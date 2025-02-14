Слухи об ориентации* и поздний брак: почему Виталий Егоров не ведет соцсети и сажает деревья в Калужской области?

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Я требую любви!»)
За профессиональную деятельность Виталий Егоров отыграл огромное количество всевозможных ролей. Он перевоплощался в самовлюбленного модельера, математика, бросившего семью, режиссера и даже медика. Егоров привык выкладываться по полной, именно так, как его учил Олег Табаков. Виталий был уверен в том, что у него складывается в жизни все хорошо, потому что удача всегда на его стороне.
Биография Виталия ЕгороваВиталий появился на свет в Корсунь-Шевченковском — там будущий артист засиял в декабре 1968 года. Папа Егорова был водителем, а мама работала поваром, именно поэтому они с детства приучали своего мальчика к труду. В раннем возрасте Виталий научился доить коров и трудиться на огороде.
Егорова очень привлекали точные науки, поэтому вовсе неудивительно, что он был учеником физико-математической школы. В пятнадцатилетнем возрасте Виталий решил поехать в Днепропетровск, где он стал студентом театрального училища. После окончания обучения, Егоров поехал в Одессу, где стал работать в театре. После армии, будущий артист оказался в мастерской Олега Табакова, где он продолжил учебу.
Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)
Творческий путь Виталия ЕгороваВиталий нередко играл в постановках. За его работай можно было понаблюдать в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу. Сейчас артист преподавал в школе О. Табакова.
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Дебютировал в кино Егоров в 2001 году, сыграв в фильме «Антикиллер». Первая заметная роль Егорова была в мелодраматическом проекте под названием «Московская сага». Потом фильмография дополнилась популярным на тот момент сериалом «Не родись красивой», где Виталию досталась роль модельера. Спустя некоторое время актер появился в сериале «Цыганки», а еще в проекте «Дыши со мной». 2014 год подарил Егорову роль в фильме «Господа-товарищи», а потом артист снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». В 2019 году Виталий появился в сериале «Бихэппи», а в 2020 году в проекте «Горюнов».
Интересные факты об актере:
- не ведет страницы в соцсетях;
- в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна;
- любит огород и работать в земле, артисту это приносит большое удовольствие и спокойствие;
- получил награду — заслуженный артист Российской Федерации.
Личная жизнь Виталия ЕгороваПоскольку Егоров на протяжении долгого времени не мог найти свою любовь, некоторые полагали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Однако судьба сложилась так, что счастье Виталий смог обрести только в тридцать девять лет. Его женой стала девушка по имени Наталья, которая была редактором на телевидении. Избранница артиста родила ему двух дочерей: Аню и Машу.
Виталий Егоров сейчасНесколько лет назад Виталий Егоров говорил, что закончилось строительство большого дома в Калужской области, а участок уже благоустроен. Актер отмечал, что многое он делал сам: разбивал сад и огород, сажал деревья. В 2023 году режиссеры пригласили Егорова на съемки сериала «Раневская».
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