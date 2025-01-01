«Сохранил её детские локоны в коробочке»: отношения Задорнова с дочерью, как наследница юмориста живёт на Мальте после смерти отца

Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)
Дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова — Елену — нельзя назвать медийной личностью. Она не снимается в телепередачах и не беседует с журналистами. Несмотря на то, что девушка получила немаленькое наследство, она живет на Мальте в небольшой квартире. А недавно она заявила, что у неё есть трое детей. Михаил Задорнов мог бы сейчас проводить время с внуками от своей любимой дочери, если бы он не скончался от опухоли головного мозга 10 ноября 2017 года в 69 лет. Как сейчас живет дочь Задорнова и по каким причинам она уехала из РФ — подробнее читайте в материале «Радио 1».
«Он со всеми и ни с кем»
Михаил Задорнов продолжительный период жил на две семьи.
Свою первую жену, которая была доктором филологических наук, Велту Калнберзиню сатирик встретил еще в школе. И уже в то время влюбился. Пара заключила брак в 1971 году, на тот момент они ещё учились в институте. Однако детей у Михаила и Велты не было.
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Спустя время Задорнов начал уверенно подниматься по карьерной лестнице, но, вместе с тем, в его браке появились проблемы. Точкой в отношениях стало появление Елены Бомбиной.
Со своей будущей второй супругой Михаил познакомился в 1984 году, когда Елена трудилась администратором фестиваля, где выступал сатирик. Девушке в то время было примерно 20 лет, а Задорнову 35.
«Я с 14 лет читала и собирала лирические рассказы Задорнова из журнала «Юность». Тогда он еще не был известен. Меня познакомили с Михаилом за год до того, как он снялся в программе «Вокруг смеха» с монологом про два девятых вагона.
Так что упрекнуть меня, что я познакомилась с ним ради популярности, точно нельзя. Когда я сказала, что собираю его рассказы, Михаил был удивлен, даже не очень поверил. И тогда на следующую встречу я принесла зеленый портфель с вырезками. Мы стали общаться», — поделилась Бомбина в интервью с изданием «Комсомольская правда».
Когда отношения Михаила и Елены стали перерастать в романтические, сатирик сказал об этом Велте. Она приняла это весьма спокойно, без истерик и громких ссор. Но несмотря на это, никто из супругов не подавал на развод.
Другим болезненным событием для первой жены Задорнова стало появление на свет в 1990 году единственной дочери Михаила. С того момента Задорнов словно жил на две семьи. Даже мог назвать Велту «старшей женой», а Бомбину «младшей».
«Когда Лена появилась на свет, Михаил рассказал об этом Велте. Конечно, это известие стало раной для нее. Она поплакала, но скандалов не чинила. Приняла как данность. И все же этот удар не закончился их разрывом, слишком у них была крепкая душевная связь. Задорнов был всегда над обстоятельствами, сам по себе. Он поочередно жил то в их московской квартире с Велтой, то в Латвии со второй семьей. Так было — он со всеми и ни с кем», — отметила близкая знакомая Задорнова.
Для артиста рождение Елены стало важным событием, так как он переживал, что вообще может остаться без наследников из-за своего возраста. Елена появилась на свет, когда её отцу было 42 года.
Михаил Задорнов и Елена Бомбина (Фото: соцсети Елены Задорновой)
Развёлся и женился по просьбе «внебрачной дочери»
Бомбина отмечала, что Задорнов с трепетом смотрел на ребёнка, когда приехал на выписку из роддома. С восторгом мог отзываться даже когда девочка просто чихала или кашляла.
«Сказал: «Она уже все умеет делать. Какая талантливая!» Он с пеленок читал ей Пушкина, Гумилева, включал классическую музыку», — делилась Бомбина.
«Младшая» жена сатирика говорила, его любовь к Елене была так велика, что Задорнов хранил в чемодане памятные вещи. Задорнов открылся Бомбиной, как весьма романтичный и сентиментальный мужчина, скрывавший эту черту под маской сатирика.
«До слез! Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало, как плотину, от слез, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!» — подчеркнула Бомбина в своём произведении «Другой Задорнов».
«Младшая» супруга юмориста вспоминала, что Задорнов обожал ходить в походы всей семьей. Но вместе с тем это были «эксперименты» в воспитании дочери. Целью подобных вылазок было выйти из зоны комфорта, обрести приятные эмоции от преодоления себя и лени. Но почти каждый поход заканчивался поездкой в больницу. Тем не менее Елена вместе с Михаилом приобщалась к спорту.
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У дочери Задорнова была настолько прочная эмоциональная связь с Михаилом, что она начала копировать его характер. Это прослеживалось, когда девушка стала подростком.
Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)
Однажды у сатирика случился конфликт с Еленой. Он жаловался, что Елена не слушается, хотя его советы учитывает «вся страна». Девочка ответила ему ироничным вопросом: «А стала страна лучше жить после твоих советов?».
«Миша непривычно надолго замолчал, а потом сказал мудрую фразу: «Дочь! У меня сейчас сложилось полное ощущение, что я сам с собой ругаюсь». Дальше у них никогда не было серьезных размолвок», — уточнила Бомбина в книге.
Михаил не смог отказать дочери и тогда, когда она попросила взять в жёны её мать. Елену расстраивал тот факт, что о ней говорят, как о «внебрачной дочери». Тогда незадолго до ухода из жизни Михаил развелся с Велтой и женился на матери Елены.
Однако сатирик намеренно составил свое завещание так, дабы его «старшей» и «младшей» жене имущество отошло поровну. Елене он, по некоторой информации, оставил двухкомнатную квартиру в Москве, автомобиль Hyundai Lantra и маленькую квартиру на Мальте.
На решение юмориста никто не обиделся. И Бабина, и Калнберзиня смогли сплотиться, когда обеих прежде всего волновало здоровье важного для них человека.
Елена Задорнова (Фото: соцсети Елены Задорновой)
«Да, родила! И не от русского, к тому же»
Сначала Елена хотела стать актрисой. Для этого девушка поступила в ГИТИС. Но спустя время профессия ей разонравилась и Елена бросила учебу. В кино наследница сатирика снялась лишь один раз. В фильме отца «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» Елена исполнила эпизодическую роль.
Девушка переехала жить в столицу Мальты — Валетту. Елена отучилась на социолога и антрополога. В настоящий момент единственная дочь Задорнова пишет картины, порой открывает собственные выставки.
Иная страсть Елены — поэзия. В своем личном блоге девушка нередко выражает мысли и чувства с помощью стихов. Так она и поделилась с подписчиками, что родила троих детей за два года от возлюбленного иностранца Али Тартузи.
«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — рассказала Елена в своем блоге.
В феврале 2022 году Елена родила дочь Алиену. И следом уже двоих. Но их пол и имена девушка не раскрывает.
Елена подчеркнула, что её всегда манила уединенность и возможность быть рядом с морем. Это и стало главной причиной для решения об отъезде из России.
Задорнова дочка не забывает. Она посвящает ему стихи и делится совместными фотографиями в личном блоге.
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