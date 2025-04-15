Сломал нос Орбакайте и украл сына: вся правда об отношениях дочери Пугачевой с миллиардером Байсаровым, что пережила певица

Сегодня Кристина Орбакайте — счастливая жена, успешная артистка и мать. Но за этим счастливым образом стоит череда драматичных событий и одна из самых скандальных историй любви. Прежде чем обрести покой рядом с бизнесменом Михаилом Земцовым, дочь Примадонны пережила бурные отношения с Русланом Байсаровым — миллиардером, чья ревность стоила ей не только свободы, но и здоровья.