«Скрывать сложно»: Жена Олега Винника Анна сообщила о неизлечимой болезни маленького сына

Жена Олега Винника Анна сообщила о неизлечимой болезни маленького сына

Анна и Олег Винник

Супруга бизнесмена и блогера Олега Винника Анна сообщила в личном блоге о состоянии здоровья их сына. По словам матери, у ребёнка диагностировали неизлечимое мышечное заболевание. Мальчику скоро исполнится два года.





31 октября 2015 года Олег Винник потерял близких — супругу Марианну, двоих детей, мать и бабушку жены. Они находились на борту самолёта, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 224 человека. Спустя семь лет предприниматель смог справиться с утратой и в браке с Анной Бакулиной вновь обрёл счастье.





«Скрывать это будет сложно, со временем это будет видно. Мы приняли решение, чтобы вы знали и было меньше вопросов. Есть вероятность, что со временем это будет больше заметно», — поделилась Анна.