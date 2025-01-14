Плачущий у гроба сын и скандал с проведением церемонии: как проходит прощание с бывшей женой Ефремова Евгенией Добровольской

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоялось 14 января в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Как прошла церемония расскажет «Радио 1».
Прощание с Евгенией Добровольской
Церемония прощания прошла в здании театра, где Евгения служила с 1991 года.
«Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской начнется 14 января в 10:00 с гражданской панихиды на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 состоится отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах», — прежде сообщили в театре.
Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.
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Скандал с проведением церемонии прощания с Добровольской
После объявления даты прощания с актрисой, телеграм-канал «Закулиска» заметил, что в ночь перед панихидой в МХТ им. А. П. Чехова запланирован капустник, который традиционно проводится в театре на старый Новый год.
«Странно слышать, что мхатовский капустник не будет перенесен. Панихиду переносят, а на следующий день… Как это понимать? Ночью — капустник, а утром — гроб на сцене любимой всеми коллеги?» — отмечалось в сообщении канала.
Информация о капустнике быстро распространилась в интернете и вызвала негативную реакцию как у пользователей, так и у авторов телеграм-каналов.
«С 1991 года и до конца жизни Евгения Добровольская была актрисой МХТ имени Антона Чехова. Какие могут быть капустники? Вы что, с ума сошли? Проданные билеты совсем заменили вам совесть?» — прокомментировал канал Swiss Vatnik.
Вскоре стало известно, что руководство театра решило перенести праздничное мероприятие на 19 января.
«Здравый смысл все же победил», — прокомментировал ситуацию автор канала «Закулиска».
Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Кто посетил церемонию прощания с Добровольской
На церемонию прощания с Евгенией Добровольской собрались коллеги и близкие. У актрисы остались четверо детей: 38-летний Степан Добровольский, 33-летний Николай Ефремов, 21-летний Ян Бойко и 15-летняя дочь Анастасия Мананникова. У гроба находился Николай Ефремов, который сначала не сдерживал слез, а затем подошел к гробу, произнес несколько слов и поцеловал маму. Вскоре к нему присоединились сестра Анастасия и брат Ян. Также в театре был и Степан и последний муж актрисы, 47-летний кинооператор Дмитрий Мананников. Хотя Добровольская и Мананников развелись два года назад, они сохранили дружеские отношения. Когда Евгения заболела, именно Дмитрий взял на себя заботу о ней и их дочери.
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Попрощаться с актрисой также прибыли художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст с супругой Софией, а также народный артист России Авангард Леонтьев. Они выразили свои соболезнования детям актрисы. Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий напомнил, что всего несколько дней назад они отмечали день рождения Добровольской, которой исполнилось 60 лет. В этот день она находилась в больнице, и её самые близкие друзья пришли к ней, чтобы поздравить и поддержать. Все надеялись, что талантливая и жизнерадостная актриса сможет преодолеть недуг.
Что известно о последних днях жизни и смерти Добровольской
Евгения Добровольская скончалась 10 января. В МХТ имени А. П. Чехова сообщили, что актриса в последние месяцы жизни боролась с серьезной болезнью. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне онкологического заболевания.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский отметил, что коллега значительно похудела из-за болезни, но старалась скрывать свое состояние. Последний раз Добровольская выступала на сцене летом, и уже тогда ее было трудно узнать.
Последние месяцы своей жизни Евгения Добровольская находилась в хосписе, где 26 декабря отметила свое 60-летие в компании коллег.
Режиссер Кирилл Серебренников отметил, что в последние дни перед смертью актриса не могла даже ответить на телефонные звонки из-за своего состояния.
«Я понимал, что ей очень плохо, и что она не в силах ответить. Но мы старались делать вид, что не прощаемся... Теперь всё завершилось, и мы прощаемся. Женя, как же без тебя тяжело», — написал он в социальных сетях.Читайте также:
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