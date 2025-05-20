Интервидение 2025 в России: когда и где пройдет и страны-участники, кто выступит от России

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В 2025 году Москва примет у себя международный песенный конкурс «Интервидение» — проект с глубокими историческими корнями. Его истоки уходят в 1960-е. Сегодня конкурс возвращается как альтернатива «Евровидению». Уже десятки стран выразили желание принять участие. Где именно и в какие даты пройдет «Интервидение», какие страны примут участие в конкурсе и кто будет представлять Россию, расскажет «Радио 1».
Когда и где пройдет Интервидение в России в 2025 году
20 сентября 2025 года в Москве пройдет возрожденный международный конкурс эстрадной песни «Интервидение». В этот раз шоу примет столичная площадка Live Arena, в которую вмещается до 11 тысяч зрителей.
Первоначально конкурс планировали провести в Санкт-Петербурге, однако позднее организаторы перенесли его в столицу.
Что такое Интервидение: история конкурса
Конкурс «Интервидение» появился в середине 1960-х годов как альтернатива западному «Евровидению» и объединял артистов из стран социалистического лагеря и дружественных государств. Он проводился под эгидой Международной организации радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965–1968 и затем в 1977–1980 годах.
Участники «Интервидения»
В разные годы в конкурсе участвовали исполнители из СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, а также республик Советского Союза — Украины, Эстонии, Латвии и других. Позже к ним присоединились представители Кубы, Монголии, Финляндии, Вьетнама, Австрии, Бельгии, Марокко, Швейцарии и других стран.
Одним из наиболее известных периодов конкурса стали годы, когда «Интервидение» проводилось в польском Сопоте. В 1978 году гран-при конкурса получила Алла Пугачёва с песней «Всё могут короли», а в 1980-м победу разделили советский певец Николай Гнатюк, финская исполнительница Марион Рунг и чехословацкая певица Марика Гомбитова.
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Закрытие «Интервидения»
С распадом соцлагеря «Интервидение» прекратило своё существование. Его преемником в 1990-е годы стал фестиваль «Славянский базар», а с 2002 года — «Новая волна», ориентированная на молодых исполнителей.
Однако идея его возрождения возникала не раз. В 2008 году в Сочи прошел конкурс «Пять звёзд. Интервидение», а в 2009 году Владимир Путин предложил возобновить фестиваль на международном уровне. Перезапуск планировался на 2014 год, однако был отложен из-за политической обстановки.
Возрождение конкурса
Новый виток интереса к проекту начался в 2022 году — после того, как Россия была отстранена от участия в «Евровидении». На Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге было объявлено о планах создать собственный международный песенный конкурс.
Кто приедет на Интервидение в 2025 году: страны-участники
В конкурсе 2025 года примут участие более 20 стран, в числе которых — государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Свое участие уже подтвердили:
- Азербайджан;
- Армения;
- Белоруссия;
- Бразилия;
- Египет;
- Индия;
- Иран;
- Казахстан;
- Катар;
- Кыргызстан;
- Китай;
- Куба;
- ОАЭ;
- Пакистан;
- Саудовская Аравия;
- Таджикистан;
- Таиланд;
- Туркменистан;
- Узбекистан;
- ЮАР.
От Киргизии на конкурс поедет трио NOMAD, а Белоруссию представит финалистка шоу «X-Фактор» Настя Кравченко. Остальные страны определяют участников через национальные отборы — как правило, в конкурсе участвуют лидеры местных музыкальных чартов.
Кто представит Россию на Интервидении
Россию на «Интервидении» представит певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman. Артист заявил, что исполнит песню на русском языке. Он поборется за главный приз — 27 миллионов рублей.
«Страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым — это трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами», — прокомментировал артист.
Певец Шаман (Ярослав Дронов) (фото: РИА Новости / Илья Питалев)
Финансирование Интервидения
На проведение «Интервидения» правительство России выделило 750 миллионов рублей. Это средства на организацию шоу, техническую подготовку, трансляции и прием гостей.
Таким образом, «Интервидение–2025» обещает стать масштабным музыкальным событием года, объединив артистов с разных континентов и укрепив культурные связи между странами.
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Дайана Хусинова