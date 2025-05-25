Скандалы с Кафельниковой, наркотики и тайная свадьба с экстрасенсом Егоровой. Где сейчас живет PHARAOH?

На него хотят быть похожими молодые рэп-исполнители, он задает темп, диктует моду и пишет тексты на злобу дня. Речь идет про бывшего участника Grindhouse и YungRussia и лидера творческого объединения Dead Dynasty Глеба Голубина, известного также под творческим псевдонимом Pharaon. О жизни и творчестве кумира молодежи читайте в материале «Радио 1».