Стало известно, где Ефремов сыграет свою первую роль после освобождения

18 октября 2025, 20:11

Съёмки сериала с Михаилом Ефремовым в главной роли запланированы на 2026 год

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Актёр Михаил Ефремов получил роль в новом сериале. Проект планируют выпустить в 2026 году. Об этом сообщает Kp.ru.