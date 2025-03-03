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Симоньян опубликовала ролик, посвященный годовщине брака с Кеосаяном

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)

Ролик по случаю годовщины свадьбы с актером Тиграном Кеосаяном опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Запись опубликована в Telegram-канале журналистки.
«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — сказано в сообщении.
Симоньян добавила, что видео опубликовано именно для аудитории. Телеведущая, по ее признанию, не хочет смотреть кадры, чтобы у нее не разорвалось сердце.

На них можно увидеть церемонию бракосочетания, а также фоторяд со счастливыми лицами знаменитостей.

Ранее сообщалось, что Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна.

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«Ни сна, ни денег»: внук Аллы Пугачевой раскрыл правду о своей жизни в США и признался в страшной болезни
03 марта 2025, 15:52

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Всем давно известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул страну вслед за своими звездными предками. Уже к осени 2022 года никого из звездной семьи не осталось в России. Младший Пресняков начал свою жизнь за океаном с чистого листа, в отличие от Кристины Орбакайте, которая уже успела создать некий задел в США. О том, как живет «знаменитый внук» в Штатах, читайте в материале «Радио 1».


Остался без помощи и денег


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Никита Пресняков, проживающий в Лос-Анджелесе, получил в подарок от Аллы Пугачевой квартиру. Жилье есть, а вот признания и славы 33-летний артист на другом континенте так и не сыскал. В Америке артист вынужден создавать музыкальные видео для начинающих исполнителей и порноактрис. Кроме того, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей персоне, Преснякову-младшему приходится выступать в непрезентабельных заведениях, исполняя чужие хиты 1990-х годов.

Жизнь золотого ребенка текла шатко-валко почти три года, а тут, к несчастью, пожары, которые уничтожали элитные дома целыми районами. Никита не без собственной выгоды поддержал всех пострадавших от стихии, но сам решил переждать ненастье подальше и пропал с радаров. Снова появился внук Пугачевой несколько дней назад и сообщил об отмене выступлений.

«Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает», — успакаивал толи себя толи публику Пресняков.

В какой-то момент Никита почувствовал, что у него больше нет сил сражаться с ветряными мельницами. Пресняков, оказавшись в одиночестве перед лицом своих проблем, был совершенно истощён и не мог больше ничего сделать, чтобы изменить ситуацию. В США он остался без помощи и денег.

Горе-бизнесмен


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Никита Пресняков до отъезда успел обзавестись бизнесом по производству спортивного инвентаря в России. По данным «ОктагонМедиа», в 2023 году компания, лицом которой долгое время был Пресняков, столкнулась с финансовыми трудностями. Выручка сократилась почти в два раза. Из месяца в месяц спрос на продукцию падает и сейчас предприятие находится на грани закрытия. Для решения этих проблем артист не спешит возвращаться в Россию.

Названа причина ссоры сыновей Орбакайте
Названа причина ссоры сыновей Орбакайте

Неизлечимая болезнь


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

В попытках прославиться за океаном Никита много времени находится в разъездах без возможности нормально поспать и поесть.

«Прилетели в Филадельфию. Поспать нормально не получилось. В последнее время не вижу ни сна, ни денег», — писал в блоге певец.

Такой ритм жизни создает серьёзные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад Преснякову-младшему поставили неутешительный диагноз: доброкачественная опухоль – неоперабельные полипы в желчном пузыре. Как признавался сам артист, теперь ему придётся всю жизнь соблюдать диету и тратить значительные средства на лекарства и медицинские обследования.

«Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — делился Пресняков.
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Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова
03 марта 2025, 15:38

Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)

Дети народного артиста РФ Олега Газманова давно строят собственную жизнь. Чем они занимаются? Подробности — в материале «Радио 1».

Первый брак и знакомство с Мариной Муравьёвой



С первой супругой Ириной Олег Газманов познакомился в Калининграде, когда учился в Высшем инженерном морском училище. Несмотря на возражения матери певца, пара поженилась в 1975 году. Зинаида Абрамовна считала, что сыну нужна другая жена, но со временем именно Ирина станет для неё самым близким человеком.

Ирина Газманова полностью посвятила себя семье: следила за домом, воспитывала их общего сына Родиона, который появился на свет в 1981 году. Но чем популярнее становился её муж, тем больше они отдалялись друг от друга. Когда их брак начал разрушаться, певец уже был увлечён Мариной Муравьёвой.

В 1997 году Олег и Ирина развелись. Хотя их отношения к тому моменту уже исчерпали себя, для Ирины развод оказался тяжёлым испытанием. Олег Газманов оставил ей всё совместно нажитое имущество и продолжил оказывать финансовую помощь, чтобы она ни в чём не нуждалась.

Марину, вторую жену, певец встретил случайно: увидел привлекательную блондинку из окна автомобиля. Олег решил пригласить девушку на концерт, на котором они обменялись телефонами. После они начали общаться.

Олег Газманов и Марина Муравьёва-Газманова (Фото: Телеграм, @gazmanovamarina)

Но их пути на какое-то время разошлись: Газманов был ещё женат, хотя в семье уже наметился разлад, а Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди — брата Сергея и сооснователя финансовой пирамиды «МММ». После обвинений в махинациях Вячеслава арестовали, а Марина, будучи беременной, осталась одна. Когда Муравьёва родила, именно Олег Газманов забрал её из роддома и поддержал в непростой для неё период.

Вскоре Вячеслав дал ей развод, а сам Газманов окончательно расстался с первой женой. С этого момента ничто больше не препятствовало их отношениям. Олег принял маленького Филиппа, сына Марины, дал ему свою фамилию. Несколько лет пара жила не в официальном браке, и лишь в 2003 году, когда Марина снова забеременела, они расписались. В конце того же года на свет появилась дочь Марианна.

После свадьбы Марина решила взять двойную фамилию и стала Муравьёвой-Газмановой. По первому образованию она экономист, но позже получила второе высшее — в области психологии. По ее словам, знания в этой сфере помогли ей лучше понимать супруга и избежать множества конфликтов. Марина призналась, что Олег — её самый непоседливый «ребёнок», несмотря на разницу в возрасте в 18 лет.


Родион Газманов


Родион с детства выступал на сцене вместе с отцом, песни «Люси» и «Танцуй пока молодой» быстро полюбились публике. Несмотря на развод родителей, он сохранил тёплые отношения с отцом, который поддерживал его как морально, так и материально.

Маленький Родион вместе с Олегом Газмановым (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)

Став совершеннолетним, Родион решил самостоятельно зарабатывать на жизнь. Начав с работы барменом в ночном клубе, он вскоре дорос до должности управляющего. При этом, молодой человек учился в Финансовой академии при Правительстве РФ, которую окончил с красным дипломом, получив квалификацию финансового менеджера. Его карьера складывалась успешно: он работал аналитиком в сети «Детский мир», занимался строительным и агробизнесом, а также инвестициями в недвижимость.

Родион с отцом Олегом Газмановым (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)

Однако, о музыки он не забывал. Ещё в студенческие годы Родион создал собственную группу «ДНК», с которой начал выступать на различных мероприятиях. 2012 год стал переломным в жизни старшего сына Газманова — он оставил бизнес и полностью посвятил себя музыкальной карьере. Вместе со своей группой артист объездил всю Россию и выступал за границей.

Родион Газманов (Фото: ВКонтакте, @gazmanovrodion)

О его личной жизни ничего не известно. Сам Родион однажды признался, что хочет создать семью, но считает, что всему своё время.


Филипп Газманов



Приёмный сын Олега Газманова, Филипп, в детстве занимался музыкой. Он выступал в коллективе «Непоседы» и обладал хорошим слухом, но вокальные данные оставляли желать лучшего. В итоге певческая карьера не сложилась, и Филипп сосредоточился на другой страсти — спорте. В школьные годы увлекался футболом, а позже, уехав на учёбу в Англию, всерьёз занялся регби.

Филипп Муравьёв (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Благодаря эффектной внешности Филипп заключил контракт с модельным агентством, участвовал в модных показах и снимался в рекламных кампаниях.
Сейчас Филипп ведёт свой бизнес. Вместе со своим партнёром Артуром Жажояном он создал приложение Fura, которое помогает дальнобойщикам находить оптимальные маршруты.

Что касается личной жизни, Филипп предпочитает о ней не рассказывать.

Филипп Муравьёв вместе с мамой Мариной Муравьёвой-Газмановой (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Недавно Филипп принял решение отказаться от фамилии Газманов и взял фамилию матери — Муравьёв. Как пояснил Олег Газманов, его приёмный сын стремится добиваться успеха самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией. Кроме того, певец упомянул, что находится под санкциями, и сыну лишняя публичность ни к чему.


Марианна Газманова



Марианна — всеобщая любимица в семье Газмановых, из-за огненного цвета волос и озорного характера родители ласково называли её «рыжей лисичкой».

Марианна Газманова (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Образование Марианна получала в частной школе «Класс-центр», где помимо стандартных предметов изучала сольфеджио, актёрское мастерство и хореографию. После девушка продолжила учиться в престижной частной школе «Хорошкола». В 2022 году Марианна окончила учебное заведение с золотой медалью. На выпускном вечере она блистала в роскошном зелёном платье, которое сразу же привлекло внимание СМИ. После школы Марианна поступила в МГИМО, на факультет международного бизнеса.

По слухам, когда Марианне исполнилось 18 лет, она решилась на изменения во внешности и обратилась к пластическим хирургам. В соцсетях активно обсуждают её новый образ — эксперты предполагают, что 21-летняя девушка скорректировала губы и скулы, приблизив свою внешность к современным стандартам красоты. Однако, некоторые поклонники отмечают, что вместе с этим её природное очарование стало менее заметным.

Марианна вместе с мамой Мариной Муравьёвой-Газмановой (Фото: ВКонтакте, @mag1103)

Летом 2024 года Марина Муравьёва-Газманова поделилась с подписчиками, что дочь переехала в квартиру, расположенную в центре Москвы.


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Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков
03 марта 2025, 15:31

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Рома Жуков — знаковая фигура отечественной поп-музыки 1980-х. Его хиты до сих пор звучат в сердцах поклонников, но за кулисами сцены его жизнь была полна драм. В его судьбе были и измены, и страшная трагедия, и затяжные конфликты с бывшей женой. Как из образцового семьянина певец превратился в человека, требующего от экс-супруги отчётов о тратах на детей, расскажет «Радио 1».

Музыкальная карьера Романа Жукова


Роман Жуков родился в Орле, но детство провёл в Махачкале. Музыка привлекала его с ранних лет, поэтому родители отдали сына в музыкальную школу. После её окончания он играл в оркестре при Дворце пионеров, выступал на городских мероприятиях и участвовал в конкурсах.

В 1980-х Жуков переехал в Москву, где поступил в авиационный техникум. Позже он начал играть на электрооргане в ансамбле «Юность», а затем решил продолжить музыкальное образование в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 1987 году его пригласили клавишником в «Мираж». Параллельно он сотрудничал с Сергеем Кузнецовым — создателем «Ласкового мая».

После ухода Светланы Разиной из «Миража» Жуков помогал ей записывать альбом, а вскоре начал сольную карьеру.

В 1989 году он основал группу «Маршал» и представил альбом «Максимальная версия дискотек», в который вошла легендарная композиция «Я люблю вас, девочки». Следующий релиз стал сенсацией: его тираж составил миллион копий.

Роман Жуков (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Переехал в США


Казалось, карьера идёт в гору, но в 1993 году коллектив распался, а сам Жуков эмигрировал в США, надеясь построить новую жизнь после распада СССР. Однако пробиться в американскую музыкальную индустрию он не смог и вынужден был работать в ресторане — сначала посудомойщиком, затем менеджером.

Спустя восемь месяцев Жуков вернулся в Россию, затем переехал в Милан, где записал англо- и италоязычную версию «Я люблю вас, девочки». В 1997 году он снова оказался в Москве, открыл студию и выпустил альбом «Назад в будущее» под псевдонимом Немо. Позже, уже под своим именем, представил пластинку «Возвращение».

Хотя в 2000-е Жуков оставался на сцене, он воспринимался скорее как артист прошлых лет. Со временем он попробовал себя в роли продюсера, занявшись карьерой певицы Paola.

Возвращение в карьеру


Несколько лет Роман не выпускал собственные альбомы, поэтому релиз сборника «D.I.S.C.O.» в 2013 году стал приятным сюрпризом для его поклонников. В 2017-м он снял клип на песню «Игра», а в 2022-м напомнил о себе участием в шоу «Суперстар!» на НТВ.

«Для меня это прежде всего великолепная возможность показаться перед своими поклонниками. Кроме того, приятно стать частью шоу настолько высокого уровня, мне кажется, даже в Голливуде такого нет: от какой-то космической хореографии до электронной начинки студии, где снимается «Суперстар», — рассказал «СтарХиту» певец.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Женился из-за беременности


Долгое время Жуков не стремился к серьёзным отношениям. Он много общался с девушками, но женился только в 37 лет. Его избранницей стала Елена, с которой он связал судьбу после её беременности — вскоре родилась их дочь Полина.

Романтики в этих отношениях было немало: в 2009 году пара устроила повторную свадьбу в Лас-Вегасе, последовав примеру Элвиса и Присциллы Пресли. Чтобы получить разрешение на брак, супругам пришлось прикинуться однофамильцами.

После первенца у них появилось ещё шестеро детей, причём Елена настояла, чтобы они рождались в разных городах и странах.


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Большая трагедия в семье


В 2012 году семью постигло горе: пока супруги находились в Австралии в ожидании рождения Вики, в Москве пятилетняя Лиза погибла от удара качелями.

«В тот период я пережила и горе, и радость в один день, так как рожала Викторию. Я рыдала, мои слезы были от радости, что Виктория родилась, от горя, ведь не могла поверить, что Лизы больше нет. Это был самый сложный период моей жизни. Кто был в моей ситуации — знает, что такое трагедия, и она на всю жизнь», — признавалась впоследствии Елена.

Жуков признавался, что эта трагедия заставила его по-новому взглянуть на семью и ценить каждый момент, проведённый с детьми. Однако уже через год он и Елена расстались: Роман переехал в Сочи, где открыл караоке-бар, а жена осталась с детьми в Москве.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Скандалы на фоне развода


С 2018 года их развод сопровождался громкими разбирательствами. Жуков заявлял, что супруга изменила ему с певцом Юрием Титовым, требовал ДНК-тест. Анализы подтвердили: все шестеро детей — его.

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Вскоре он начал появляться на телевидении с новой возлюбленной — моделью Ольгой Илларионовой, которая моложе его на 25 лет. По слухам, она была подругой Елены и увела у неё мужа. Но Ольга утверждала, что они с Жуковым сначала просто дружили, а когда между ними вспыхнули чувства, он уже год как не жил с женой.

В 2020 году Жуков женился на Илларионовой, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Елена жаловалась, что Роман уделяет детям мало внимания и не обеспечивает их финансово, а он обвинял её в аморальном поведении и злоупотреблении алкоголем.

«Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю — пускай. Но каждый день пошло. Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям. Она вечно их сбагривает на нянь, мать, братьев — на кого угодно. Никакого эстетического и морального воспитания эта женщина им не дает», — рассказывал журналистам Жуков.

Также певец заявил, что никогда не любил Елену и вступил в брак лишь из-за её беременности, а также признался в изменах.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Считает каждую копейку


В 2022 году семья Жукова столкнулась с угрозой выселения из-за невыплаченной ипотеки. Роман ссылался на снижение доходов во время пандемии и уверял, что у детей достаточно недвижимости.

«Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном. Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться», — говорил артист.

Недавно Елена заявила, что на всех шестерых детей Жуков выделяет лишь 21 тысячу рублей в месяц, при этом требуя отчёта за каждый рубль. Артист возразил, что отправляет наследникам дополнительные суммы, а его бывшая жена жадничает и настраивает детей против него. Однако один из сыновей, Никита, переехал к отцу и подружился со сводной сестрой — дочерью Илларионовой Лилией.

В январе 2025 года Елена с облегчением сообщила, что благодаря соседу, купившему их жильё на аукционе, семья больше не имеет долгов по коммуналке.

«Обидно, что раздели детей, отняли жилье, но что поделать, будем надеяться, что справедливость в этом мире восторжествует. Год семьи должен стать годом силы и счастья», — сказала бывшая жена музыканта.

Несмотря на конфликты с бывшей женой, Жуков пытается двигаться дальше. Вместе с Ольгой он записал песню «Автор любви» и стал владельцем сети секс-шопов «Розовый кролик». Теперь он появляется на телевидении не ради семейных разборок, а чтобы говорить о творчестве.

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#артист
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Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?
03 марта 2025, 15:12

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

30 мая 2024 года скончалась актриса Анастасия Заворотнюк в возрасте 53 лет после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Она была замужем трижды, у неё остались двое детей от второго брака и дочь Мила от третьего супруга, фигуриста Петра Чернышева.
Пётр до последнего дня поддерживал супругу, заботясь о ней и их дочери, несмотря на тяжёлую болезнь. Его преданность и любовь к Анастасии были безграничны, он продолжал надеяться на чудо, даже когда реальность была беспощадной.

В сети обсуждают тайную любовницу Петра Чернышева. Правда это или нет? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Анастасия Заворотнюк боролась с тяжелой болезнью, получая лечение от лучших специалистов. После нескольких сложных операций, лучевой и химической терапии, ей провели трепанацию черепа в Германии.

Вернувшись в Москву, она продолжила лечение в институте Петрова, где была разработана индивидуальная терапия для борьбы с раковыми клетками. Несмотря на незначительное улучшение состояния, применение экспериментальной вакцины замедлило прогрессирование болезни и позволило ей наслаждаться временем с детьми.

В последние дни жизни её здоровье резко ухудшилось, она страдала от сильной слабости и боли, проводя время в загородном доме и посещая медицинские процедуры.

Фото: iStock/Nastco

Церемония прощания

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк её супруг Пётр выглядел измождённым горем, стараясь сохранить мужество ради младшей дочери Милы.

Пятилетняя девочка не смогла выдержать службу и позже посетила могилу матери с родными. В этот момент она выглядела как ангел, внимательно слушая старшую сестру и бабушку. Прошло несколько месяцев, но Пётр продолжает регулярно посещать могилу жены, принося цветы и целуя крест, не в силах отпустить свою любимую.

Неверность супруга

Трагическая борьба Анастасии Заворотнюк с болезнью привела к слухам о возможной неверности её супруга Петра. Несмотря на его горе и регулярные посещения могилы жены, в шоу-бизнесе активно обсуждаются предположения о тайной связи фигуриста.

Эти домыслы усиливались на фоне изменений в поведении Петра, что вызывало недовольство и осуждение у поклонников, ранее восхищавшихся их идиллией.

«Он разительно отличался от того любящего мужа, которым предстал в первые годы брака с обожаемой Настей», – писали обеспокоенные поклонники во время её болезни, когда Пётр полностью исчез из поля зрения общественности.
Фото: iStock/Irina Gutyryak

Предсказания Саоны

Скандальная ясновидящая Саона утверждала, что супруг Анастасии Заворотнюк изменяет ей, утешаясь в объятиях другой женщины. Она заявила, что его связь на стороне продиктована лишь физическими потребностями, однако никаких доказательств этому не представлено.

Также в числе подозреваемых оказалась Татьяна Навка, коллега и начальница фигуриста, что породило слухи о возможном служебном романе. Несмотря на домыслы и спекуляции желтой прессы, многие считают легкомысленным делать выводы только на основе фотографий и слухов, не принимая во внимание, что мужчина мог оставаться верным даже в трудной ситуации.

Новая избранница

Эксперт по межличностным отношениям и сваха Анна Осипова предполагает, что в будущем рядом с Петром может появиться женщина, способная помочь ему вернуться к полноценной жизни.

Она отмечает, что новая избранница должна обладать безграничным терпением, большим сердцем и высокой эмпатией. Потребуется значительное время и усилия, чтобы растопить лед в душе вдовца, пережившего тяжёлую утрату.

Несмотря на все слухи, не было обнаружено ни одного доказательства того, что у фигуриста есть какая-либо тайная связь. Следует проявлять осторожность в отношении заявлений различных предсказателей и экстрасенсов, которые стремятся извлечь выгоду из чужих страданий.

Оставшись в одиночестве, он своими действиями показал, насколько глубоки его чувства к Насте и как важен для него их союз. Их семья служила примером истинных ценностей, внушая надежду на то, что в мире еще есть место добру.

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«Крыса, ты куда уехал?»: Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной после выбывания из «Маски»
Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной
03 марта 2025, 14:34

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Николай Сердюков пожаловался подписчикам на поведение своей будущей супруги Ксении Бородиной и назвал ее «кидаловом».
Сердюков опубликовал видео из аэропорта. Он уточнил, что вместе с невестой улетает на один день в Казань, и высказал недовольство ее поведением.

«Кидалово. Всегда на границе меня бросает, когда проходим таможенный контроль, личный досмотр. Вот я ее жду всегда и везде. Только один раз остановил ее ДПСник, я не мог создавать аварийную ситуацию — проехал метров 800. И мне сразу сказали: «Крыса, ты куда уехал?"» — рассказал Николай.

Однако Бородина отметила, что не обзывала его, а просто спросила: «Как ты мог уехать?» Она также обиженно предъявила жениху претензии за то, что он все время на нее жалуется.

Напомним, в четвертом выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри разоблачили Ксению Бородину, которая скрывалась в костюме Овечки.

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