером. Увидев «хромающую» походку рэпера, девушка засомневалась в возможности продолжать отношения. Однако все опасения быстро развеялись, ведь Анастасия почувствовала, что Натан — ее родной человек.

Счастливый брак Швецовой и Натана


Швецова признавалась, что Натан покорил ее мужественностью и силой характера, а она, в свою очередь, произвела прекрасное впечатление на родителей певца. А вот близкие Насти поначалу отнеслись к артисту скептически, ведь за Швецовой ухаживали респектабельные молодые люди, а тут — музыкант, буквально живущий в студии. Все изменилось, когда Натан сам приготовил ужин сестре и маме дизайнера: родственницы признали, что перед ними — надежный и искренний мужчина.

«Хайпанула на смерти»: за что затравили молодую жену Владимира Левкина и какое признание сделала «веселая вдова» певца
«Хайпанула на смерти»: за что затравили молодую жену Владимира Левкина и какое признание сделала «веселая вдова» певца

В 2012 году пара поженилась, и Натан получил супругу, о которой можно было только мечтать: она поддержала его идею о переезде в Москву, а когда на рэпера свалилась слава — не ревновала ни к поклонницам, ни к партнершам по съемкам клипов. Вскоре у влюбленных родились сыновья Натанаэль и Ратмир, и хотя до появления первенца Настя трудилась арт-директором в компании Philip Morris International и ее карьера шла в гору, ради материнства и семьи она легко отказалась от успешной карьеры.

Надежное плечо оказалось фальшивкой: От красивой картинки до предательства Натана


В 2017 году рэпер решил сменить образ ловеласа на примерного семьянина. Натан «рассекретил» семью, опубликовав снимки с сыном и женой в соцсетях и дав несколько совместных интервью с Настей. Пара поделилась красивой историей любви, и со стороны всем казалось, что эту идиллию ничто не способно разрушить.

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Однако летом прошлого года артист дал резонансное интервью. Сперва Натан обмолвился, что ушел от предыдущей девушки к Анастасии, а затем признался, что не был верен и супруге.

«Впредь никогда не позволю себе! Ошибался, да», — говорил Натан в шоу «Злые языки».

А ведь ранее в годовщины свадеб Настя уверяла подписчиков, что огонек в отношениях не угас, да и ревности она не испытывает, ведь уверена во второй половине. Вопрос в другом — говорил тогда рэпер о давних изменах супруге, или же намекал на ситуацию, произошедшую на реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ?

Съемки стартовали как раз в июле, и вскоре по просторам интернета пронесся слух об интрижке артиста с недавно разведенной Лерчек. Певец явно демонстрировал симпатию к женщине, обещая, что поможет ей победить в шоу и даже уступит первенство. Другая участница проекта Алана Мамаева прямо спрашивала музыканта о романе, но тот лишь отшучивался.

«Это мой выбор»: Майки Мэдисон рассказала, как она снималась в интимных сценах в фильме «Анора»
«Это мой выбор»: Майки Мэдисон рассказала, как она снималась в интимных сценах в фильме «Анора»

Правда выплыла наружу, когда в распоряжении «СтарХита» оказалось видео, где рэпер целуется с блогершей в укромном уголке. При этом Натан почему-то считал, что никто не сможет заснять его на камеру. После артист признался в своей симпатии к Лерчек и пояснил, что во всем виновата обстановка шоу.

«Ты теряешь контроль, ведешь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной. И это не оправдание. Ни в коем случае себя не оправдываю», — обратился артист к своей аудитории.

После этого ситуация приобрела вполне ожидаемый поворот: супруга Натана спешно уехала из России в Казахстан. В соцсетях Швецова лишь попросила подписчиков сохранять вежливость и не атаковать ее в комментариях, ведь она пыталась сохранить семью.

Расставание Натана и жены до или после шоу


Подписчики рассуждали, что рэпер опозорил Анастасию на всю страну, сделав свою интрижку достоянием общественности. Кроме того, многие полагали, что артист не в первый раз предал Анастасию, а значит, исчерпал кредит доверия. Неожиданно для всех за изменника вступилась сама Швецова, сообщив, что еще за месяц до реалити-шоу съехала от мужа, то есть мимолетный роман с Лерчек произошел уже после расставания с женой, однако поверили в это не все.

Участница проекта Алана Мамаева заявила, что Анастасия попросту выгораживает Натана, ведь артист в начале шоу посвящал свои достижения супруге и детям, звонил семье и не снимал обручального кольца.

«Он предал меня, а я ему верила»: Лерчек порвала с Натаном, когда он неожиданно вспомнил о жене


В финальном выпуске Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что разочаровалась в Натане и даже заявила, что больше не желает ему победы. Свои слова девушка подтвердила действиями. На голосовании она неожиданно поддержала Игоря Чехова.

Фото: кадр из шоу «Звезды в джунглях»

На последней церемонии все три финалиста ответили на вопрос Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, кому они посвятят победу в случае выигрыша. Натан в своем ответе упомянул только супругу Анастасию. Видимо именно эти слова заставили Лерчек окончательно разочароваться в рэпере.

«Он испугался того, что сам по сути натворил. И в этот момент меня как будто предали даже чуть-чуть. И я сама себя начала ненавидеть. Я для себя историю у наших романтических отношений закрыла навсегда», — пояснила Лерчек.

Перед финальным испытанием блогерша разоткровенничалась с финалисткой шоу Аланой Мамаевой. По ее словам, на церемонии ждала от Натана совсем других слов. Алана же считает, что в интрижке с Чекалиной Натан преследовал личную выгоду и попросту использовал для этого девушку.

Читайте также:

Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой

«Конечно, я отправляла свои обнаженные фото»: с кем Волочкова делилась нюдсами и почему Басков так и не позвал ее замуж

Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием
#радио 1
#животное
#секс
#певец
#первенство
#казахстан
#испытания
#видео
#мать
#фото
#вконтакте
#любовь
#контроль
#семьи
#брак
#кредит
#музыкант
#звёзды
#человек
#компании
#шоу
#мужчина
#отношения
#блогер
#интервью
#съёмки
#артист
#люди
#карьера
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Травмы и созависимость уничтожают»: похороны Яниса Тиммы заставили Тюльпанову вспомнить тяжелое прошлое
30 декабря 2024, 03:34

Милана Тюльпанова (Фото: соцсети Миланы Тюльпановой)

Милана Тюльпанова откровенно поделилась своим опытом борьбы с тяжелыми мыслями о суициде и болезненными отношениями. Комментируя трагедию Яниса Тиммы, она вспомнила сложный период своего брака с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым.
17 декабря стало известно о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы. Рядом с его телом нашли телефон с надписью («Позвоните Анне»), адресованной бывшей жене, певице Анне Седоковой. Считается, что главной причиной трагедии стал развод пары, состоявшийся в начале декабря.

Тюльпанова отметила в разговоре с VOICE, что, как и у Тиммы, ее жизнь в определенный момент была разрушена из-за проблем в браке, и она не знала, как двигаться дальше.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова (Фото: соцсети)

В 2015 году дочь бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова вышла замуж за Кержакова, позже у пары родился сын Артемий. Однако отношения оказались крайне болезненными: футболист поднимал руку на супругу и изменял ей. Сложности своих отношений Тюльпанова сравнила с ситуацией Тиммы.

Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
«Я прошла через относительно похожую ситуацию. Она заключается в том, что, будучи человеком, не проходящим терапию, я была очень уязвима. Я впадала в свои детские травмы, и так получалось, что в моменте моя жизнь зависела от другого человека», — объяснила она, добавляя, что ощущала себя опустошенно, одиноко и даже подготовила предсмертную записку.
Однако Тюльпанова подчеркнула, что свои проблемы никогда нельзя перекладывать лишь на другого человека — в столь сложных обстоятельствах правых и виноватых нет. Зато есть люди с большими травмами. Здесь лучшим помощником будет психотерапия, но, конечно, поддержка близких и знакомых тоже играет огромную роль.

В тяжелый момент Милане помогли близкие люди, которые не оставили ее одну. Кто знает, не решись ли она покончить с собой, если бы семья не спасла ее от депрессивных мыслей.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

«Многие в современном мире не считают созависимость болезнью, которую надо лечить. Мне кажется, что огромная трагедия заключается в том, что, не проработав свои травмы, ты иногда очень сильно увлекаешься другим человеком. И это проблема, которая может тебя поглотить», — указала бывшая жена Кержакова.
Она выразила надежду, что трагедия Яниса Тиммы напомнит людям об опасности болезненных и токсичных отношений. Пережить их непросто, и лучший способ поправиться — обратиться к специалисту.

Читайте также:

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Тело бывшего мужа Седоковой Тиммы оказалось никому не нужно

«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым
#телефон
#жизнь
#развод
#травмы
#отношения
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате