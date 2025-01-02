«Шурика» могли спасти: как роковая случайность приблизила смерть любимца СССР Александра Демьяненко

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)
На момент смерти великому актеру, который стал любимцем миллионов зрителей, было 62 года. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года. За несколько дней до рокового дня он попал в больницу на плановую операцию из-за стенокардии, но до хирургического вмешательства так и не дожил.
О том, какие тайны хранит смерть Демьяненко и что на самом деле убило актера — в материале «Радио 1».
Любовь к театру и трагическая неудача: первые творческие шаги Александра Демьяненко
Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец Сергей Петрович был выпускником ГИТИСа и участником театрально-агитационной группы «Синяя блуза». В Свердловске Демьяненко-старший работал актером оперного театра и преподавал театральное мастерство в консерватории. Страсть к актерскому мастерству Александр перенял у отца.
Маленький Саша занимался в кружке художественной самодеятельности при Дворце культуры. В «народном театре» он и сыграл свои первые роли.
В 1954 году в Свердловск приехали представители приемной комиссии Школы-студии МХАТ для набора студентов. Демьяненко очень старался пройти отбор, однако волнение помешало ему сдать экзамен. В результате Александру пришлось поступить в местный университет на юридический факультет. Но мечту о профессии актера Александр оставлять не стал. Так уже через год он отправился с друзьями в Москву попытать счастье во второй раз. В результате из столицы родители Демьяненко получили телеграмму, где сын писал о поступлении в сразу два знаменитых вуза — ГИТИС и Щукинское. Александр решил пойти по стопам отца и выбрал ГИТИС.
В учебе Демьяненко не отличался прилежным поведением. Студент был талантлив, но не обязателен. Удивительным образом в Александре сочетались необщительность и артистичность. На людях был скоромен, однако на сцене его он с легкостью становился другим человеком. Демьяненко был эксцентричен, оставаясь закрытым человеком, он был всегда способен на дерзость и необдуманный поступок. Несмотря на это никто не стремился отчислить будущего актера.
Уже на втором курсе Александр стал сниматься в кино. Он исполнил роль Мити в картине Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер». Так появилось его первое и всеми любимое экранное амплуа — хрупкий интеллигентный юноша, способный на подвиг.
Судьбоносным в кинокарьере Александра стал 1964 год. На роль подрабатывающего на стройках незадачливого студента по сценарию «Несерьезных историй» пробовались многие, однако Леонид Гайдай не мог найти подходящего актера. Говорили, что режиссер вспомнил о парне, сыгравшем в «Карьере Димы Горина» и сам отправился на поезде в Ленинград.
Увидев перед собой хмурого человека среднего роста, Гайдай сразу понял — это то, что нужно. Говорят, что в Демьяненко он разглядел свое второе «я». Так начались съемки фильма, которому предстояло стать визитной карточной Александра — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». После выхода комедии на экраны, артист проснулся знаменитым на всю страну. Демьяненко смог не просто сыграть, а прожить эту роль. Сам он признавался, что ему «не пришлось играть Шурика, он просто существовал в предлагаемых обстоятельствах».
После ошеломительного успеха на экраны вышла «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а затем и еще один киношедевр с участием Демьяненко в главной роли «Иван Васильевич меняет профессию».
К сожалению, популярность негативно сказалась на жизни Александра. Его нелюдимость стала практически болезненной, он все больше тяготился выходом на публику. На отчужденность повлияли и перемены в личной жизни. Демьяненко ушел от супруги Марины Скляровой и женился на Людмиле Неволиной, с которой он и прожил до конца жизни.
Актер не раз жаловался, что его не воспринимали как серьезного актера. Примечательно, что за свою жизнь Александр Демьяненко сыграл более 300 ролей. Спустя время большие роли перестали предлагать талантливому артисту, поэтому Демьяненко с головой ушел в озвучивание и дубляж иностранных картин.
Вскоре у артиста появились проблемы с сердцем, так как он работал на износ и подолгу переживал невзгоды. Здоровье Демьяненко было подорвано, но сам он редко жаловался на это.
Однажды на съемках у Александра отслоилась сетчатка. Пришлось делать операцию на глазах под наркозом, который артист перенес очень трудно. Вскоре он снова попал в больницу с подозрением на язву желудка. Как оказалось, это был второй инфаркт. О первом Демьяненко и не догадывался.
Врачи решили сделать актеру шунтирование, но до операции он не дожил. Причиной гибели Александра был отек легкого, ставший следствием коронарной болезни сердца. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.
Ходили слухи, что Демьяненко любил выпить спиртное. Это могло послужить причиной проблем с сердцем и спровоцировать скоропостижную смерть. Друзья Александра утверждали, что актер не переходил грань и контролировал себя, хоть и не был трезвенником.
Его падчерица актриса Анжелика Неволина в беседе с KP.RU рассказывала, что смерть Александра произошла в результате трагического стечения обстоятельств.
За год до смерти у народного артиста РСФСР началась стенокардия. Ему назначили операцию на 1 сентября 1999 года, но скончался он 22 августа. В августе 1999 года в Петербурге стояла сильная жара. По ее словам, из-за сильной жары у Демьяненко случился инфаркт, а в больнице в этот день никто не смог сделать ему шунтирование. Смерть легендарного актера стала огромной трагедией для его семьи и всей страны.
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Любовь к театру и трагическая неудача: первые творческие шаги Александра Демьяненко
Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец Сергей Петрович был выпускником ГИТИСа и участником театрально-агитационной группы «Синяя блуза». В Свердловске Демьяненко-старший работал актером оперного театра и преподавал театральное мастерство в консерватории. Страсть к актерскому мастерству Александр перенял у отца.
Маленький Саша занимался в кружке художественной самодеятельности при Дворце культуры. В «народном театре» он и сыграл свои первые роли.
В 1954 году в Свердловск приехали представители приемной комиссии Школы-студии МХАТ для набора студентов. Демьяненко очень старался пройти отбор, однако волнение помешало ему сдать экзамен. В результате Александру пришлось поступить в местный университет на юридический факультет. Но мечту о профессии актера Александр оставлять не стал. Так уже через год он отправился с друзьями в Москву попытать счастье во второй раз. В результате из столицы родители Демьяненко получили телеграмму, где сын писал о поступлении в сразу два знаменитых вуза — ГИТИС и Щукинское. Александр решил пойти по стопам отца и выбрал ГИТИС.
Эксцентричный студент
В учебе Демьяненко не отличался прилежным поведением. Студент был талантлив, но не обязателен. Удивительным образом в Александре сочетались необщительность и артистичность. На людях был скоромен, однако на сцене его он с легкостью становился другим человеком. Демьяненко был эксцентричен, оставаясь закрытым человеком, он был всегда способен на дерзость и необдуманный поступок. Несмотря на это никто не стремился отчислить будущего актера.
Уже на втором курсе Александр стал сниматься в кино. Он исполнил роль Мити в картине Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер». Так появилось его первое и всеми любимое экранное амплуа — хрупкий интеллигентный юноша, способный на подвиг.
Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)
После окончания университета Демьяненко начал работать в Московском драматическом театре имени Владимира Маяковского. В этот период его уже стали узнавать на улицах, так как он снимался в фильмах «Все начинается с дороги», «Карьера Димы Горина», «Мир входящему». Удовлетворения от успеха в карьере актер уже тогда не испытывал, поэтому он решился переехать к своей будущей супруге Скляровой в Ленинград. Плюс ко всему в «Ленфильме» актеру предлагали квартиру. Однако в дальнейшем серьезных театральных ролей у артиста больше не было.
«Здравствуй, Шурик!»: каким был ошеломительный успех Александра Демьяненко
Судьбоносным в кинокарьере Александра стал 1964 год. На роль подрабатывающего на стройках незадачливого студента по сценарию «Несерьезных историй» пробовались многие, однако Леонид Гайдай не мог найти подходящего актера. Говорили, что режиссер вспомнил о парне, сыгравшем в «Карьере Димы Горина» и сам отправился на поезде в Ленинград.
Увидев перед собой хмурого человека среднего роста, Гайдай сразу понял — это то, что нужно. Говорят, что в Демьяненко он разглядел свое второе «я». Так начались съемки фильма, которому предстояло стать визитной карточной Александра — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». После выхода комедии на экраны, артист проснулся знаменитым на всю страну. Демьяненко смог не просто сыграть, а прожить эту роль. Сам он признавался, что ему «не пришлось играть Шурика, он просто существовал в предлагаемых обстоятельствах».
После ошеломительного успеха на экраны вышла «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а затем и еще один киношедевр с участием Демьяненко в главной роли «Иван Васильевич меняет профессию».
Наталья Варлей и Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости/Чигляков)
К сожалению, популярность негативно сказалась на жизни Александра. Его нелюдимость стала практически болезненной, он все больше тяготился выходом на публику. На отчужденность повлияли и перемены в личной жизни. Демьяненко ушел от супруги Марины Скляровой и женился на Людмиле Неволиной, с которой он и прожил до конца жизни.
Актер не раз жаловался, что его не воспринимали как серьезного актера. Примечательно, что за свою жизнь Александр Демьяненко сыграл более 300 ролей. Спустя время большие роли перестали предлагать талантливому артисту, поэтому Демьяненко с головой ушел в озвучивание и дубляж иностранных картин.
Проблемы со здоровьем и внезапная смерть Александра Демьяненко
Вскоре у артиста появились проблемы с сердцем, так как он работал на износ и подолгу переживал невзгоды. Здоровье Демьяненко было подорвано, но сам он редко жаловался на это.
Однажды на съемках у Александра отслоилась сетчатка. Пришлось делать операцию на глазах под наркозом, который артист перенес очень трудно. Вскоре он снова попал в больницу с подозрением на язву желудка. Как оказалось, это был второй инфаркт. О первом Демьяненко и не догадывался.
Врачи решили сделать актеру шунтирование, но до операции он не дожил. Причиной гибели Александра был отек легкого, ставший следствием коронарной болезни сердца. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.
Почему Демьяненко не удалось спасти
Ходили слухи, что Демьяненко любил выпить спиртное. Это могло послужить причиной проблем с сердцем и спровоцировать скоропостижную смерть. Друзья Александра утверждали, что актер не переходил грань и контролировал себя, хоть и не был трезвенником.
Его падчерица актриса Анжелика Неволина в беседе с KP.RU рассказывала, что смерть Александра произошла в результате трагического стечения обстоятельств.
За год до смерти у народного артиста РСФСР началась стенокардия. Ему назначили операцию на 1 сентября 1999 года, но скончался он 22 августа. В августе 1999 года в Петербурге стояла сильная жара. По ее словам, из-за сильной жары у Демьяненко случился инфаркт, а в больнице в этот день никто не смог сделать ему шунтирование. Смерть легендарного актера стала огромной трагедией для его семьи и всей страны.
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Екатерина Коршунова