Звезда «Универа» Мария Кожевникова показала, как готовит кулич с повзрослевшим сыном от бизнесмена

Мария Кожевникова (Фото: Инстаграм* @mkozhevnikova)
Мария Кожевникова часто рассказывает о жизни многодетной мамы, но фотографиями с наследниками могла бы, по мнению поклонников, делиться и чаще. Накануне звезда «Универа» поделилась в своих соцсетях редкими фото с сыном.
Мария с семилетним Васей сходили вместе на мастер-класс по выпеканию куличей.
Мария Кожевникова с сыном на мастер-классе (Фото: Инстаграм* @mkozhevnikova)
Стоит напомнить, что помимо Василия актриса и ее романтический партнер Евгений Васильев воспитывают еще троих детей — 11-летнего Ивана, 10-летнего Максим, а младший сын родился в сентябре 2023 года. К слову, Кожевникова с возлюбленным обвенчались более десяти лет назад, однако официальной регистрации брака у них не было.
Ранее сообщалось, что отец актрисы Александр Кожевников, являющийся олимпийским чемпионом по хоккею, не очень доволен внуками, поскольку ожидал, что ребята пойдут по его стопам.
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«Сходили с Васей на красивое пасхальное мероприятие, где своими руками создали кулич», — отметила Кожевникова.
Мария Кожевникова с сыном на мастер-классе (Фото: Инстаграм* @mkozhevnikova)
Стоит напомнить, что помимо Василия актриса и ее романтический партнер Евгений Васильев воспитывают еще троих детей — 11-летнего Ивана, 10-летнего Максим, а младший сын родился в сентябре 2023 года. К слову, Кожевникова с возлюбленным обвенчались более десяти лет назад, однако официальной регистрации брака у них не было.
Ранее сообщалось, что отец актрисы Александр Кожевников, являющийся олимпийским чемпионом по хоккею, не очень доволен внуками, поскольку ожидал, что ребята пойдут по его стопам.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева