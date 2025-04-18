Сильно похудевший сын Арнольда Шварценеггера появился на семейном фото

Дети Арнольда Шварценеггера: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер (Фото: Instagram*, @katherineschwarzenegger)
Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер 27-летний Кристофер появился на семейной фотографии и привлёк внимание изменившейся фигурой: он сильно похудел. Снимок выложила его сестра Кэтрин в соцсетях.
Рядом с ним на фото стояла сама 35-летняя Кэтрин, 33-летняя сестра Кристина и 31-летний брат Патрик.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что певица Дженнифер Лопес может предстать перед судом из-за бывшего возлюбленного P. Diddy (Шона Комбса), которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Мои любимые навсегда», — написала Кэтрин Шварценеггер.Пользователи оценили преображение Кристофера и написали, что он выглядит очень хорошо.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что певица Дженнифер Лопес может предстать перед судом из-за бывшего возлюбленного P. Diddy (Шона Комбса), которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина