Сильно похудевший Филипп Киркоров раскрыл, почему сбросил вес

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Недавно певец Филипп Киркоров вышел в свет и удивил публику изменениями во внешности. Некоторые отметили, что народный артист сильно похудел, и даже заподозрили его в болезни. Но король поп-эстрады решил развеять тревожные слухи.
Бывший муж Примадонны сбросил вес по обыкновенной причине — он захотел привести себя в форму. Киркоров стал часто ходить в зал, правильно питаться и благодаря этому стал стройнее на 30 килограммов.
Исполнителю хита «Снег» нравится придерживаться здорового образа жизни. Регулярные занятия развили выносливость. Сейчас Филипп может простоять в плане целых пять минут.
Стоит напомнить, что пользователи Сети заподозрили Киркорова в применении препарата для диабетиков — на нем в настоящее время худеют многие знаменитости. Другие же подумали, что король поп-эстрады серьезно болен.
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«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил, — откровенничал Филипп в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Исполнителю хита «Снег» нравится придерживаться здорового образа жизни. Регулярные занятия развили выносливость. Сейчас Филипп может простоять в плане целых пять минут.
Стоит напомнить, что пользователи Сети заподозрили Киркорова в применении препарата для диабетиков — на нем в настоящее время худеют многие знаменитости. Другие же подумали, что король поп-эстрады серьезно болен.
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Ольга Енгалычева