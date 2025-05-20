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Интервидение 2025 в России: когда и где пройдет и страны-участники, кто выступит от России

Фото: istockphoto / Berezko

Фото: istockphoto / Berezko

В 2025 году Москва примет у себя международный песенный конкурс «Интервидение» — проект с глубокими историческими корнями. Его истоки уходят в 1960-е. Сегодня конкурс возвращается как альтернатива «Евровидению». Уже десятки стран выразили желание принять участие. Где именно и в какие даты пройдет «Интервидение», какие страны примут участие в конкурсе и кто будет представлять Россию, расскажет «Радио 1».

Когда и где пройдет Интервидение в России в 2025 году


20 сентября 2025 года в Москве пройдет возрожденный международный конкурс эстрадной песни «Интервидение». В этот раз шоу примет столичная площадка Live Arena, в которую вмещается до 11 тысяч зрителей.

Первоначально конкурс планировали провести в Санкт-Петербурге, однако позднее организаторы перенесли его в столицу.

Что такое Интервидение: история конкурса


Конкурс «Интервидение» появился в середине 1960-х годов как альтернатива западному «Евровидению» и объединял артистов из стран социалистического лагеря и дружественных государств. Он проводился под эгидой Международной организации радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965–1968 и затем в 1977–1980 годах.

Участники «Интервидения»


В разные годы в конкурсе участвовали исполнители из СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, а также республик Советского Союза — Украины, Эстонии, Латвии и других. Позже к ним присоединились представители Кубы, Монголии, Финляндии, Вьетнама, Австрии, Бельгии, Марокко, Швейцарии и других стран.

Одним из наиболее известных периодов конкурса стали годы, когда «Интервидение» проводилось в польском Сопоте. В 1978 году гран-при конкурса получила Алла Пугачёва с песней «Всё могут короли», а в 1980-м победу разделили советский певец Николай Гнатюк, финская исполнительница Марион Рунг и чехословацкая певица Марика Гомбитова.

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Закрытие «Интервидения»


С распадом соцлагеря «Интервидение» прекратило своё существование. Его преемником в 1990-е годы стал фестиваль «Славянский базар», а с 2002 года — «Новая волна», ориентированная на молодых исполнителей.

Однако идея его возрождения возникала не раз. В 2008 году в Сочи прошел конкурс «Пять звёзд. Интервидение», а в 2009 году Владимир Путин предложил возобновить фестиваль на международном уровне. Перезапуск планировался на 2014 год, однако был отложен из-за политической обстановки.

Возрождение конкурса


Новый виток интереса к проекту начался в 2022 году — после того, как Россия была отстранена от участия в «Евровидении». На Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге было объявлено о планах создать собственный международный песенный конкурс.

Кто приедет на Интервидение в 2025 году: страны-участники


В конкурсе 2025 года примут участие более 20 стран, в числе которых — государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Свое участие уже подтвердили:

  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Белоруссия;
  • Бразилия;
  • Египет;
  • Индия;
  • Иран;
  • Казахстан;
  • Катар;
  • Кыргызстан;
  • Китай;
  • Куба;
  • ОАЭ;
  • Пакистан;
  • Саудовская Аравия;
  • Таджикистан;
  • Таиланд;
  • Туркменистан;
  • Узбекистан;
  • ЮАР.

От Киргизии на конкурс поедет трио NOMAD, а Белоруссию представит финалистка шоу «X-Фактор» Настя Кравченко. Остальные страны определяют участников через национальные отборы — как правило, в конкурсе участвуют лидеры местных музыкальных чартов.

Кто представит Россию на Интервидении


Россию на «Интервидении» представит певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman. Артист заявил, что исполнит песню на русском языке. Он поборется за главный приз — 27 миллионов рублей.

«Страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым — это трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами», — прокомментировал артист.

Певец Шаман (Ярослав Дронов) (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Финансирование Интервидения


На проведение «Интервидения» правительство России выделило 750 миллионов рублей. Это средства на организацию шоу, техническую подготовку, трансляции и прием гостей.

Таким образом, «Интервидение–2025» обещает стать масштабным музыкальным событием года, объединив артистов с разных континентов и укрепив культурные связи между странами.

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«Снять маску экспертности»: психолог рассказала, как помочь школьнику с выбором профессии
Психолог Иваненко: родитель должен быть коучем для ребёнка при выборе профессии
20 мая 2025, 15:04

Фото: iStock/Miljan Živković

Ответить на вопрос о том, с чего начать профессиональный путь, выпускнику школы порой сложно, и, конечно, он обращается за помощью к родителям.
В беседе с «Радио 1» кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко заявила, что родителям не стоит занимать позицию эксперта, человека, умудрённого опытом, а стать для своего ребёнка наставником, который вместе с ним будет искать пути решения проблемы.
«Мне кажется, первое и главное — это снимать маску экспертности. Говорить о том, что я всё знаю, я знаю эту жизнь, мой опыт, — это когнитивная ошибка. Наш личный опыт, какой бы он ни был — успешный или неуспешный, он не говорит о том, что повторится тот же самый путь. <…> В разговорах про профориентацию говорить честно, что я не знаю, как лучше, давай изучать, давай смотреть, из какой специальности можно вырулить, если какие-то новые сферы», — пояснила эксперт.
Она добавила, что сейчас в открытом доступе есть много исследований о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие 15 лет, истории людей, как они добились успеха в своей стезе или какие трудности им пришлось преодолеть — всё это следует изучать родителям вмести с их детьми.

Выбор человека может измениться со временем, он пробует, ищет своё предназначение — такую установку следует принять родителям, чтобы стать союзником для своего чада, считает эксперт.
«Лучше давать право выбора, транслировать детям то, что мы создаем себя каждый день, это твои выборы, и мне очень любопытно, как они у тебя будут получаться, я с тобой, я тебя поддерживаю в любом, и я любуюсь этим, и если что, приходи спрашивать», — советует собеседница «Радио 1».
По словам психолога, сейчас в мире сложилась «ситуация высокой турбулентности»: всё быстро меняется, и за этими метаморфозами нужно успевать. Иваненко утверждает, что модель «выучился на инженера и работаешь по этой специальности всю жизнь» разрушается, человеку приходится менять свой карьерный путь, чтобы не отставать от реальной жизни.
«Весь мир сейчас приходит немножко к такой царско-сельско-пушкинской модели, когда образование базовое может быть достаточно широким, и потом человек каждые несколько лет себя в чём-то докручивает и меняет свою карьерную траекторию. <…> всех ждёт <…> обучение в течение всей жизни, когда всю жизнь мы что-то подкручиваем в себе, что-то меняем периодически. <…> Гибкость — наше всё, сейчас, к сожалению, без неё никуда», — заключила эксперт.
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Эксперт рассказал, где уже можно собирать грибы в Московской области
На востоке Московской области уже можно собирать грибы
20 мая 2025, 15:01

Фото: iStock/Dima Berlin

Грибы уже пошли в сосновых лесах на востоке Московской области. Об этом рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
По его словам, обычно сезон грибов начинается в районе 25 мая, однако в этом году из-за погоды грибы можно начинать собирать на неделю раньше.

«Сначала было похолодание, а потом резко пошли дожди. Это отличные условия для того, чтобы грибница активизировалась и начала выращивать плодовые тела», — пояснил Тихомиров в беседе с «Москвой 24».

Он посоветовал отправиться за грибами на восток Подмосковья, в сторону поселка Белоомут. Искать их нужно в сосновых лесах. По словам эксперта, маслята растут рядом с молодыми деревьями, а боровики — у подножья старых. При этом Тихомиров добавил, что первая волна грибов закончится уже к концу мая.

А в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что грибнику могут назначить штраф до пяти тысяч рублей, если он случайно собрал краснокнижные грибы. В случае преднамеренного сбора грозит уголовное наказание, а штраф может достигать нескольких миллионов рублей.
Однако, по словам Тихомирова, даже лесники не всегда точно могут знать, какие грибы занесены в Красную книгу.

«Я даже не представляю, кто проверяет грибников. Я не знаю ни одного подобного случая за свою многолетнюю практику по сбору грибов в Подмосковье», — отметил собеседник издания.

Он также добавил, что нет смысла включать грибы в Красную книгу, поскольку они растут под землей, а на поверхности могут появляться только их плодовые тела. Также специалист добавил, что краснокнижные грибы могут расти во всех лесах Московской области.

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#тела
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В Москве и Подмосковье ввели дополнительные механизмы контроля и учёта мигрантов
20 мая 2025, 14:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во вторник, 20 мая, приняли закон о внедрении в Москве и Подмосковье эксперимента, предусматривающего дополнительные механизмы контроля и учёта мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Депутаты предложили внести некоторые поправки для иностранных граждан, в частности, обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств.

Также, в случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они обязаны будут сообщить об этом МВД РФ в течение трёх рабочих дней.

Введённые меры не затрагивают дипломатов и граждан Белоруссии.

Володин подчеркнул, что принятые нововведения позволят с применением современных технологий усилить контроль в миграционной сфере и поспособствуют снижению числа преступлений.

Если эксперимент покажет положительные результаты, аналогичные меры будут введены и в других регионах России.

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ФНС ликвидирует юридическое агентство «Городские проекты» Каца* и Варламова*
20 мая 2025, 14:03

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию ООО «Агентство «Городские проекты» блогеров Ильи Варламова* и Максима Каца*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Кац* и Варламов* открыли юрлицо в 2013 году для работы над госзаказами, связанными с вопросами урбанистики. В следующие два года агентство выиграло четыре контракта на сумму около пяти млн руб. Однако последние пять лет компания не вела деятельность, поэтому ФНС приняла решение ликвидировать её.

Известно, что после начала российской спецоперации на Украине оба блогера-урбаниста покинули страну. В июле 2022 Минюст признал Каца* иноагентом, а Варламова* — в 2023 году.

В августе 2023 года суд заочно приговорил Каца* к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

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* признаны в РФ иноагентами
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#фнс
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#минюст
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Милонов высказался о квартирах иноагентов в России: «Свое имущество здесь не ненавидишь?»
Милонов: лучше быстрее изымать имущество иноагентов в России
20 мая 2025, 12:57

Виталий Милонов (Фото: Телеграм @govoritmilonov)

Законопроект об аресте и следом изъятии имущества у лиц, уехавших из РФ и нарушивших интересы родной страны за границей, могут принять в окончательном третьем чтении до депутатских каникул, объявил депутат ГД Виталий Милонов.
Парламентарий уточнил, что существуют разные мнения по этому поводу. Со слов Милонова, «чем быстрее будут изымать, тем лучше».

«Я думаю, объективно говоря, в эту сессию уже сможем принять законопроект», — обратил внимание депутат в беседе с NEWS.ru.

Виталий Милонов подчеркнул, что необходимо помочь уехавшим и критиковавшим РФ знаменитостям избавиться от всего, что связывает их с Россией. В частности, как отметил парламентарий, нужно забрать имущество таких звезд.

«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а свое имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдет, надо помочь им избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — выразил свое мнение Виталий Милонов.

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