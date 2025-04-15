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Сломал нос Орбакайте и украл сына: вся правда об отношениях дочери Пугачевой с миллиардером Байсаровым, что пережила певица

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Сегодня Кристина Орбакайте — счастливая жена, успешная артистка и мать. Но за этим счастливым образом стоит череда драматичных событий и одна из самых скандальных историй любви. Прежде чем обрести покой рядом с бизнесменом Михаилом Земцовым, дочь Примадонны пережила бурные отношения с Русланом Байсаровым — миллиардером, чья ревность стоила ей не только свободы, но и здоровья.
Что пришлось пережить Орбакайте в браке с Байсаровым и за что он сломал ей нос, расскажет «Радио 1».

Знакомство Орбакайте и Байсарова: судьбоносная встреча


После болезненного расставания с Владимиром Пресняковым в 1997 году Кристина Орбакайте с головой ушла в работу и надолго исчезла с радаров светской тусовки. Однако судьбоносная встреча всё равно настигла её — на выставке картин она пересеклась со старым знакомым Русланом Байсаровым.

Они раньше встречались на мероприятиях, но именно в тот вечер между ними вспыхнула искра. Правда, была одна деталь — у Руслана уже была семья. Он жил с моделью Татьяной Ковтун, которая родила ему дочь Камиллу. Однако это не остановило бизнесмена.

«Мы проговорили весь вечер: о детях, о жизни — и возникла какая-то близость интеллектуальная, понимание. Нам интересно было друг с другом разговаривать. И с тех пор мы стали друг друга замечать, общаться... Так вот все постепенно и сложилось», — делилась Кристина.

Миллионы, роскошь и мечта об идеальном мужчине


Руслан казался Кристине воплощением идеального мужчины: привлекательный, состоятельный, щедрый и благородный. К 29 годам он уже заработал целое состояние — около 200 миллионов долларов.

Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова
Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова

Он красиво ухаживал за Кристиной, хотя и не спешил делать предложение. Тем не менее пара провела обряд бракосочетания — никах — в Московской соборной мечети.

Любовь или расчет: что скрывалось за браком?


По слухам, отношения Орбакайте и Байсарова были не только про чувства. Байсаров помогал семье Пугачевой крупными суммами, а в обмен получал не только любовь Кристины, но и «крышу» от знаменитой тещи. В те годы имя зятя Аллы Борисовны было на слуху — не каждый силовик рискнул бы проверять такого человека.

Кристина Орбакайте с Русланом Байсаровым (фото: РИА Новости / Игорь Михалев)

Сама Кристина, несмотря на слухи, говорила прямо: «Руслан — мужчина моей мечты».

Рождение сына и начало кошмара


10 мая 1998 года у пары родился сын Дени — белокурый голубоглазый мальчик, совсем не похожий на отца.

Именно тогда и началась настоящая драма. С каждым месяцем Байсаров становился всё более ревнивым и агрессивным. Он устраивал сцены, контролировал каждый шаг Кристины.

Сломанный нос и избиение: драма в ночном клубе


В 2000 году во время презентации нового альбома в клубе «Кристалл» произошло то, что стало отправной точкой крушения их отношений. Байсаров увидел Кристину за столом в окружении коллег и, заподозрив ее в флирте с танцором Василием Рутко, устроил настоящий скандал. Он грубо схватил ее за руку и увел в гримерку.

«Всех сдерживала охрана. А я просто летала по гримёрке. Он меня запихивает в машину и везёт туда, где мы раньше жили. Я, естественно, пытаюсь позвонить маме и рассказать о своих проблемах. А он мой мобильный телефон выбрасывает в окно автомобиля», — рассказала певица.

Позже он отобрал у нее телефон и насильно увез домой. Там всё закончилось переломом носа, который певице пришлось восстанавливать у пластического хирурга.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Алла Пугачева о случившемся: «Я лечила ее травами...»


Когда Орбакайте попыталась сообщить о случившемся матери, Байсаров вырвал шнур телефона. Только дождавшись, когда он вышел из комнаты, Кристина заперлась в ванной с его мобильным.

«Я дала Байсарову всё, а взамен получила до смерти избитую дочь! Кристина лежала в кровати, избитая до крови, а я лечила ее травами…», — сказала Алла Пугачева.

Байсаров, раскаявшись, встал на колени и просил прощения. В знак раскаяния он подарил Пугачевой огромную квартиру в Филипповском переулке — площадью 500 квадратных метров.

Но самой Кристине понадобилось два месяца, чтобы выйти в люди. Всё это время она скрывала синяки и последствия перелома.

Несмотря на всё пережитое, Кристина простила Байсарова. Но в 2001 году, узнав из прессы, что у мужа есть вторая семья и сын, певица ушла. На этот раз — окончательно.

Скандал из-за сына: Руслан Байсаров украл Дении


Спустя несколько лет, в 2009 году, между бывшими супругами разгорелся новый конфликт. Руслан узнал, что Орбакайте хочет уехать в США с сыном и новым мужем Михаилом Земцовым. В ответ он выкрал Дени и скрылся с ним.

В дело вмешалась Алла Борисовна. Благодаря своим связям она сумела вернуть внука, но до совершеннолетия Кристина и Руслан были вынуждены воспитывать ребёнка вместе.

Где сейчас Дени Байсаров?


Сегодня сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова — взрослый 26-летний мужчина. Он поддерживает отношения с обоими родителями. Вырос он в подмосковном доме отца, учился в кадетской школе в Чечне и даже провел некоторое время в Англии.

Кристина Орбакайте с сыном Дени (фото: Instagram* / orbakaite_k)

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#артист
В соцсетях раскритиковали поведение Егора Крида на концерте в Астрахани
15 апреля 2025, 13:50

Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)

Пользователи соцсетей раскритиковали поведение Егора Крида во время концерта в Астрахани.
Недавно певец выступил в южном городе. Во время концерта у сцены началась давка, и некоторым стоящим в первых рядах стало плохо. Охранники оперативно вывели их из толпы, чтобы они пришли в себя.

Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться этой ситуацией ради своей выгоды. Остальные фанаты начали специально притворяться, что им якобы плохо, и выпрашивать воду у артиста, чтобы он обратил на них внимание.

Криду такое поведение очень не понравилось, поэтому он остановил концерт. Выступление артист продолжил только после того, как все поклонники начали скандировать «извини». В ответ Егор тоже извинился за временное прекращение концерта.

В соцсетях неоднозначно отнеслись к такому поступку певца. Одни пользователи написали, что Крид поступил справедливо, а другие назвали его чересчур обидчивым.

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#конфликт
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«Сколько людей вообще испугалось»: Ксения Собчак рассказала о съемках фильма про Пугачеву
Ксения Собчак заявила, что ей было трудно снимать фильм про Пугачеву
15 апреля 2025, 13:50

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ей было трудно снимать фильм про Аллу Пугачеву. Собчак рассказала о съемках в Tелеграм-канале.
Журналистка сняла фильм про Примадонну к ее 75-летию. Собчак поделилась, что работа над фильмом была нелегкой: многие знаменитости отказывались давать комментарии, несмотря на дружбу с Пугачевой.

«Если бы вы знали, как это было тяжело и сколько людей вообще испугалось давать какие-то комментарии. А ведь это бывшие друзья Аллы Борисовны, да и нынешние тоже. Но было много и тех, кто, несмотря ни на что, отдал дань уважения нашей главной Примадонне», — откровенничала Ксения.

Через год журналистка также обратилась к Алле в ее день рождения. Со слов Собчак, она уважает творчество Примадонны и саму певицу.

«Независимо от места пребывания, ваше творчество вне времени и расстояний. С днем рождения, женщина, которая поет!» — призналась Ксения.

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#день рождения
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#алла пугачёва
#ксения собчак
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«Как в прошлый раз с ума сходить не буду»: беременная Галич решила серьёзно сэкономить на втором ребёнке
Беременная Ида Галич решила сэкономить на втором ребёнке
15 апреля 2025, 13:38

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич в конце лета родит второго ребёнка. Блогер и её муж признались, что не планируют как-то особенно готовиться к появлению дочери на свет.
Знаменитость призналась, что в этот раз всё воспринимает спокойнее и не собирается тратить много денег на новую одежду и различные приспособления для новорождённой. Даже новую одежду Галич собирается покупать по минимуму, поскольку у неё остались бодики и ползунки от сына Леона.

«Мы сохранили все его маленькие одежды. Они такие прикольные, нейтральные, унисекс, без подтекста какого-то мужского или женского. Поэтому такой нормальный чемоданчик ждет её», – рассказала Галич в беседе с журналистами 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».
Также телеведущая отметила, что будет рожать у того же доктора, что и в первый раз. Причём Галич не гонится за люксовым сервисом, поэтому поедет не в элитную клинику «Лапино», которую любят многие российские звёзды, а в более демократичную «Мать и дитя».

«Я буду рождать там же, где и в прошлый раз... У лучшего, как мне кажется, врача. Это не какое-то очень пафосное заведение, но и прибедняться тоже не станут. Но у меня там потрясающе всё в прошлый раз прошло, и я надеюсь, что в этот раз всё тоже будет хорошо... Я ничего не буду обставлять, вообще. Купим только комод и маленькую кроватку. Я как в прошлый раз с ума сходить не буду», – отметила Ида.
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Поздний сын и внебрачная дочь: как доктор Мясников спасал жену от алкоголизма и просил сделать аборт
15 апреля 2025, 13:27

Александр Мясников (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)

Публика знает Александра Мясникова как врача-терапевта и кардиолога, а еще известного телеведущего и общественного активиста. К советам популярного доктора, связанным с вопросами здоровья, прислушиваются миллионы людей. Однако не меньший интерес вызывает и его личная жизнь. Внебрачная дочь, алкоголизм жены и измены Мясникова — в материале «Радио 1».

Первая жена Александра Мясникова

Еще будучи юношей, Мясников познакомился с девушкой Инной и вскоре влюбился в нее. Инна не имела непосредственного отношения к медицине, и получила высшее образование в историко-архивном институте. Пара быстро поженилась. Однако их союз просуществовал недолго и все закончилось разводом. Александр не любит обсуждать свою первую супругу в интервью, замечая что уже забыл детали той давней, но романтической истории.

Второй брак Мясникова и рождение сына

Во время одного общественного мероприятия доктор познакомился со своей второй женой Натальей. Тогда они оба были несвободны, но с первых минут общения осознали, что не хотят жить друг без друга. С мероприятия Александр и Наталья ушли вместе. Мясников делился, что в тот вечер он почувствовал «химию любви». Однако ему предстояло серьезно поговорить со спутником Натальи. В итоге девушка оставила состоятельного стоматолога ради молодого аспиранта с небольшим доходом и вышла за него замуж.

Новая жена помогла Александру решиться подстричь свои длинные волосы, которые носил долгие годы.

Александр Мясников с женой и сыном (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)


После росписи в ЗАГСе Мясников подрабатывал водителем такси, а потом трудился в Африке, Франции и США. Его супруга всегда была с ним во всех его загранпоездках.

Возлюбленные всегда мечтали о наследниках, но постоянные карьерные повороты Александра не оставляли времени для рассуждений о будущем и появлении детей. Наталья забеременела, когда ей уже было под сорок. Доктор Мясников предложил ей избавиться от малыша, объясняя это тем, что они столкнутся с трудностями. Но женщина не согласилась на аборт. В итоге в 1994 году супруги стали родителями сына Леонида, который продолжил дело отца.

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Испытания судьбы

Супружеская жизнь Мясниковых не всегда была гладкой. Так, на программе «Судьба человека» Александр признался, что его жена страдала алкоголизмом. Тогда они жили в США, а доктору приходилось работать без выходных для обеспечения семьи. Он не сразу заметил изменения в поведении любимой, которая тщательно скрывала от него свою зависимость. Когда Мясников осознал серьезность положения, все его попытки исправить ее не приводили ни к каким результатам. Однако Наталья сама решила оставить свои пристрастия к алкоголю.

Александр Мясников откровенничал, что считает свою жену подарком судьбы. Еще доктор раскрыл тайну о событиях, связанных с его женой Натальей, которые не поддаются простому объяснению. Однажды после пребывания в тибетском храме Наталья излечилась от тяжелого заболевания. Когда Мясников и его коллеги увидели, что трофические язвы на ногах женщины, которые не поддавались никакому лечению, исчезли за ночь, они были шокированы.

Александр Мясников (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)


После переезда из Штатов обратно в Москву, Александр решил, что не способен и дальше выдерживать напряженный ритм работы и захотел создать свою частную клинику. Он преуспел и в построении карьеры на телевидении. Через некоторое время жена и сын Мясникова уехали во Францию для получения Леонидом там образования. Доктор Мясников при этом постоянно жил и работал в России, а к семье летал заграницу.

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Внебрачная дочь Мясникова

В одном из своих интервью Мясников признался, что у него есть внебрачная дочь. Полина младше его старшего сына Леонида на девять лет. Александр отмечал, что «чем больше детей, тем лучше», и в тот момент он даже не мог подумать о том, чтобы отказаться от малышки. По словам телеведущего, жена рассудительно и мудро приняла эту новость, не создавая крупных скандалов из-за измены.

Дочь Александра Мясникова Полина (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)


Вопрос о расставании между супругами ни разу не возникал, так как они вместе понимали, что не могут друг без друга. Доктор Мясников предпочитает не раскрывать подробности той пикантной истории, но говорит, что в жизни каждого человека есть различные обстоятельства и никто не должен судить за оплошности. Александр делился, что его дети знакомы друг с другом и даже поддерживают близкие отношения.

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Юмористка Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом из Панамы
15 апреля 2025, 13:25

Елена Борщева (фото: Telegram @lenaborsheva)

Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом-панамцем. Лишь в подростковом возрасте артистка узнала правду о папе.
Юмористка отметила, что её мама долгое время скрывала правду об отце. И только тогда, когда девочке исполнилось 10 лет, она призналась, что он родом из Панамы. Из-за большого расстояния чувства угасли, поэтому родители расстались. Но с тех пор Елена очень мечтала встретиться с папой.

«Я действительно очень хотела, чтобы он приехал, и мы познакомились. Потом я поступила в Пятигорский лингвистический университет на испанский факультет, потому что знала, что в Панаме говорят на испанском», – рассказала Борщева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.
В итоге, актриса выучила испанский и написала письмо консулу Панамы в Москве. Спустя две недели она нашла отца, который был очень рад дочери. Выяснилось, что во втором браке у него родились ещё трое сыновей.

«Мы встретились в Голландии, он меня пригласил, оплатил мне билеты, и я прилетела. В аэропорту подходит ко мне человек, в которого я смотрюсь как в зеркало, мы безумно похожи. У меня слёзы из глаз, начинаем обниматься. Подходят ещё три парня, это мои братья. Мы начали общаться», – поделилась Борщева.
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