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Сильно похудевший Филипп Киркоров раскрыл, почему сбросил вес

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Недавно певец Филипп Киркоров вышел в свет и удивил публику изменениями во внешности. Некоторые отметили, что народный артист сильно похудел, и даже заподозрили его в болезни. Но король поп-эстрады решил развеять тревожные слухи.
Бывший муж Примадонны сбросил вес по обыкновенной причине — он захотел привести себя в форму. Киркоров стал часто ходить в зал, правильно питаться и благодаря этому стал стройнее на 30 килограммов.

«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил, — откровенничал Филипп в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Исполнителю хита «Снег» нравится придерживаться здорового образа жизни. Регулярные занятия развили выносливость. Сейчас Филипп может простоять в плане целых пять минут.

Стоит напомнить, что пользователи Сети заподозрили Киркорова в применении препарата для диабетиков — на нем в настоящее время худеют многие знаменитости. Другие же подумали, что король поп-эстрады серьезно болен.

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«Молодой и накачанный, не похож на её мужа»: Анна Семенович обмолвилась о молодом любовнике певицы Славы

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«Молодой и накачанный, не похож на её мужа»: Анна Семенович обмолвилась о молодом любовнике певицы Славы
09 марта 2025, 11:10

Анастасия Сланевская/Слава и Анна Семенович (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)

Уже много лет певица Анастасия Сланевская, или Слава, согласно её сценическому псевдониму, состоит в гражданском браке с Анатолием Данилицким. Однако сейчас поползли слухи о новом романе 44-летней артистки.
За долгие годы совместной жизни с Анатолием звезда так и не сумела обрести статус законной супруги. А недавно на съёмках программы «ШБ-шоу» она поделилась с продюсером Георгием Иващенко секретом: оказывается, теперь у неё нет «одиночества — скуки», она любит, но отнюдь не гражданского мужа.

«До он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека. Какой любовник?! — одернула звезда высказавшего нескромное предположение Георгия — Мне не нравится это слово! Я вообще любвеобильная, я всех люблю. Анатолий — вообще офигенный чувак!»

В Сети тут же поползли слухи о новом возлюбленном Сланевской. Предполагают, что она нашла его в стрип-клубе, куда они с экс-солисткой «Блестящих» Анной Семенович пришли выбирать танцоров для своего нового клипа. Та в свою очередь подогрела интерес пользователей к личной жизни Анастасии пикантными подробностями.

Анна Семенович, Слава и артисты кордебалета (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)

«Кастинг проводила Слава. Она говорит: „Чем крупней, тем лучше“. Она в этом спец. Они не такие, какие ее муж. Молодые, накачанные», — описала она мужчин, отобранных звездой, среди которых, судя по слухам, и ее новый бойфренд.

О непростых отношениях Сланевской и Анатолия Данилицкого известно давно. Певица не раз публично объявляла о расставаниях с гражданским мужем, а потом открыто признавалась ему в любви. Звезда также уверяла, что бизнесмен изменял ей.

«Я много работала тогда, а он — мало, вот и решил где-то оторваться с проститутками. Я сначала обиделась, а потом думаю... Давай, Толя, домой, обратно», — рассказывала Слава о причинах одного из несостоявшихся разрывов.

Анастасия Сланевская/Слава и Анна Семенович (Фото: Телеграм @nastya_slavaa)

Однако, несмотря на все трудности, до недавних пор пара оставалась вместе. Они воспитывают общую дочь Антонину, которую артистка родила в 2011 году. Только вот, по версии звезды, их союз с Данилицким держит нечто другое. И это просто любовь, утверждает она. Так что, несмотря на молодых и накачанных стриптизёров, мыльная опера под названием «Слава и Анатолий», видимо, будет продолжаться.

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«Я тебе этого никогда не прощу»: 8-летний сын Ксении Собчак рассказал о позорящей его матери
Сын Ксении Собчак заявил, что ему стыдно за поведение матери
09 марта 2025, 10:56

Платон (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Сын Ксении Собчак раскритиковал мать за то, что она скачала TikTok и постит туда танцы.
В Международный женский день журналистка опубликовала забавный ролик, в котором её 8-летний сын Платон сурово отчитывает мать. Собчак пояснила, что накануне друзья показали мальчику видео, которые она публикует в соцсетях.

«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?», – заявил Платон.
В ответ на это Ксения спросила, что именно она делает. Платон предложил ей посмотреть всё самостоятельно, поскольку он не хочет позориться. В частности, мальчик остался недоволен танцами мамы в TikTok.

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*запрещён в РФ
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«Стала персоной нон грата»: Алексей Чумаков признался, что Юлия Ковальчук пострадала из-за его конфликта с Первым каналом
Юлия Ковальчук пострадала из-за конфликта Алексея Чумакова с Первым каналом
09 марта 2025, 10:32

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Юлия Ковальчук стала заложницей скандала супруга. При этом Алексей Чумаков уверяет, что поддерживает хорошие отношения с руководством Первого канала.
После победы в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» карьера Чумакова заиграла новыми красками. Артист начал получать привлекательные предложения от других каналов. Однако это испортило его отношения с Первым каналом – Чумакова убрали из многих передач, в том числе из КВН, где он был членом жюри.

Заложницей конфликта стала и его супруга Юлия Ковальчук, которая поддержала мужа.

«На Первом канале я, к сожалению, персона нон грата, а Юля выбрала мужа и тоже стала персоной нон грата. При этом, я роскошно отношусь к Константину Львовичу и с Юрой Аксютой мы знакомы, прекрасно общаемся. Очень дружные. И Света Караерова, супруга его прекрасная... То есть, видите, это как-то не работает. Ну что, ничего. Поздно или рано мы всё равно соприкоснемся рукавами. Никакой агрессии нет», – заверил Алексей.
Ковальчук тоже отметила, что не делает трагедии из этой ситуации. Она подчеркнула, что на практике дружеские, человеческие отношения всегда важнее, чем служебные. Если Первый канал когда-нибудь предложит кому-то из пары сотрудничество, то они не откажутся.

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Евгений Петросян экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением
09 марта 2025, 10:10

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в субботу утром в Москве. Об этом ТАСС сообщил близкий к окружению артиста источник.
По данным Telegram-канала «112», у Петросяна якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, поэтому было принято решение об экстренной госпитализации. Артиста доставили в Боткинскую больницу.

«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», – сообщил источник агентства.
Однако он не уточнил, в какое медучреждение и с каким диагнозом был доставлен Петросян.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова отказалась комментировать ТАСС сведения о госпитализации. Тем временем в Боткинской больнице сообщили агентству, что артист не поступал «ни в отделение реанимации, ни в стационар».

Вскоре жена артиста всё же вышла на связь и сообщила, что сведения о госпитализации Петросяна не соответствуют действительности

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», – завила Брухунова.
При этом она отметила, что Петросян действительно находится в больнице, но не ​в реанимации. В настоящее время сведения о его состоянии не поступали.

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#стационар
#артист
#новости
#госпитализация
#здоровье
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«Если человек хам, то это навсегда»: Татьяна Буланова снова прошлась насчёт бывшего мужа Владислава Радимова
Татьяна Буланова обвинила бывшего супруга Владислава Радимова в хамстве
09 марта 2025, 09:28

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Певица Татьяна Буланова и футболист Владислав Радимов состояли в браке более десяти лет. Звёздные супруги официально развелись в 2016 году и с тех пор регулярно обмениваются «любезностями», стараясь уколоть друг друга побольнее.
Сегодня звезда эстрады и бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России счастливы в новых отношениях, но вот друг с другом демонстративно не общаются. И Влад, и Татьяна говорят друг о друге в третьем лице и исключительно в негативном ключе, сообщает StarHit. Не может растопить лёд в их отношениях даже общий сын Никита, который 8 марта отметил своё совершеннолетие.

Владислав Радимов (Фото: Телеграм @VladRadimov)

«Мы не общаемся и заблокировали друг друга. Я абсолютно равнодушен к человеку», — говорит Радимов о бывшей супруге.

Татьяна не остаётся в долгу, комментируя свои нынешние отношения с отцом своего теперь уже взрослого сына. Причём высказывается порой ещё более жёстко и категорично, чем бывший муж.

«Если человек хам, то ничто не спасет», — высказалась как-то артистка.

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Причём со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Буланова сохранила хорошие взаимоотношения. Их брак длился с 1992 по 2005 год. Татьяна оставила супруга ради спортсмена, потому что влюбилась, а обманывать Николая не захотела.

«Я ушла от первого мужа, потому что влюбилась во второго. Это не в моих понятиях, что у меня тут муж, а там любовник — мне кажется, это настолько пошло. Я сразу Коле все рассказала. Ему было тяжело, мне было трудно от того, что я ему больно делаю», — рассказывала ранее певица.

Отношения с Радимовым были далеки от идеала. Ссоры и конфликты начались задолго до официального расторжения брака. Татьяна всеми силами старалась его сохранить, главным образом ради ребёнка.

«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Но в какой-то момент обоим стало ясно, что продолжать дальше бессмысленно», — откровенничала певица о жизни с Владиславом.

Теперь оба «заблокированы» даже для хороших воспоминаний и добрых слов друг о друге.

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