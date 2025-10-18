Стало известно, где Ефремов сыграет свою первую роль после освобождения
Актёр Михаил Ефремов получил роль в новом сериале. Проект планируют выпустить в 2026 году. Об этом сообщает Kp.ru.
Сейчас Ефремов репетирует в театре «Мастерская 12». Там он готовится к спектаклю «Без свидетелей», который ставит Никита Михалков. Параллельно актёр будет сниматься в кино.
Режиссёр Сергей Кальварский, создатель «Фишера», пригласил Ефремова на главную роль в своём сериале. Детали сюжета ещё не разглашают. Известно, что проект представляет собой антиутопию. Съёмки намечены на 2026 год, а премьера состоится в онлайн-кинотеатрах.
Напомним, что Михаил Ефремов покинул колонию 9 апреля 2025 года по УДО. Он провёл в учреждении более четырёх лет.
