Симоньян опубликовала ролик, посвященный годовщине брака с Кеосаяном

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)
Ролик по случаю годовщины свадьбы с актером Тиграном Кеосаяном опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Запись опубликована в Telegram-канале журналистки.
«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — сказано в сообщении.Симоньян добавила, что видео опубликовано именно для аудитории. Телеведущая, по ее признанию, не хочет смотреть кадры, чтобы у нее не разорвалось сердце.
На них можно увидеть церемонию бракосочетания, а также фоторяд со счастливыми лицами знаменитостей.
Ранее сообщалось, что Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна.
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Никита Кротов