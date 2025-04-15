Сломал нос Орбакайте и украл сына: вся правда об отношениях дочери Пугачевой с миллиардером Байсаровым, что пережила певица

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)
Сегодня Кристина Орбакайте — счастливая жена, успешная артистка и мать. Но за этим счастливым образом стоит череда драматичных событий и одна из самых скандальных историй любви. Прежде чем обрести покой рядом с бизнесменом Михаилом Земцовым, дочь Примадонны пережила бурные отношения с Русланом Байсаровым — миллиардером, чья ревность стоила ей не только свободы, но и здоровья.
Что пришлось пережить Орбакайте в браке с Байсаровым и за что он сломал ей нос, расскажет «Радио 1».
После болезненного расставания с Владимиром Пресняковым в 1997 году Кристина Орбакайте с головой ушла в работу и надолго исчезла с радаров светской тусовки. Однако судьбоносная встреча всё равно настигла её — на выставке картин она пересеклась со старым знакомым Русланом Байсаровым.
Они раньше встречались на мероприятиях, но именно в тот вечер между ними вспыхнула искра. Правда, была одна деталь — у Руслана уже была семья. Он жил с моделью Татьяной Ковтун, которая родила ему дочь Камиллу. Однако это не остановило бизнесмена.
Руслан казался Кристине воплощением идеального мужчины: привлекательный, состоятельный, щедрый и благородный. К 29 годам он уже заработал целое состояние — около 200 миллионов долларов.
Он красиво ухаживал за Кристиной, хотя и не спешил делать предложение. Тем не менее пара провела обряд бракосочетания — никах — в Московской соборной мечети.
По слухам, отношения Орбакайте и Байсарова были не только про чувства. Байсаров помогал семье Пугачевой крупными суммами, а в обмен получал не только любовь Кристины, но и «крышу» от знаменитой тещи. В те годы имя зятя Аллы Борисовны было на слуху — не каждый силовик рискнул бы проверять такого человека.
Сама Кристина, несмотря на слухи, говорила прямо: «Руслан — мужчина моей мечты».
10 мая 1998 года у пары родился сын Дени — белокурый голубоглазый мальчик, совсем не похожий на отца.
Именно тогда и началась настоящая драма. С каждым месяцем Байсаров становился всё более ревнивым и агрессивным. Он устраивал сцены, контролировал каждый шаг Кристины.
В 2000 году во время презентации нового альбома в клубе «Кристалл» произошло то, что стало отправной точкой крушения их отношений. Байсаров увидел Кристину за столом в окружении коллег и, заподозрив ее в флирте с танцором Василием Рутко, устроил настоящий скандал. Он грубо схватил ее за руку и увел в гримерку.
Позже он отобрал у нее телефон и насильно увез домой. Там всё закончилось переломом носа, который певице пришлось восстанавливать у пластического хирурга.
Когда Орбакайте попыталась сообщить о случившемся матери, Байсаров вырвал шнур телефона. Только дождавшись, когда он вышел из комнаты, Кристина заперлась в ванной с его мобильным.
Байсаров, раскаявшись, встал на колени и просил прощения. В знак раскаяния он подарил Пугачевой огромную квартиру в Филипповском переулке — площадью 500 квадратных метров.
Но самой Кристине понадобилось два месяца, чтобы выйти в люди. Всё это время она скрывала синяки и последствия перелома.
Несмотря на всё пережитое, Кристина простила Байсарова. Но в 2001 году, узнав из прессы, что у мужа есть вторая семья и сын, певица ушла. На этот раз — окончательно.
Спустя несколько лет, в 2009 году, между бывшими супругами разгорелся новый конфликт. Руслан узнал, что Орбакайте хочет уехать в США с сыном и новым мужем Михаилом Земцовым. В ответ он выкрал Дени и скрылся с ним.
В дело вмешалась Алла Борисовна. Благодаря своим связям она сумела вернуть внука, но до совершеннолетия Кристина и Руслан были вынуждены воспитывать ребёнка вместе.
Сегодня сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова — взрослый 26-летний мужчина. Он поддерживает отношения с обоими родителями. Вырос он в подмосковном доме отца, учился в кадетской школе в Чечне и даже провел некоторое время в Англии.
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Знакомство Орбакайте и Байсарова: судьбоносная встреча
После болезненного расставания с Владимиром Пресняковым в 1997 году Кристина Орбакайте с головой ушла в работу и надолго исчезла с радаров светской тусовки. Однако судьбоносная встреча всё равно настигла её — на выставке картин она пересеклась со старым знакомым Русланом Байсаровым.
Они раньше встречались на мероприятиях, но именно в тот вечер между ними вспыхнула искра. Правда, была одна деталь — у Руслана уже была семья. Он жил с моделью Татьяной Ковтун, которая родила ему дочь Камиллу. Однако это не остановило бизнесмена.
«Мы проговорили весь вечер: о детях, о жизни — и возникла какая-то близость интеллектуальная, понимание. Нам интересно было друг с другом разговаривать. И с тех пор мы стали друг друга замечать, общаться... Так вот все постепенно и сложилось», — делилась Кристина.
Миллионы, роскошь и мечта об идеальном мужчине
Руслан казался Кристине воплощением идеального мужчины: привлекательный, состоятельный, щедрый и благородный. К 29 годам он уже заработал целое состояние — около 200 миллионов долларов.
Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова
Он красиво ухаживал за Кристиной, хотя и не спешил делать предложение. Тем не менее пара провела обряд бракосочетания — никах — в Московской соборной мечети.
Любовь или расчет: что скрывалось за браком?
По слухам, отношения Орбакайте и Байсарова были не только про чувства. Байсаров помогал семье Пугачевой крупными суммами, а в обмен получал не только любовь Кристины, но и «крышу» от знаменитой тещи. В те годы имя зятя Аллы Борисовны было на слуху — не каждый силовик рискнул бы проверять такого человека.
Кристина Орбакайте с Русланом Байсаровым (фото: РИА Новости / Игорь Михалев)
Сама Кристина, несмотря на слухи, говорила прямо: «Руслан — мужчина моей мечты».
Рождение сына и начало кошмара
10 мая 1998 года у пары родился сын Дени — белокурый голубоглазый мальчик, совсем не похожий на отца.
Именно тогда и началась настоящая драма. С каждым месяцем Байсаров становился всё более ревнивым и агрессивным. Он устраивал сцены, контролировал каждый шаг Кристины.
Сломанный нос и избиение: драма в ночном клубе
В 2000 году во время презентации нового альбома в клубе «Кристалл» произошло то, что стало отправной точкой крушения их отношений. Байсаров увидел Кристину за столом в окружении коллег и, заподозрив ее в флирте с танцором Василием Рутко, устроил настоящий скандал. Он грубо схватил ее за руку и увел в гримерку.
«Всех сдерживала охрана. А я просто летала по гримёрке. Он меня запихивает в машину и везёт туда, где мы раньше жили. Я, естественно, пытаюсь позвонить маме и рассказать о своих проблемах. А он мой мобильный телефон выбрасывает в окно автомобиля», — рассказала певица.
Позже он отобрал у нее телефон и насильно увез домой. Там всё закончилось переломом носа, который певице пришлось восстанавливать у пластического хирурга.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (фото: Instagram* / orbakaite_k)
Алла Пугачева о случившемся: «Я лечила ее травами...»
Когда Орбакайте попыталась сообщить о случившемся матери, Байсаров вырвал шнур телефона. Только дождавшись, когда он вышел из комнаты, Кристина заперлась в ванной с его мобильным.
«Я дала Байсарову всё, а взамен получила до смерти избитую дочь! Кристина лежала в кровати, избитая до крови, а я лечила ее травами…», — сказала Алла Пугачева.
Байсаров, раскаявшись, встал на колени и просил прощения. В знак раскаяния он подарил Пугачевой огромную квартиру в Филипповском переулке — площадью 500 квадратных метров.
Но самой Кристине понадобилось два месяца, чтобы выйти в люди. Всё это время она скрывала синяки и последствия перелома.
Несмотря на всё пережитое, Кристина простила Байсарова. Но в 2001 году, узнав из прессы, что у мужа есть вторая семья и сын, певица ушла. На этот раз — окончательно.
Скандал из-за сына: Руслан Байсаров украл Дении
Спустя несколько лет, в 2009 году, между бывшими супругами разгорелся новый конфликт. Руслан узнал, что Орбакайте хочет уехать в США с сыном и новым мужем Михаилом Земцовым. В ответ он выкрал Дени и скрылся с ним.
В дело вмешалась Алла Борисовна. Благодаря своим связям она сумела вернуть внука, но до совершеннолетия Кристина и Руслан были вынуждены воспитывать ребёнка вместе.
Где сейчас Дени Байсаров?
Сегодня сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова — взрослый 26-летний мужчина. Он поддерживает отношения с обоими родителями. Вырос он в подмосковном доме отца, учился в кадетской школе в Чечне и даже провел некоторое время в Англии.
Кристина Орбакайте с сыном Дени (фото: Instagram* / orbakaite_k)
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова